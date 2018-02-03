Sốc với lời nhắn của Ngọc Trai dành cho quản lý thủ môn Bùi Tiến Dũng: ‘Mặt chị quá dày!’

Khi còn ở Thường Châu chờ thi đấu trận chung kết, Bùi Tiến Dũng đã khiến nhiều người thất vọng với những màn “rải thính” nhiều mỹ nhân Việt như Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Angela Phương Trinh hay chụp hình thân thiết với quản lý.

Nổi tiếng với khả năng bắt bóng thần sầu trên sân cỏ, Bùi Tiến Dũng hiện đang là chàng trai sở hữu lượng fan hùng hậu nhất nhì Việt Nam. Tuy nhiên, đi cùng với sự nổi tiếng, cũng có không ít ồn ào xoay quanh cuộc sống đời thường của chàng thủ thành điển trai này.

Tuy nhiên, vài ngày gần đây nhiều cư dân mạng đã phát hiện ra cách viết của Bùi Tiến Dũng hoàn toàn khác xa so với cách viết để “thả thính” mỹ nhân Việt. Không ít người cho rằng, tất cả mọi chuyện là do quản lý của Bùi Tiến Dũng thao túng, tự ý sử dụng Facebook của “người hùng xứ Thanh” và nhiều cầu thủ U23 khác hòng tạo scandal.

Mới đây, trên mạng xã hội lại tiếp tục chia sẻ bảng giá khủng của "người hùng xứ Thanh" với con số lên đến hàng nghìn đô khiến không ít người hoang mang.

Sau khi đọc được thông tin trên, MC Ngọc Trai đã chia sẻ một stauts dài bày tỏ sự bức xúc trước những hành động khó chấp nhận của người này.

"Người đại diện cầu thủ là nghề không mới trên thế giới. Nhưng lại chưa được công nhận tại Việt Nam. Hư hay tốt là lúc trên đỉnh vinh quang. Âm mưu của chị là gì em không biết, nhưng làm ơn đừng dính gì đến tụi nhỏ. Với lại lần sau tụi nhỏ livestream thì chị bấm nút ra chỗ khác, đừng có chọt cái mồm vào tụi em không có nhu cầu nghe hay xem chị, ok. Nếu những chuyện này là thật, và chị vẫn được làm công việc này. Em sẽ không lạ khi sau này lòi ra chị là con ông này hay cháu bà kia.

Chị à, nếu có xui rủi mà đọc được status của em. Thì em khuyên chị nên thay đổi, đừng có dùng kế hèn tiểu nhân làm phiền người quân tử. Đọc đến đây mà vẫn chưa thay đổi, thì mặt chị dày... Ấy chết, em xin lỗi em bậy quá, mặt chị vẫn dày, nhưng ý chính của em là em không có sức ảnh hưởng như em nghĩ, chỉ vậy thôi.

Chị là ai, em không biết và cũng không cần biết, chị đi ra đi. Hết kiếp nạn trên không, đến kiếp nạn truyền thông. Tội tụi nhỏ, muốn tu mà yêu ma cứ quấy phá", Ngọc Trai viết.

Ngọc Trai khuyên quản lý Bùi Tiến Dũng hãy buông tha cho các tuyển thủ U23 Việt Nam - Ảnh: FBNV

Vài giờ sau đó, chị Kiều Trinh - quản lý thủ môn Tiến Dũng đã đọc được status này và không ngần ngại đáp trả: "Cảm ơn bạn Ngọc Trai đã nhắn nhủ. Mình và Bùi Tiến Dũng có thể kết bạn với bạn được không? Vì cả team mình hâm mộ bạn lâu rồi. Thật lòng đó".

Tuy nhiên, Ngọc Trai thẳng thừng từ chối lời đề nghị trên bằng một dòng bình luận thâm thúy: "Dạ không chị, em full rồi, mà nếu không full em cũng không có nhu cầu kết bạn với chị. Chị thông cảm khi em thẳng tính quá nha... Ahihi".

Quản lý Bùi Tiến Dũng đề nghị kết bạn nhưng Ngọc Trai không đồng ý - Ảnh: FBNV