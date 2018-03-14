Sởn tóc gáy khi Miu Lê ôm phần đầu của Duy Khánh đi dạo lòng vòng trên đường

Hậu trường 14/03/2018 15:48

Không rõ là ảnh ghép hay do cách chụp quá khéo nhưng khoảnh khắc Miu Lê mặt lạnh tanh, tay ôm đầu diễn viên Duy Khánh trên đường phố vẫn khiến nhiều người phải rùng mình.

Là cặp bạn thân nổi tiếng của showbiz, ca sĩ Miu Lê và diễn viên Duy Khánh dính như sam ở khắp mọi nơi. Cặp đôi luôn sát cánh tại các sự kiện giải trí, thường diện đồ cặp và sở hữu hàng trăm bộ ảnh chụp chung cực "lầy".

Sởn tóc gáy khi Miu Lê ôm phần đầu của Duy Khánh đi dạo lòng vòng trên đường - Ảnh 1
Miu Lê và Duy Khánh là cặp bạn thân hiếm có trong showbiz - Ảnh: Internet

Mới đây, Duy Khánh khiến nhiều người hoảng hốt tột độ khi chia sẻ bức ảnh Miu Lê đang bịt khẩu trang kín mít, giữ đôi mắt lạnh tanh và tay ôm chặt đầu anh trên đường phố. Ban đầu, ai cũng nghĩ đây chỉ là bức ảnh bình thường nhưng khi soi kỹ, mọi người đều giật mình vì không thấy phần thân của Duy Khánh ở đâu.  

Sởn tóc gáy khi Miu Lê ôm phần đầu của Duy Khánh đi dạo lòng vòng trên đường - Ảnh 2
Bức ảnh do Duy Khánh đăng tải khiến nhiều người giật mình - Ảnh: Internet

Dưới bài đăng này, các fan đều tỏ ra khiếp sợ trước trò đùa bá đạo của Duy Khánh và Miu Lê. Nhiều cư dân mạng cố gắng soi xét thật kỹ bức ảnh và đoán rằng nam diễn viên đã trốn sau lưng cô bạn, chồm cái đầu ra phía trước. Bên cạnh đó, cũng có một số cá nhân nhận ra đây chỉ là ảnh ghép và khuyên cặp đôi không nên đùa giỡn quá trớn như vậy.

Sởn tóc gáy khi Miu Lê ôm phần đầu của Duy Khánh đi dạo lòng vòng trên đường - Ảnh 3
Dân mạng hốt hoảng trước độ 'lầy lội' của Miu Lê và Duy Khánh - Ảnh: FBNV 
Sởn tóc gáy khi Miu Lê ôm phần đầu của Duy Khánh đi dạo lòng vòng trên đường - Ảnh 4
Miu Lê và Duy Khánh rất chăm chỉ diện đồ cặp - Ảnh: Internet
Sởn tóc gáy khi Miu Lê ôm phần đầu của Duy Khánh đi dạo lòng vòng trên đường - Ảnh 5
Sởn tóc gáy khi Miu Lê ôm phần đầu của Duy Khánh đi dạo lòng vòng trên đường - Ảnh 6
Tuy rất yêu thương nhau nhưng cả hai từng xác nhận chỉ là bạn bè - Ảnh: Internet
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Từ khóa:   Duy Khánh Miu Lê tình bạn giữa Duy Khánh và Miu Lê

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