Sốc khi biết danh tính người đàn ông 'soái ca' được Hoa hậu Kỳ Duyên trao nụ hôn nồng cháy trước đám đông

Hậu trường 05/01/2018 12:01

Công khai hình ảnh tình tứ hôn trai lạ, Hoa hậu Kỳ Duyên khiến dân mạng dậy sóng. Nhiều người hiếu kỳ đang tích cực lùng sục danh tính của người đàn ông này.

Từ khi đăng quang tại Hoa hậu Việt Nam 2014 – Nguyễn Cao Kỳ Duyên liên tục bị scandal bủa vây. Không ít ý kiến cho rằng cô là hoa hậu vướng nhiều ồn ào nhất Việt Nam. Việc này khiến người đẹp bị mất điểm trong mắt công chúng cả nước.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, nàng hậu gốc Nam Định lại tiếp tục khiến dư luận xôn xao khi công khai hình ảnh trao nụ hôn nồng nhiệt cho một người đàn ông lạ mặt. Bên cạnh hình ảnh, Kỳ Duyên còn đăng kèm dòng trạng thái vô cùng ngọt ngào: “Happy birthday ‘Mình của em’. Dù năm tháng có qua đi thì em bé hãy vẫn tươi xanh tuổi 20. Chúc em bé sẽ luôn mạnh khỏe, thành công, ngày càng thành công hơn nữa. Nắm tay em đi suốt cuộc đời nhé. Mãi yêu”.

Sốc khi biết danh tính người đàn ông 'soái ca' được Hoa hậu Kỳ Duyên trao nụ hôn nồng cháy trước đám đông - Ảnh 1
Kỳ Duyên công khai ảnh trao nụ hôn ngọt ngào cho một người đàn ông lạ mặt - Ảnh: FBNV

Ít phút sau khi đăng tải, bài viết của Hoa hậu Việt Nam 2014 đã thu hút sự chú ý rất lớn của cư dân mạng. Trong khi dân tình chưa hết sửng sốt về hành động “bá đạo” này, Kỳ Duyên đã nhanh chóng tiết lộ người đàn ông “soái ca” trong ảnh chính là quản lý kiêm người định hình phong cách của cô - Phú Nguyễn.

Sốc khi biết danh tính người đàn ông 'soái ca' được Hoa hậu Kỳ Duyên trao nụ hôn nồng cháy trước đám đông - Ảnh 2
Bên dưới bài viết, bạn bè và fan hào hứng gửi lời chúc phúc đến Hoa hậu Việt Nam 2014 - Ảnh: FBNV
Sốc khi biết danh tính người đàn ông 'soái ca' được Hoa hậu Kỳ Duyên trao nụ hôn nồng cháy trước đám đông - Ảnh 3
Tuy nhiên, người đẹp gốc Nam Định khiến fan hụt hẫng khi tiết lộ đây chỉ là quản lý của mình - Ảnh: FBNV
Đăng ảnh gợi cảm nói về 'công dụng' của đàn ông, MC Kỳ Duyên nhận được phản ứng bất ngờ từ công chúng

Đăng ảnh gợi cảm nói về 'công dụng' của đàn ông, MC Kỳ Duyên nhận được phản ứng bất ngờ từ công chúng

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên bất ngờ chia sẻ hình ảnh gợi cảm của mình và để dòng trạng thái ẩn ý về tác dụng của đàn ông làm nhiều khán giả thích thú.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoa hậu Kỳ Duyên Kỳ Duyên Nguyễn Cao Kỳ Duyên Kỳ Duyên hôn trai lạ

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Sao quốc tế 47 phút trước
Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Video 47 phút trước
Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Đời sống 1 giờ 2 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Tâm sự 1 giờ 17 phút trước
Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Sao quốc tế 1 giờ 20 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

Sao quốc tế 1 giờ 46 phút trước
Các du khách đã vô cùng kinh hãi khi chứng kiến cảnh một con cá sấu chậm rãi di chuyển trên bãi biển

Các du khách đã vô cùng kinh hãi khi chứng kiến cảnh một con cá sấu chậm rãi di chuyển trên bãi biển

Video 1 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42