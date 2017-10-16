Tài năng và kinh nghiệm của 3 huấn luyện viên The Look Việt Nam, ai hơn ai?

Chương trình The Look – Vẻ đẹp thương hiệu vừa chính thức công bố bộ ba huấn luyện viên bao gồm Hoa hậu Phạm Hương, siêu mẫu Minh Tú và Hoa hậu Kỳ Duyên. Nhiều người đặt kỳ vọng vào Phạm Hương và Minh Tú vì cả hai người đẹp này đều đã để lại dấu ấn khi làm huấn luyện viên và tham gia các cuộc thi sắc đẹp, người mẫu quốc tế. Trong khi đó sự xuất hiện của Hoa hậu Kỳ Duyên trong “bộ ba quyền lực” của The Look mùa đầu tiên khiến nhiều người băn khoăn, bởi từ sau khi đăng quang cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2014, Kỳ Duyên vẫn chưa tạo được nhiều dấu ấn trên đấu trường nhan sắc trong và ngoài nước. Vì vậy, nhiều người đang đặt lên bàn cân để xem xét về tài năng cũng như kinh nghiệm của 3 người đẹp này.

Đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2015 một cách đầy thuyết phục và tạo được tiếng vang khi chinh chiến ở đấu trường nhan sắc quốc tế, nàng “Hoa hậu quốc dân” này có nhiều kinh nghiệm đảm nhận vị trí huấn luyện viên các chương trình sắc đẹp. Cô từng làm huấn luyện cho chương trình The Face Việt Nam mùa đầu tiên và để lại nhiều dấu ấn bởi tài năng dẫn dắt của mình. Những thí sinh từ đội của Phạm Hương đều thể hiện được bản lĩnh và thành công sau khi cuộc thi kết thúc.

Sau The Face, Phạm Hương hiện đang ngồi vào vị trí host của chương trình truyền hình thực tế “Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017” với công việc huấn luyện và tìm ra gương mặt kế nhiệm của mình.

Với những kinh nghiệm từ khi là một người mẫu cho đến cương vị hoa hậu, Phạm Hương là một huấn luyện viên khá kì cựu khi tham gia vào The Look Việt Nam.

Siêu mẫu Minh Tú

Nhìn lại chặng đường hoạt động trong lĩnh vực người mẫu của Minh Tú, chắc hẳn nhiều người phải nể phục. Năm 2011, Minh Tú gây ấn tượng với vẻ đẹp lạ khi xuất hiện tại cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam và đoạt giải Siêu mẫu phong cách. Sau đó một năm, cô đại diện cho Việt Nam tham gia “Gương mặt người mẫu trẻ châu Á”, nhưng chưa tạo được dấu ấn. Đến năm 2013, Minh Tú tiếp tục ghi danh tham gia Siêu mẫu Việt Nam, với sự lột xác ngoạn mục về ngoại hình và phong cách, cô đã mang về cho mình giải Bạc chung cuộc.

Kể từ đó, Minh Tú thường xuất hiện với vẻ sexy nóng bỏng hết mức. Năm 2017, cô xuất xắc giành vị trí Á quân khi tham gia cuộc thi “Asia's Next Top Model 2017”. Sau khi trở về từ cuộc thi này, Minh Tú nhận lời đảm nhiệm vị trí huấn luyện viên của The Face Việt Nam mùa thứ 2 bên cạnh Hoàng Thùy và Lan Khuê.

Hoa Hậu Kỳ Duyên

Còn non trẻ cả về tuổi đời lẫn tuổi nghề nhưng Kỳ Duyên đã được giao trọng trách làm huấn luyện viên của The Look Việt Nam mùa đầu tiên. Đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2014, Kỳ Duyên gặp rất nhiều tai tiếng trong cuộc sống đời tư khiến hình ảnh bị ảnh hưởng không ít. Tuy nhiên nói về vấn đề thời trang thì Kỳ Duyên cũng không phải “dạng vừa”. Với phong cách thời trang ổn định, tinh tế cùng nhan sắc xinh đẹp, Kỳ Duyên nhận được nhiều lời mời tham gia các show thời trang quốc tế với vị trí khách mời đặc biệt. Cô cũng từng làm người mẫu cho các show diễn của những nhà thiết kế trong nước và để lại ấn tượng bởi những bước catwalk ấn tượng.

Nhiều người cho rằng việc Kỳ Duyên còn quá trẻ và phải đứng cạnh 2 huấn luyện viên giàu kinh nghiệm như Phạm Hương và Minh Tú sẽ khiến cô bị “chìm nghỉm” vì công việc quá sức.

Chỉ mới 21 tuổi và là huấn luyện viên trẻ nhất từ trước đến nay, Kỳ Duyên hứa hẹn sẽ mang đến những nét mới mẻ và thú vị cho chương trình The Look bên cạnh những đàn chị kỳ cựu là Phạm Hương và Minh Tú.

The Look - Vẻ Đẹp Thương Hiệu là chương trình truyền hình thực tế trực tuyến nhằm tìm kiếm những gương mặt diễn xuất phù hợp cho thị trường quảng cáo, kinh doanh và giải trí nói chung. Khán giả sẽ tham gia bình chọn cho các thí sinh thông qua kênh phát sóng trực tuyến thay vì dùng điện thoại như những chương trình khác.