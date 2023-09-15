Soi rõ hình thể của Ngọc Trinh trong bộ bikini cắt xẻ táo bạo, qua cam thường liệu có còn xuất sắc?

Hậu trường 15/09/2023 09:55

Đường cong cơ thể quyến rũ của Ngọc Trinh đã khiến cho netizen không thể rời mắt.

Ngọc Trinh xứng danh "nữ hoàng nội y" khi không ngại khoe trọn hình thể trong các bộ bikini khó nhằn, hiếm người mặc. Đầu năm nay, người đẹp cũng gây chấn động khi góp vai chính trong phim điện ảnh "Chị chị em em 2" với những màn lộ cơ thể Full HD không che trên màn ảnh rộng.

Soi rõ hình thể của Ngọc Trinh trong bộ bikini cắt xẻ táo bạo, qua cam thường liệu có còn xuất sắc? - Ảnh 1
Đầu năm nay, người đẹp cũng gây chấn động khi góp vai chính trong phim điện ảnh "Chị chị em em 2" với những màn lộ cơ thể Full HD không che trên màn ảnh rộng

Mới đây nhất, trên trang cá nhân, "nữ hoàng nội y" tiếp tục thu hút sự chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc cảnh  hậu trường thực hiện bộ ảnh bikini. Trong khung hình, người đẹp đang được ê-kíp tỉ mỉ trang điểm, làm tóc. Dù chỉ khoác trên mình bộ bikini 2 mảnh nhưng có thể thấy, người đẹp lại tỏ ra vô cùng thoải mái, không e dè. Bên cạnh đó, đường cong cơ thể quyến rũ của người đẹp chính là điểm nhấn sáng nhất trong đoạn clip.

Soi rõ hình thể của Ngọc Trinh trong bộ bikini cắt xẻ táo bạo, qua cam thường liệu có còn xuất sắc? - Ảnh 2
 "Nữ hoàng nội y" tiếp tục thu hút sự chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc cảnh  hậu trường thực hiện bộ ảnh bikini

Được biết, để sở hữu ngoại hình hiện tại, Ngọc Trinh đã bỏ ra không ít công sức để tập luyện, theo đuổi chế độ sống lành mạnh. Cô đặc biệt ưu tiên việc nghỉ ngơi, thư giãn, đi du lịch cùng gia đình, bạn bè.

Soi rõ hình thể của Ngọc Trinh trong bộ bikini cắt xẻ táo bạo, qua cam thường liệu có còn xuất sắc? - Ảnh 3
Được biết, để sở hữu ngoại hình hiện tại, Ngọc Trinh đã bỏ ra không ít công sức để tập luyện, theo đuổi chế độ sống lành mạnh

Cách đây ít ngày, trên trang Tiktok cá nhân, Ngọc Trinh còn bất ngờ đăng tải đoạn clip chia sẻ về quyết định chuẩn bị làm mẹ. Theo đó, "nữ hoàng nội y" đã đến gặp bác sĩ Thịnh - "ông đỡ mát tay" của nhiều sao Việt khi tìm con bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. 

Theo đó, Ngọc Trinh chia sẻ: "Chắc mọi người cũng chưa tưởng tượng đâu nhỉ. Ngay cả bản thân Trinh cũng chưa tưởng tượng 1 ngày Trinh sẽ làm mẹ là như thế nào. Thật ra tôi cũng chưa biết hay dự định chính xác thời điểm nào sẽ đón nhận 1 thiên thần máu mủ của mình. Nhưng trước mắt tôi cảm thấy là cần có 1 đứa con, cho nên đã quyết định tìm tới phương pháp IVF để giúp mình làm điều đó".

