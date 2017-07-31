Sốc với số tiền 'khủng' mà Hồ Quang Hiếu, Dương Triệu Vũ mừng tân gia ca sĩ Bảo Anh

Hậu trường 31/07/2017 16:20

Hồ Quang Hiếu khiến dân mạng sốc khi mừng tân gia bạn gái Bảo Anh đến 100 triệu đồng.

Mới đây, nữ ca sĩ Bảo Anh bất ngờ chia sẻ trên trang facebook cá nhân về số tiền khủng mà ca sĩ Dương Triệu Vũ và bạn trai Hồ Quang Hiếu mừng tân gia:

"Có nhà mới đồng nghĩa với việc người thân phải mua quà tân gia.

Trong một buổi tối mát trời, trong lúc tâm trạng phấn khởi, Dương Triệu Vũ đã nói sẽ tặng Bảo Anh cái tivi trị giá 60 triệu. Bảo Anh bảo là thôi tivi gì mắc vậy không lấy đâu. Lấy tiền mặt chẵn 50 triệu được rồi. Thế là hôm nay trong tài khoản có 50 triệu do người ấy chuyển. Cuộc đời vẫn đẹp sao. Dương Triệu Vũ thật đẹp sao". 

Sốc với số tiền 'khủng' mà Hồ Quang Hiếu, Dương Triệu Vũ mừng tân gia ca sĩ Bảo Anh - Ảnh 1
Bảo Anh khoe Dương Triệu Vũ tặng cô 50 triệu đồng mừng tân gia - Ảnh: Internet

Ngay sau status của Bảo Anh, nam ca sĩ Dương Triệu Vũ cũng bình luận: "Hối hận cũng đã muộn màng... Chúc mừng con có nhà mới.. rất hãnh diện vì đó hoàn toàn là công sức của Bảo Anh cày show".

Sốc với số tiền 'khủng' mà Hồ Quang Hiếu, Dương Triệu Vũ mừng tân gia ca sĩ Bảo Anh - Ảnh 2
Dương Triệu Vũ bình luận bên dưới status của Bảo Anh - Ảnh: Internet

Sốc với số tiền 'khủng' mà Hồ Quang Hiếu, Dương Triệu Vũ mừng tân gia ca sĩ Bảo Anh - Ảnh 3
Fan gửi lời chúc mừng đến nữa ca sĩ - Ảnh: Facebook

Không kém cạnh, nam ca sĩ Hồ Quang Hiếu - bạn trai Bảo Anh cũng được nữ ca sĩ kể công là đã tặng 100 triệu mừng tân gia. Ngoài ra, người đẹp cũng đùa sẽ nghỉ chơi với Ngọc Thanh Tâm, La Quốc Hùng… vì chưa tặng quà mừng nhà mới.

Sốc với số tiền 'khủng' mà Hồ Quang Hiếu, Dương Triệu Vũ mừng tân gia ca sĩ Bảo Anh - Ảnh 4
Status khoe nhận được quà tân gia của ca sĩ Bảo Anh - Ảnh: Facebook

Sốc với số tiền 'khủng' mà Hồ Quang Hiếu, Dương Triệu Vũ mừng tân gia ca sĩ Bảo Anh - Ảnh 5
Căn hộ của Bảo Anh ở vị trí khá cao, đứng nhìn từ của sổ có thể thấy được toàn thành phố - Ảnh: Internet

Sốc với số tiền 'khủng' mà Hồ Quang Hiếu, Dương Triệu Vũ mừng tân gia ca sĩ Bảo Anh - Ảnh 6
Phòng khách nhà mới của ca sĩ Bảo Anh - Ảnh: Internet

Sốc với số tiền 'khủng' mà Hồ Quang Hiếu, Dương Triệu Vũ mừng tân gia ca sĩ Bảo Anh - Ảnh 7
Phòng bếp được thiết kế nhỏ gọn nhưng rất ấm áp - Ảnh: Internet

Sốc với số tiền 'khủng' mà Hồ Quang Hiếu, Dương Triệu Vũ mừng tân gia ca sĩ Bảo Anh - Ảnh 8
Phòng của nữ ca sĩ chứa rất nhiều quà lưu niệm của fan - Ảnh: Internet

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Từ khóa:   Bảo Anh Hồ Quang Hiếu Dương Triệu Vũ

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