Sau 40 năm gắn bó với nghề, NSƯT Hồng Sáp vẫn không thể thoát khỏi cảnh 'cơ cực'

Nghệ sĩ Hồng Sáp (sinh năm 1973), là ngươi gốc Hà Nội. Bén duyên với nghiệp diễn khi còn rất nhỏ, 8 tuổi bà đã theo mẹ đi hát. Đến năm 10 tuổi bà mồ côi, phải sống lay lắc nhờ vào sự đùm bọc của đoàn hát Huỳnh Long. 14 tuổi, bà bắt đầu bước lên sân khấu đoàn Huỳnh Long với vai trò múa minh họa trong các vở tuồng rồi dần dần được giao vai lớn hơn. Vì là đứa trẻ không cha không mẹ nên bà phải chịu cảnh bị bắt nạt, ăn chặn tiền cát-xê mà không dám lên tiếng.

Nghệ sĩ Hồng Sáp nên duyên với một nghệ sĩ chơi đàn kìm trong đoàn hát Huỳnh Long và có với nhau 7 đứa con. Tuy nhiên, vì thói nghiện rượu, bạc đãi vợ con của chồng mà bà dứt khoát dắt 7 đứa con bỏ đi. Vì phải nuôi con trong cảnh nghèo túng với lương ba cọc ba đồng nên 5 đứa con của bà đã phải ra đi khi tuổi còn nhỏ do không có tiền chữa bệnh. Hai người con còn lại cũng có số phận quá bi thương. Người không lấy vợ, người thì bị bệnh lao mà ra đi khi tuổi đời quá trẻ. Xót cháu nội sớm mất cha mất mẹ, bà lại bồng về nuôi dù thân mình cũng lo chưa xong.

Nghệ sĩ Hồng Sáp từ chối vào viện trưởng lão nghệ sĩ vì lo cho con cháu - Ảnh: Internet

Dù là một nghệ sĩ được khán giả cả nước nhớ mặt nhớ tên với hàng trăm vai diễn từ sân khấu tới màn ảnh làm lay động người xem như: Tấm Cám, Dốc tình, Xóm cào cào... nhưng tới tờ chứng minh nhân dân, nghệ sĩ Hồng Sáp cũng không có. Người con trai duy nhất còn lại của bà cũng thế.

Nghệ sĩ Hồng Sáp để lại nhiêu dấu ấn trong lòng khán giả qua các vai diễn - Ảnh: Internet

Đôi khi bà cảm thấy chạnh lòng vì có 40 năm gắn bó với nghề nhưng khi về già cuộc sống lại rơi vào cảnh túng thiếu. Theo lời nghệ sĩ Hồng Sáp, nguồn thu chính của bà ở hiện tại là từ trợ cấp của phía sân khấu 5B. Bà còn đi làm phục trang cho đoàn cải lương Huỳnh Long để có thêm thu nhập. Mấy chục năm làm nghề, điều nghệ sĩ Hồng Sáp thấy ấm lòng là được các nghệ sĩ trẻ yêu quý, hỗ trợ. Bà nói từ Kim Tử Long, Thoại Mỹ hay Bình Tinh đều sẵn sàng đứng ra hỗ trợ mình.

Nghệ sĩ Hồng Sáp cảm thấy ấm lòng vì được các nghệ sĩ trẻ quan tâm - Ảnh: Internet

Trong cuộc trò chuyện với Báo Thanh Niên, nghệ sĩ Hồng Sáp cũng nhắc đến Thoại Mỹ sau ồn ào trước đó. Bà cho biết vụ việc tại tang lễ của NSƯT Ngọc Đáng là do mọi người hiểu lầm. Là người trong cuộc, nữ nghệ sĩ hiểu được cách đối xử của đàn em dành cho mình. “Thoại Mỹ ngày xưa đi hát chung với tôi. Khi sự việc xảy ra, con trai cũng khuyên tôi lên tiếng vì Thoại Mỹ khóc quá trời. Tôi phải đính chính vì thấy tội nghiệp cho Thoại Mỹ. Biết Thoại Mỹ khóc thì tôi cũng buồn. Tại vì cộng đồng mạng nghĩ vậy chứ tôi không nói gì hết. Chuyện đó cũng đã qua lâu rồi. Bây giờ gặp tôi, Thoại Mỹ vẫn vui vẻ gọi “thím", nhiều khi còn cho tôi tiền nữa”, nghệ sĩ Hồng Sáp chia sẻ.