Nghi án Hồ Quang Hiếu – Bảo Anh chia tay

Tin tức giải trí 04/07/2017 15:56

Thông tin này khiến fan hâm mộ của cặp đôi Hồ Quang Hiếu – Bảo Anh vô cùng hoang mang.

Gần đây, trên trang cá nhân của Hồ Quang Hiếu bất ngờ để ở trạng thái độc thân và không kết bạn với Bảo Anh. Tuy nhiên, mới cách đây vài ngày, cặp đôi này còn tương tác vui vẻ với nhau trên trang cá nhân.

Thông tin này đã đốn tim fan hâm mộ. Nhiều người hoài nghi nam ca sĩ âm thầm chuyển sang trạng thái độc thân và hủy kết bạn với Bảo Anh vì cặp đôi đã chia tay.

Nghi án Hồ Quang Hiếu – Bảo Anh chia tay
Bảo Anh và Hồ Quang Hiếu không còn là bạn bè, thậm chí, giọng ca Không cảm xúc đã chuyển trang cá nhân về chế độ độc thân - Ảnh: Internet

Vướng nghi án tình cảm với nhau từ đầu năm 2015, nhưng đến tháng 10/2016, cặp đôi mới chính thức xác nhận với công chúng là đang hẹn hò. Khoảng thời gian bên nhau, Hồ Quang Hiếu và Bảo Anh đã vượt qua những ồn ào, dị nghị và chứng minh cho công chúng thấy tình yêu của người nổi tiếng cũng bình dị như bao người.

Nghi án Hồ Quang Hiếu – Bảo Anh chia tay
Hồ Quang Hiếu làm khách mời của Bảo Anh trong chương trình Ca sĩ giấu mặt - Ảnh: Internet

Có vẻ fan hâm mộ đã quá lo lắng vì trên trang cá nhân của nam ca sĩ vẫn xuất hiện khá nhiều hình ảnh tình tứ của cả hai. Đặc biệt, mới đây, chính Hồ Quang Hiếu đã chia sẻ bức ảnh tình tứ của mình và bạn gái Bảo Anh khi tham chương trình Ca sĩ giấu mặt.

Nghi án Hồ Quang Hiếu – Bảo Anh chia tay
Hình ảnh cặp đôi vui vẻ và tình tứ với nhau trước đó - Ảnh: Internet

Nghi án Hồ Quang Hiếu – Bảo Anh chia tay
Có vẻ như việc hai người hủy kết bạn và để chế độ độc thân trên trang cá nhân là để tránh những tai tiếng đến từ phía antifan - Ảnh: Internet

Nghi án Hồ Quang Hiếu – Bảo Anh chia tay

Nghi án Hồ Quang Hiếu – Bảo Anh chia tay

Thông tin này khiến fan hâm mộ của cặp đôi Hồ Quang Hiếu – Bảo Anh vô cùng hoang mang.

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