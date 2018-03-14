Sởn tóc gáy khi Miu Lê ôm phần đầu của Duy Khánh đi dạo lòng vòng trên đường

Không rõ là ảnh ghép hay do cách chụp quá khéo nhưng khoảnh khắc Miu Lê mặt lạnh tanh, tay ôm đầu diễn viên Duy Khánh trên đường phố vẫn khiến nhiều người phải rùng mình.

Là cặp bạn thân nổi tiếng của showbiz, ca sĩ Miu Lê và diễn viên Duy Khánh dính như sam ở khắp mọi nơi. Cặp đôi luôn sát cánh tại các sự kiện giải trí, thường diện đồ cặp và sở hữu hàng trăm bộ ảnh chụp chung cực "lầy".

Miu Lê và Duy Khánh là cặp bạn thân hiếm có trong showbiz - Ảnh: Internet

Mới đây, Duy Khánh khiến nhiều người hoảng hốt tột độ khi chia sẻ bức ảnh Miu Lê đang bịt khẩu trang kín mít, giữ đôi mắt lạnh tanh và tay ôm chặt đầu anh trên đường phố. Ban đầu, ai cũng nghĩ đây chỉ là bức ảnh bình thường nhưng khi soi kỹ, mọi người đều giật mình vì không thấy phần thân của Duy Khánh ở đâu.

Bức ảnh do Duy Khánh đăng tải khiến nhiều người giật mình - Ảnh: Internet

Dưới bài đăng này, các fan đều tỏ ra khiếp sợ trước trò đùa bá đạo của Duy Khánh và Miu Lê. Nhiều cư dân mạng cố gắng soi xét thật kỹ bức ảnh và đoán rằng nam diễn viên đã trốn sau lưng cô bạn, chồm cái đầu ra phía trước. Bên cạnh đó, cũng có một số cá nhân nhận ra đây chỉ là ảnh ghép và khuyên cặp đôi không nên đùa giỡn quá trớn như vậy.

Dân mạng hốt hoảng trước độ 'lầy lội' của Miu Lê và Duy Khánh - Ảnh: FBNV

Miu Lê và Duy Khánh rất chăm chỉ diện đồ cặp - Ảnh: Internet

Tuy rất yêu thương nhau nhưng cả hai từng xác nhận chỉ là bạn bè - Ảnh: Internet

Duy Khánh: 'Sẽ không có bất kì một ai thương Khánh như cách mà anh thương Khánh' Tối ngày 18/10, xuất hiện tại một talkshow trực tuyến, 'cô giáo Khánh' đã có những chia sẻ chân thành và cởi mở về con đường làm nghề, những gì được và mất, mong muốn có được nhiều vai diễn để khán giả nhớ mặt đặt tên hơn hay những dự định tương lai.

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