Soi rõ hình thể của Ngọc Trinh trong bộ bikini cắt xẻ táo bạo, qua cam thường liệu có còn xuất sắc? - Ảnh 4
Cách đây ít ngày, trên trang Tiktok cá nhân, Ngọc Trinh còn bất ngờ đăng tải đoạn clip chia sẻ về quyết định chuẩn bị làm mẹ

Chia sẻ về quyết định trữ trứng ở tuổi 33, Ngọc Trinh cho biết: "Việc đầu tiên tôi sẽ làm là hút và trữ đông trứng. Mọi người cũng biết là phụ nữ sau 25 tuổi bắt đầu các vấn đề bị lão hoá, đến 35 tuổi thì buồng trứng sẽ bị suy giảm, có nhiều trường hợp không thể mang thai được nữa. Cho nên tôi quyết định đi trữ đông trứng của mình để đảm bảo chất lượng tốt nhất cho phôi thai sau này".

Trong cuộc trò chuyện cùng Lý Thuỳ Chang - vợ diễn viên Chi Bảo, Ngọc Trinh cũng tiết lộ thời gian dự kiến sẽ mang thai con đầu lòng. Cụ thể, nữ hoàng nội y thổ lộ: "Tôi đang có dự định khoảng năm 2024 -2025 sẽ đẻ em bé".

Soi rõ hình thể của Ngọc Trinh trong bộ bikini cắt xẻ táo bạo, qua cam thường liệu có còn xuất sắc? - Ảnh 5
Nữ hoàng nội y thổ lộ: "Tôi đang có dự định khoảng năm 2024 -2025 sẽ đẻ em bé"

Ngọc Trinh cho biết bản thân có nỗi lo sợ rằng vóc dáng và nhan sắc sẽ bị ảnh hưởng sau khi mang bầu và sinh con. Nữ diễn viên tiết lộ đã trữ đông được 6 trứng chất lượng tốt để thực hiện kế hoạch thụ tinh ống nghiệm trong năm sau. 

Soi rõ hình thể của Ngọc Trinh trong bộ bikini cắt xẻ táo bạo, qua cam thường liệu có còn xuất sắc? - Ảnh 6
Đặc biệt, sau khi nhận nuôi và chăm sóc cho cháu ruột tên thân mật là Bé He thì mong muốn được sinh con của Ngọc Trinh càng thôi thúc hơn

Đặc biệt, sau khi nhận nuôi và chăm sóc cho cháu ruột tên thân mật là Bé He thì mong muốn được sinh con của Ngọc Trinh càng thôi thúc hơn. Trong căn biệt thự 60 tỷ đang sinh sống, Ngọc Trinh cũng đã chuẩn bị sẵn phòng ngủ riêng cho một bé trai và một bé gái. 

Soi rõ hình thể của Ngọc Trinh trong bộ bikini cắt xẻ táo bạo, qua cam thường liệu có còn xuất sắc? - Ảnh 7
Trong căn biệt thự 60 tỷ đang sinh sống, Ngọc Trinh cũng đã chuẩn bị sẵn phòng ngủ riêng cho một bé trai và một bé gái

Ngọc Trinh cũng từng tiết lộ mong muốn được sinh đôi: "Tới tuổi này thật sự Trinh cũng rất muốn có em bé rồi. Hiện Trinh có 11 đứa cháu, nhìn tụi nhỏ Trinh càng muốn có thêm cho mình 1 bé trai và 1 bé gái, nhất là sinh đôi, Trinh rất muốn điều đó. Nhưng mà phải tìm một anh nào hợp phong thủy thì mới ra được một cặp như thế, càng sớm càng tốt. Chứ Trinh đẹp như vậy mà không sinh ra một bé gái để lại 'giống' thì cũng hơi uổng". 

Ngọc Trinh sẵn sàng thực hiện thiên chức làm mẹ, nhưng khẳng định chưa từng nghĩ đến việc kết hôn

Ngọc Trinh sẵn sàng thực hiện thiên chức làm mẹ, nhưng khẳng định chưa từng nghĩ đến việc kết hôn

Mới đây trên tài khoản TikTok cá nhân, Ngọc Trinh đã chia sẻ về lí do khiến cô quyết định lựa chọn phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con.

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