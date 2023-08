Sự thật đằng sau bức ảnh gầy trơ xương gây sốc của nam diễn viên đình đám: Giảm tận 23kg để phục vụ cảnh phim

Mới đây, nhân dịp bộ phim mới của mình sắp được ra mắt, Thuận Nguyễn đã lần đầu tiết lộ câu chuyện về bức ảnh da bọc xương, hốc hác nằm trên sàn nhà gây bão MXH của mình hồi năm ngoái. Theo đó, nam diễn viên cho biết anh đã giảm cân thần tốc 23kg trong vòng 3 tháng rưỡi để "xả thân" cho cảnh phim, chính vì vậy nam diễn viên chỉ còn da bọc xương như bức ảnh từng gây sốc của mình.

Dù ép cân cực khổ đến tàn tạ nhan sắc, nhưng đổi lại Thuận Nguyễn đã rất hài lòng vì có những cảnh quay chân thực nhất mà không cần phải can thiệp đến kỹ xảo hay hóa trang quá phức tạp. Ngoài đời, Thuận Nguyễn sở hữu vóc dáng cao to, thân hình chuẩn 6 múi lực lưỡng, tuy nhiên, khi nhân vật của mình phải có sự thay đổi ngoại hình, trở nên gầy và hốc hác hơn, Thuận Nguyễn đã không ngại hi sinh.