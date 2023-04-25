'Sốt rần rần' hình ảnh mẹ bầu Nhã Phương xuất hiện tại phim trường sau thông báo mang thai lần 2, nhan sắc ra sao mà netizen 'đứng ngồi không yên'?

Hậu trường 25/04/2023 17:07

Trái với hành động giấu nhẹm việc mang thai con gái đầu lòng Destiny, lần này Nhã Phương lại khiến công chúng vô cùng bất ngờ khi chủ động khoe tin vui mang thai lần 2.

Sau 4 năm hôn nhân, Nhã Phương và Trường Giang có cuộc sống hạnh phúc và trở thành hình mẫu gia đình được ngưỡng mộ trong showbiz Việt. Cặp đôi chào đón con gái đầu lòng là bé Destiny vào năm 2019 và mới đây nữ diễn viên Cây táo nở hoa tiếp tục thông báo tin vui đang mang thai bé gái thứ hai.

'Sốt rần rần' hình ảnh mẹ bầu Nhã Phương xuất hiện tại phim trường sau thông báo mang thai lần 2, nhan sắc ra sao mà netizen 'đứng ngồi không yên'? - Ảnh 1
Hình ảnh kết hôn của Trường Gian - Nhã Phương - Ảnh: Internet

Nhớ lại thời điểm Nhã Phương mang bầu Destiny vào đầu năm 2019, cô hoàn toàn giấu nhẹm chuyện mang thai và không hề xác nhận với báo chí sau hàng loạt tin đồn. Thậm chí có lần cô còn suýt cạch mặt bạn thân Nguyễn Trần Trung Quân vì vô tình tiết lộ việc cô đang mang thai. Sau đó, Trung Quân đã phải nhắn tin xin lỗi Nhã Phương nhưng cô chỉ đọc chứ không phản hồi, khiến Trung Quân khi đó vô cùng áy náy.

Mãi cho đến khi con gái cô được 7 tháng tuổi thì cô mới thông báo tin vui đến khán giả và đăng ảnh con gái lên mạng xã hội nhưng chỉ là những tấm ảnh chụp sau lưng hoặc góc nghiêng không rõ mặt. Và tận bây giờ, khi cô nhóc đã lớn hơn thì Nhã Phương và Trường Giang mới bắt đầu thoải mái công khai diện mạo con gái.

'Sốt rần rần' hình ảnh mẹ bầu Nhã Phương xuất hiện tại phim trường sau thông báo mang thai lần 2, nhan sắc ra sao mà netizen 'đứng ngồi không yên'? - Ảnh 2
Nhã Phương quyết định thông báo việc mình sinh con khi con gái được 7 tháng tuổi - Ảnh: Internet

Bởi vì chuyện đó nên khi nghe Nhã Phương chủ động thông báo việc mình mang thai lần 2 đã khiến cho công chúng không khỏi nháo nhào. Nữ diễn viên cũng báo tin rất khéo bằng một video ghi lại cảnh Trường Giang khui quà sinh nhật sớm do vợ tặng. Đó chính là lời thông báo Nhã Phương đang sắp làm mẹ lần nữa khiến Trường Giang vô cùng hạnh phúc. Có lẽ thời gian gần đây nhiều nghệ sĩ công khai việc mình làm mẹ đã khiến cho Nhã Phương cởi mở và thoải mái hơn.

'Sốt rần rần' hình ảnh mẹ bầu Nhã Phương xuất hiện tại phim trường sau thông báo mang thai lần 2, nhan sắc ra sao mà netizen 'đứng ngồi không yên'? - Ảnh 3
Trường Giang nhận được 'quà' sinh nhật sớm từ Nhã Phương - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, trên trang cá nhân của nữ diễn viên Trình Thảo, cô đã chia sẻ hình ảnh trên phim trường Yêu trước ngày cưới. Hình ảnh lập tức nhận được sự tương tác lớn từ phía khán giả bởi sự góp mặt của những nhân vật quen thuộc, trong đó có Nhã Phương. Đây là lần xuất hiện đầu tiên của mỹ nhân 9x sau thông báo mang thai lần 2. Hình ảnh Nhã Phương trong trang phục công sở cùng nhan sắc xinh đẹp, rạng rỡ đã thu hút không ít sự quan tâm của khán giả. Khán giả cũng dành nhiều lời khen cho ngoại hình của mẹ bầu và mong sớm được thấy cô trên màn ảnh.

'Sốt rần rần' hình ảnh mẹ bầu Nhã Phương xuất hiện tại phim trường sau thông báo mang thai lần 2, nhan sắc ra sao mà netizen 'đứng ngồi không yên'? - Ảnh 4
Nhã Phương xuất hiện lần đầu sau thông báo mang thai lần 2 - Ảnh: Internet

Kể từ sau khi kết hôn, Nhã Phương đóng phim ít hơn. Gần đây nhất cô xuất hiện với vai diễn được đánh giá là mang đến sự thăng hạng diễn xuất ở phim truyền hình đình đám Cây táo nở hoa. Về Yêu trước ngày cưới, đây là bộ phim quy tụ rất nhiều gương mặt đình đám khu vực phía Nam. Bên cạnh Nhã Phương, Trịnh Thảo, phim còn có sự góp mặt của Song Luân, Hữu Vi, Sĩ Thanh, Minh Trang, nghệ sĩ Mỹ Duyên,… Hiện phim chưa ấn định ngày phát hành.

Mang thai con đầu lòng kín tiếng, vì sao Nhã Phương lại có thái độ khác hẳn trong lần mang thai thứ 2?

Mang thai con đầu lòng kín tiếng, vì sao Nhã Phương lại có thái độ khác hẳn trong lần mang thai thứ 2?

Nhã Phương đăng tải clip khoe đã mang thai cùng ông xã Trường Giang, cả hai vô cùng phấn khởi, điều đó khác hẳn với lần trước đó, cô khá kín tiếng và thậm chí chưa từng tiết lộ.

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