Sự thật phía sau câu chuyện doanh nhân Nguyễn Hoài Nam tức tốc chuyển tiền cho tài xế Đỗ Văn Tiến

Hậu trường 05/04/2018 10:53

Nhiều người bất ngờ khi nghe MC Phan Anh chia sẻ lý do doanh nhân Nguyễn Hoài Nam gấp rút chuyển tiền cho tài xế Đỗ Văn Tiến dù chưa có quyết định đền bù từ cơ quan chức năng.

MC Phan Anh là người được doanh nhân Nguyễn Hoài Nam nhờ trao phiếu ủy nhiệm chi tới tài xế Đỗ Văn Tiến. Trước khi câu chuyện trên bắt đầu, ông bố trẻ đã có cuộc trò chuyện với chồng hoa khôi Thu Hương và được nghe một câu chuyện đầy ấm áp về mẹ. Theo đó, Phan Anh kể rằng, lẽ ra doanh nhân Nguyễn Hoài Nam chưa chuyển khoản ngay nhưng vì được mẹ hối nên anh phải lập tức thực hiện.

"Trưa hiếm hoi về ăn cơm với mẹ. Chuyện bắt nguồn liên quan đến anh Nguyễn Hoài Nam. Khi anh Nam viết bài đề nghị tặng anh Tiến 240 triệu, hai anh em có trao đổi là đợi sau khi có kết quả rồi thì hỗ trợ, và ngay cả khi anh Tiến không phải bồi thường anh Nam vẫn tặng luôn 50 triệu. 

Ai dè sáng sau anh Nam kêu 'Em ơi! chuyển khoản luôn vì má anh bảo làm là làm chứ không có nếu'. Mình biết anh nói thật chứ không đùa. Với anh Nam ba mẹ rất có ảnh hưởng. Chính anh khi được hỏi về sự việc đã trả lời: 'Tôi cảm ơn ba mẹ đã cho tôi nền tảng để suy nghĩ như vậy!', MC Phan Anh viết

Sự thật phía sau câu chuyện doanh nhân Nguyễn Hoài Nam tức tốc chuyển tiền cho tài xế Đỗ Văn Tiến - Ảnh 1
MC Phan Anh chia sẻ câu chuyện cảm động về doanh nhân Nguyễn Hoài Nam - Ảnh: FBNV

Sau nghi nghe câu chuyện trên, MC Giọng hát Việt tự nhủ mình rằng phải quan tâm đến ba mẹ nhiều hơn. Đồng thời, Phan Anh nhắn nhủ cư dân mạng nên học hỏi doanh nhân Nguyễn Hoài Nam về cách báo đáp đấng sinh thành.

"Mình cũng có cùng suy nghĩ như anh và thấy rằng không ai khác, chính tình yêu thương, dạy dỗ của ba mẹ đã làm nên mình ngày hôm nay. Mình học được nhiều từ ba mẹ, từ chính những điều chưa hoàn hảo ở họ để tu sửa chính mình. 

Nay học thêm anh Nam, chưa chăm được ba mẹ như anh, thì cũng về ăn với mẹ bữa cơm, trò chuyện đôi điều cho bà vui. Mình post lên đây, để tự nhắc cũng như mong các bạn hãy cùng làm như mình, và hơn mình nhé!", Phan Anh tâm sự.

Sự thật phía sau câu chuyện doanh nhân Nguyễn Hoài Nam tức tốc chuyển tiền cho tài xế Đỗ Văn Tiến - Ảnh 2
Chứng kiến những việc làm của doanh nhân Nguyễn Hoài Nam, MC Phan Anh tự nhủ phải quan tâm mẹ mình nhiều hơn nữa - Ảnh: FBNV
Sự thật phía sau câu chuyện doanh nhân Nguyễn Hoài Nam tức tốc chuyển tiền cho tài xế Đỗ Văn Tiến - Ảnh 3
Doanh nhân Nguyễn Hoài Nam rất quan tâm đến mẹ - Ảnh: FBNV
Một người giấu mặt gửi tiền vào tài khoản của doanh nhân Nguyễn Hoài Nam, muốn được chia sẻ niềm vui và trách nhiệm giúp đỡ tài xế Tiến

Một người giấu mặt gửi tiền vào tài khoản của doanh nhân Nguyễn Hoài Nam, muốn được chia sẻ niềm vui và trách nhiệm giúp đỡ tài xế Tiến

Sau khi giúp đỡ tài xế Đỗ Văn Tiến số tiền 240 triệu đồng, doanh nhân Nguyễn Hoài Nam lại được 1 người lạ chuyển vào tài khoản 120 triệu đồng khác với nguyện vọng được chia sẻ cùng anh trong hoạt động từ thiện.

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