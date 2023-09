Tài năng và kinh nghiệm của 3 huấn luyện viên The Look Việt Nam, ai hơn ai?

Chương trình The Look – Vẻ đẹp thương hiệu vừa chính thức công bố bộ ba huấn luyện viên bao gồm Hoa hậu Phạm Hương, siêu mẫu Minh Tú và Hoa hậu Kỳ Duyên. Nhiều người đặt kỳ vọng vào Phạm Hương và Minh Tú vì cả hai người đẹp này đều đã để lại dấu ấn khi làm huấn luyện viên và tham gia các cuộc thi sắc đẹp, người mẫu quốc tế. Trong khi đó sự xuất hiện của Hoa hậu Kỳ Duyên trong “bộ ba quyền lực” của The Look mùa đầu tiên khiến nhiều người băn khoăn, bởi từ sau khi đăng quang cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2014, Kỳ Duyên vẫn chưa tạo được nhiều dấu ấn trên đấu trường nhan sắc trong và ngoài nước. Vì vậy, nhiều người đang đặt lên bàn cân để xem xét về tài năng cũng như kinh nghiệm của 3 người đẹp này.

Hoa hậu Phạm Hương