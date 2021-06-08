Tại sao ông Dũng 'lò vôi' nhất quyết 'chối bỏ' tên thật Huỳnh Phi Dũng?

Trước đây, ông Huỳnh Uy Dũng đã nhiều lần xuất hiện trên báo chí về những vụ kiện cáo lớn thu hút nhiều sự quan tâm cho công chúng. Nhưng dường như cái tên này ít được biết hơn là các biệt danh mà người ta thường gọi khi nhắc đến ông. Không chỉ vậy, cái tên Uy Dũng cũng chưa phải là tên khai sinh của vị đại gia này.

Trên con đường lập nghiệp, ông chủ Đại Nam nhận thấy bản thân không may, gặp quá nhiều trắc trở và rào cản nên ông đã có một quyết định lớn trong cuộc đời mình là đổi tên từ Huỳnh Phi Dũng sang Huỳnh Uy Dũng với mong muốn cuộc đời bớt sóng gió, gian nan hơn. Bất ngờ từ đó, cuộc đời của ông cũng dần chuyển sang trang mới khởi sắc và cho đến nay, ông là một doanh nhân thành công với số tài sản khổng lồ lên đến hàng chục ngàn tỷ đồng.

Ông nhập ngũ và tham gia Chiến tranh biên giới Tây Nam, phục vụ công tác hậu cần ở Quân khu 5, rồi Quân khu 7, với nhiệm vụ tiếp tế cho bộ đội ngoài chiến trường. Khổ nỗi, đi hành trình dài hàng trăm cây số, heo chở được tới nơi thì chết sạch. Lúc đó, ông Dũng lại thấy muối ở mặt trận biên giới Tây Nam - Campuchia lại hiếm. Ông có quyết định táo bạo là chở muối lên bán mà không chở heo, bán muối xong, lấy tiền mua heo cho anh em chiến sĩ dùng bữa. Rồi sau đó, ông Dũng chuyển về công tác ở bộ phận hậu cần thuộc Công an thị xã Thủ Dầu Một, mục đích chăm lo cán bộ chiến sĩ ở đây.

Ý tưởng, máu kinh doanh trong ông đã có sẵn từ những ngày tháng còn trong quân ngũ - Ảnh: Internet

Thời điểm đó, thấy cuộc sống quá khổ, ông Dũng quyết định bỏ việc và phát triển ý tưởng làm lò vôi, sản xuất các loại vôi quét tường, vôi bột công nghiệp. Ông từng làm phụ hồ nên biết vôi có thể thay thế xi măng trong xây dựng. Thế là ông xin lãnh đạo cho đắp lò nung vôi. Ngay từ mẻ vôi đầu tiên ra lò đều được bán hết sạch. Xí nghiệp lò vôi do ông Dũng đầu tư làm ăn rất phát đạt, thu được số tiền kha khá, từ một lò vôi nhân lên bốn, năm lò vôi. Kể từ đó, thiên hạ đặt cho ông cái tên Dũng “lò vôi” và gắn liền với ông đến tận bây giờ.

Nguồn gốc tên Dũng Thành Lễ

Năm 1992, Bình Dương có công ty sơn mài Thành Lễ, vốn của một nhà tư sản, đang bị thua lỗ nên ông quyết định ông bán "lò vôi" để về làm giám đốc Công ty sơn mài Thành Lễ. Công ty này sau đổi tên thành Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ nổi tiếng cho đến bây giờ.

Sau bán "lò vôi" ông Dũng tiếp quản vị trí giám đốc Công ty sơn mài Thành Lễ - Ảnh: Internet

Khi về tiếp nhận Công ty sơn mài Thành Lễ, ông Huỳnh Uy Dũng từng đưa ra điều kiện, nếu làm ăn thua lỗ, ông sẽ bỏ tiền túi ra bồi thường, còn ngược lại, phải trích cho ông 10% tiền lời thu được. Ngoài ra, mọi việc kinh doanh, bố trí nhân sự đều phải do ông tự sắp xếp.

Với tài năng cùng sự quyết đoán trong kinh doanh, ngay năm đầu tiên đảm nhận cương vị giám đốc, ông Dũng đã đưa công ty cán mốc lợi nhuận 28,8 tỷ đồng, vượt xa mong đợi của mọi người. Ông Dũng đã biến Thành Lễ không chỉ sản xuất sơn mài đơn điệu mà trở thành một Công ty thương mại xuất nhập khẩu tổng hợp.

Ngay năm đầu tiên đảm nhận cương vị giám đốc công ty Thành Lễ, ông Dũng đã đưa công ty cán mốc lợi nhuận 28,8 tỷ đồng - Ảnh: Internet

Ông Dũng nhanh chóng nắm thời cơ mở rộng kinh doanh xăng dầu, cao su, đồ gỗ. Mặt hàng thu nhiều lợi nhuận nhất của Thành Lễ lúc đó là xăng dầu vì giữ thế độc quyền. Những kho xăng, dầu của Thành Lễ mọc lên theo đà phát triển siêu lợi nhuận chả kém gì kho xăng Nhà Bè. Cái tên Dũng Thành Lễ cũng xuất phát từ đây.

Ông chủ Đại Nam

Trước đây, để có được giấy phép kinh doanh của tỉnh Bình Dương, ông Huỳnh Uy Dũng từng làm một điều mà giới đầu tư cho là "khùng", khi quyết định rót vốn vào khu công nghiệp đầu tiên của Việt Nam, đó là khu công nghiệp Bình Đường. Sau Bình Đường, ông Dũng "Lò vôi" tự đứng ra đầu tư 2 khu công nghiệp khác là Sóng Thần 2 và Sóng Thần 3, cùng với nhiều dự án khu dân cư khác.

Vào tháng 9/2007, Ông Uy Dũng bắt tay vào xây dựng khu du lịch Đại Nam Văn Hiến được với mục tiêu trở thành khu du lịch lớn nhất Đông Nam Á với diện tích 700ha. Dự án này cũng khiến ông chủ Đại Nam mang tiếng "hâm hâm", với "ước mơ ngu xuẩn" khi rót 5.000 tỷ đồng và huy động 2.000 nhân công xây dựng.

Ông Uy Dũng xây dựng khu du lịch Đại Nam Văn Hiến được với mục tiêu trở thành khu du lịch lớn nhất Đông Nam Á - Ảnh: Internet

Trong lễ khánh thành khu du lịch vào tháng 9/2008, ông chủ Đại Nam cũng lập "lời thề không nợ nần ai", với tuyên bố kể từ thời điểm này, công ty không còn nợ nần ai, và không còn mượn ai một đồng nào. Ông Dũng cũng cho biết thêm, trong năm 2013, Công ty Đại Nam sẽ chính thức trở thành Công ty đại chúng, niêm yết cổ phần trên sàn giao dịch thị trường chứng khoán. Sau sự kiện khánh thành này, ông Uy Dũng lại được mọi người bổ sung thêm một biệt danh nữa là Ông chủ Đại Nam. Tuy nhiên, cho đến này, cái tên Dũng "lò vôi" vẫn được người ta nhớ hơn cả.