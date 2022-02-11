Sự thật đằng sau bức ảnh gầy trơ xương gây sốc của nam diễn viên đình đám: Giảm tận 23kg để phục vụ cảnh phim

Hậu trường 11/02/2022 11:36

Gây sốc khắp MXH với hình ảnh da bọc xương, nằm trơ trọi trên sàn nhà, nam diễn viên điển trai của màn ảnh Việt mới đây đã lần đầu tiết lộ sự thật đằng sau bức ảnh này.

Mới đây, nhân dịp bộ phim mới của mình sắp được ra mắt, Thuận Nguyễn đã lần đầu tiết lộ câu chuyện về bức ảnh da bọc xương, hốc hác nằm trên sàn nhà gây bão MXH của mình hồi năm ngoái. Theo đó, nam diễn viên cho biết anh đã giảm cân thần tốc 23kg trong vòng 3 tháng rưỡi để "xả thân" cho cảnh phim, chính vì vậy nam diễn viên chỉ còn da bọc xương như bức ảnh từng gây sốc của mình. 

Sự thật đằng sau bức ảnh gầy trơ xương gây sốc của nam diễn viên đình đám: Giảm tận 23kg để phục vụ cảnh phim - Ảnh 1

Dù ép cân cực khổ đến tàn tạ nhan sắc, nhưng đổi lại Thuận Nguyễn đã rất hài lòng vì có những cảnh quay chân thực nhất mà không cần phải can thiệp đến kỹ xảo hay hóa trang quá phức tạp. Ngoài đời, Thuận Nguyễn sở hữu vóc dáng cao to, thân hình chuẩn 6 múi lực lưỡng, tuy nhiên, khi nhân vật của mình phải có sự thay đổi ngoại hình, trở nên gầy và hốc hác hơn, Thuận Nguyễn đã không ngại hi sinh.

Sự thật đằng sau bức ảnh gầy trơ xương gây sốc của nam diễn viên đình đám: Giảm tận 23kg để phục vụ cảnh phim - Ảnh 2
Vóc dáng thực ngoài đời của diễn viên Thuận Nguyễn (Ảnh: FBNV)

Nam diễn viên cho biết trong khoảng thời gian quay phim anh chỉ dám ăn thịt và rau, hoàn toàn cắt tinh bột. Thuận Nguyễn còn xả thân đến mức trước khi quay một ngày anh nhịn uống nước hoàn toàn để cơ thể khô lại, thần sắc nhợt nhạt đi. Lúc quay phân cảnh cuối cùng, Thuận Nguyễn kể anh không còn đứng vững mà phải vịn vào tường để đi.

Khi được hỏi vì sao lại chấp nhận liều lĩnh sức khỏe đến mức như thế, Thuận Nguyễn chia sẻ: “Hành trình làm nghệ thuật của tôi đã kéo dài 11 năm rồi nhưng vẫn chưa có điểm gì nổi bật cả. Song, tôi luôn cần một cơ hội lớn khi bước chân sang lĩnh vực điện ảnh và Bẫy ngọt ngào chính là một cơ hội như vậy. Vì vậy, tôi đã cố gắng rất nhiều và dồn hết công lực, tâm huyết vào cho vai Ken. Để từ đó, mọi người có thể nhận ra Thuận là một diễn viên máu lửa, dám hết mình vì vai diễn”.

Sự thật đằng sau bức ảnh gầy trơ xương gây sốc của nam diễn viên đình đám: Giảm tận 23kg để phục vụ cảnh phim - Ảnh 3

Vốn sở hữu thân hình lực lưỡng cùng vẻ ngoài phong độ, thế nên hồi đợt tháng 3/2021, hình ảnh Thuận Nguyễn “da bọc xương”, hốc hác nằm ngủ được lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người hâm mộ bị sốc, dấy lên nhiều nghi hoặc về vấn đề sức khỏe của nam diễn viên. Tuy nhiên không lâu sau đó, Thuận Nguyễn có lên tiếng cho biết anh giảm cân nhưng sức khỏe bình thường.

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