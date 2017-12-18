Không còn là nữ MC xinh đẹp, Nguyễn Cao Kỳ Duyên thực hiện giấc mộng làm ca sĩ

Trong một sự kiện mới đây, MC nổi tiếng Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã bất ngờ xuất hiện với vai trò hoàn toàn mới: ca sĩ. Sự kiện này khiến nhiều khán giả vô cùng kinh ngạc, hiếu kỳ.

Mới đây, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên chia sẻ loạt hình ảnh trong ngày khai trương quán nhạc mang phong cách Hội An của mình và danh ca Thanh Hà. Đặc biệt, nữ MC đã viết nên một câu chuyện vô cùng hài hước với tựa đề "Tiếng hát Hội An" để chú thích cho những bức ảnh của mình khiến khán giả vô cùng thích thú.

Nhiều khán giả đã vô cùng bất ngờ khi trong câu chuyện, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã tiết lộ ước mơ bấy lâu nay của cô là trở thành ca sĩ.

Ở tuổi U60, MC Kỳ Duyên vẫn 'áp đảo' Hoa hậu Kỳ Duyên về nhan sắc lẫn độ gợi cảm Dù đã ngoài tuổi 50, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên vẫn trẻ trung, xinh đẹp thậm chí có phần 'vượt mặt' hoa hậu Kỳ Duyên khi cả hai cùng có mặt trong một sự kiện vừa diễn ra tại Hà Nội.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khong-con-la-nu-mc-xinh-dep-nguyen-cao-ky-duyen-thuc-hien-giac-mong-lam-ca-si-262886.html