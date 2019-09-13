‘Tan chảy’ trước nhan sắc của con gái Hà Kiều Anh, xinh đẹp như thiên thần, được kỳ vọng trở thành hoa hậu tương lai

Loạt ảnh mới đây của con gái Hà Kiều Anh – bé Viann đang khiến người hâm mộ không ngừng bấn loạn vì quá đáng yêu.

Hoa hậu Hà Kiều Anh và ông xã đại gia có với nhau 3 người con (2 trai, 1 gái). Trong đó, cô con gái út Viann nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả hơn cả. Cô bé được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp của mẹ và có tố chất người mẫu từ nhỏ. Viann luôn được chú ý bởi vẻ xinh xắn, dễ thương - Ảnh: FB

Trên trang Facebook cá nhân, Hoa hậu Hà Kiều Anh vừa chia sẻ loạt ảnh đời thường của con gái út Viann trong chuyến du lịch Nhật Bản đến người hâm mộ. Qua những hình ảnh được chia sẻ, con gái Hà Kiều Anh gây chú ý với gương mặt xinh đẹp, tạo dáng nhí nhảnh bên mẹ. Dù chỉ mới 4 tuổi nhưng cô bé đã sở hữu đôi chân thon dài và chiều cao nổi bật hơn bạn bè đồng trang lứa. Viann sở hữu đôi mắt to, mũi cao thanh tú và môi chúm chím - Ảnh: FB

Cô bé tạo dáng nhí nhảnh đáng yêu - Ảnh: FB Bình luận của bạn bè và người hâm mộ - Ảnh: FB Dưới bài đăng của Hà Kiều Anh, bạn bè và người hâm mộ không ngừng dành lời khen ngợi cho Viann: “Em dễ thương quá chị Anh ơi”, “Viann xinh quá đi mất thôi”, “Trộm vía xinh thế này mai sau mẹ Kiều tha hồ kén rể”… Thậm chí, cô bé còn được dự đoán sẽ trở thành hoa hậu trong tương lai: “Hoa hậu tương lai yêu quá chị ơi”, “Tiểu hoa hậu xinh quá”, “Về nhanh lên hai hoa hậu ơi”…

Cường Đô la nhận xét điều bất ngờ khi đi họp phụ huynh cho con trai Subeo "Đại gia phố núi" Cường Đô la khoe ảnh bên con trai Subeo khi đến trường họp phụ huynh đầu năm cho cậu bé kèm lời nhận xét đầy tự hào.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tan-chay-truoc-nhan-sac-cua-con-gai-ha-kieu-anh-xinh-dep-nhu-thien-than-duoc-ky-vong-tro-thanh-hoa-hau-tuong-lai-337645.html