Tái xuất sau 9 tháng sinh nở, Lê Phương khoe nhan sắc rạng rỡ bên 'người tình' Thanh Thức

Hậu trường 19/06/2020 15:29

Nhờ sự động viên của ông xã cùng nỗ lực của bản thân, diễn viên Lê Phương đã lấy lại vóc dáng sau sinh. Cô cũng bắt đầu hoạt động trở lại.

Vấn đề cân nặng sau sinh là nỗi lo của nhiều chị em, diễn viên Lê Phương cũng không ngoại lệ. Thời điểm mang thai và sinh con thứ 2, nữ diễn viên "Gạo nếp gạo tẻ" tăng gần 30kg. Khán giả gần như không còn nhận ra Lê Phương vì thân hình tròn trịa.

Nhờ sự động viên của ông xã và mong muốn sớm trở lại phim trường, Lê Phương đã miệt mài tập luyện, ăn kiêng. Hiện cô đã "đánh bay" gần 30kg mỡ thừa và lấy lại vóc dáng thanh mảnh ngày nào. Bà mẹ hai con cũng đã trở lại showbiz.

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Vóc dáng của Lê Phương trước và sau khi giảm cân - Ảnh: FB

Mới đây, cô có dịp hội ngộ diễn viên Thanh Thức tại một sự kiện. Trong ảnh, Lê Phương tự tin khoe nhan sắc xinh đẹp rạng rỡ bên đồng nghiệp thân thiết: "Có những ngày bỗng dưng mà tụt mood! Xem Hương - Tường một chút là tươi ngay... nha cả nhà!". Lê Phương và Thanh Thức từng là cặp đôi "người tình màn ảnh" được yêu mến trong phim "Gạo nếp gạo tẻ".

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Sau 9 tháng, Lê Phương trở lại và 'lợi hại hơn xưa' - Ảnh: FB

Bài viết của Lê Phương thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng. Mọi người dành vô số lời khen cho nhan sắc của nữ diễn viên: "Chị xinh hết phần người khác luôn", "Xinh ngất ngây luôn chị ơi", "Xinh đẹp quá Lê Phương ơi. Giảm cân giỏi quá vậy"...

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Ảnh đời thường hạnh phúc của diễn viên Lê Phương bên chồng con - Ảnh: FB

Trước khi kết hôn với ca sĩ Trung Kiên, Lê Phương từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Sau 3 năm tái hôn, cô được chồng trẻ yêu thương, cưng chiều hết mực. Đặc biệt, Trung Kiên cũng dành nhiều tình cảm, quan tâm chăm sóc bé Cà Pháo, con trai riêng của vợ như con ruột.

‘Đánh bay’ gần 30kg mỡ, Lê Phương tự nhận mình trẻ trung như gái 18, cư dân mạng thi nhau xin bí quyết giảm cân

‘Đánh bay’ gần 30kg mỡ, Lê Phương tự nhận mình trẻ trung như gái 18, cư dân mạng thi nhau xin bí quyết giảm cân

Hậu giảm cân, nữ diễn viên Lê Phương thường xuyên đăng tải hình ảnh xinh đẹp lên mạng xã hội và nhận được nhiều lời khen từ công chúng.

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Từ khóa:   Lê Phương Lê Phương và Trung Kiên Thanh Thức

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