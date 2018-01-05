Sốc khi biết danh tính người đàn ông 'soái ca' được Hoa hậu Kỳ Duyên trao nụ hôn nồng cháy trước đám đông

Công khai hình ảnh tình tứ hôn trai lạ, Hoa hậu Kỳ Duyên khiến dân mạng dậy sóng. Nhiều người hiếu kỳ đang tích cực lùng sục danh tính của người đàn ông này.

Từ khi đăng quang tại Hoa hậu Việt Nam 2014 – Nguyễn Cao Kỳ Duyên liên tục bị scandal bủa vây. Không ít ý kiến cho rằng cô là hoa hậu vướng nhiều ồn ào nhất Việt Nam. Việc này khiến người đẹp bị mất điểm trong mắt công chúng cả nước.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, nàng hậu gốc Nam Định lại tiếp tục khiến dư luận xôn xao khi công khai hình ảnh trao nụ hôn nồng nhiệt cho một người đàn ông lạ mặt. Bên cạnh hình ảnh, Kỳ Duyên còn đăng kèm dòng trạng thái vô cùng ngọt ngào: “Happy birthday ‘Mình của em’. Dù năm tháng có qua đi thì em bé hãy vẫn tươi xanh tuổi 20. Chúc em bé sẽ luôn mạnh khỏe, thành công, ngày càng thành công hơn nữa. Nắm tay em đi suốt cuộc đời nhé. Mãi yêu”.

Kỳ Duyên công khai ảnh trao nụ hôn ngọt ngào cho một người đàn ông lạ mặt - Ảnh: FBNV

Ít phút sau khi đăng tải, bài viết của Hoa hậu Việt Nam 2014 đã thu hút sự chú ý rất lớn của cư dân mạng. Trong khi dân tình chưa hết sửng sốt về hành động “bá đạo” này, Kỳ Duyên đã nhanh chóng tiết lộ người đàn ông “soái ca” trong ảnh chính là quản lý kiêm người định hình phong cách của cô - Phú Nguyễn.

Bên dưới bài viết, bạn bè và fan hào hứng gửi lời chúc phúc đến Hoa hậu Việt Nam 2014 - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, người đẹp gốc Nam Định khiến fan hụt hẫng khi tiết lộ đây chỉ là quản lý của mình - Ảnh: FBNV

Đăng ảnh gợi cảm nói về 'công dụng' của đàn ông, MC Kỳ Duyên nhận được phản ứng bất ngờ từ công chúng MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên bất ngờ chia sẻ hình ảnh gợi cảm của mình và để dòng trạng thái ẩn ý về tác dụng của đàn ông làm nhiều khán giả thích thú.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/soc-khi-biet-danh-tinh-nguoi-dan-ong-soai-ca-duoc-hoa-hau-ky-duyen-trao-nu-hon-nong-chay-truoc-dam-dong-265469.html