Không còn là nữ MC xinh đẹp, Nguyễn Cao Kỳ Duyên thực hiện giấc mộng làm ca sĩ

Giải trí 18/12/2017 11:56

Trong một sự kiện mới đây, MC nổi tiếng Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã bất ngờ xuất hiện với vai trò hoàn toàn mới: ca sĩ. Sự kiện này khiến nhiều khán giả vô cùng kinh ngạc, hiếu kỳ.

Mới đây, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên chia sẻ loạt hình ảnh trong ngày khai trương quán nhạc mang phong cách Hội An của mình và danh ca Thanh Hà. Đặc biệt, nữ MC đã viết nên một câu chuyện vô cùng hài hước với tựa đề "Tiếng hát Hội An" để chú thích cho những bức ảnh của mình khiến khán giả vô cùng thích thú.

Nhiều khán giả đã vô cùng bất ngờ khi trong câu chuyện, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã tiết lộ ước mơ bấy lâu nay của cô là trở thành ca sĩ.

Không còn là nữ MC xinh đẹp, Nguyễn Cao Kỳ Duyên thực hiện giấc mộng làm ca sĩ - Ảnh 1
Người đẹp diện bộ váy màu hồng nhạt, với thiết kế khoe khéo vòng 1 đầy đặn thu hút mọi ánh nhìn xung quanh - Ảnh: FBNV

Không còn là nữ MC xinh đẹp, Nguyễn Cao Kỳ Duyên thực hiện giấc mộng làm ca sĩ - Ảnh 2
MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên tiết lộ ước muốn trở thành ca sĩ làm nhiều người bất ngờ - Ảnh: FBNV

Không còn là nữ MC xinh đẹp, Nguyễn Cao Kỳ Duyên thực hiện giấc mộng làm ca sĩ - Ảnh 3
Cô dí dỏm cho biết mình đã phải tập luyện ngày đêm để thực hiện ước mơ - Ảnh: FBNV

Không còn là nữ MC xinh đẹp, Nguyễn Cao Kỳ Duyên thực hiện giấc mộng làm ca sĩ - Ảnh 4
Và cuối cùng, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã thực hiện được giấc mộng trở thành ca sĩ chuyên nghiệp - Ảnh: FBNV

Không còn là nữ MC xinh đẹp, Nguyễn Cao Kỳ Duyên thực hiện giấc mộng làm ca sĩ - Ảnh 5
Nữ MC cho biết cô và người bạn thân Thanh Hà rất thích Hội An nên muốn tạo một vùng đất như vậy ở trung tâm TP.HCM - Ảnh: FBNV

Không còn là nữ MC xinh đẹp, Nguyễn Cao Kỳ Duyên thực hiện giấc mộng làm ca sĩ - Ảnh 6
Bên cạnh đó, nữ MC muốn tạo ra một không gian giải trí cho những người thuộc lứa tuổi trung niên và có đam mê âm nhạc như cô - Ảnh: FBNV

Không còn là nữ MC xinh đẹp, Nguyễn Cao Kỳ Duyên thực hiện giấc mộng làm ca sĩ - Ảnh 7
Danh ca Tuấn Ngọc đến chúc mừng bà chủ Nguyễn Cao Kỳ Duyên - Ảnh: FBNV

Không còn là nữ MC xinh đẹp, Nguyễn Cao Kỳ Duyên thực hiện giấc mộng làm ca sĩ - Ảnh 8
Nhạc sĩ Đức Huy, người bạn thân thiết với Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Thanh Hà, cũng có mặt tại buổi khai trương - Ảnh: FBNV

Không còn là nữ MC xinh đẹp, Nguyễn Cao Kỳ Duyên thực hiện giấc mộng làm ca sĩ - Ảnh 9
Tại đây, MC Kỳ Duyênca sĩ Thanh Hà đã chúc mừng nhạc sĩ Đức Huy sắp có thêm một cô công chúa vào đầu năm sau với người vợ kém ông 44 tuổi - Ảnh: FBNV

Không còn là nữ MC xinh đẹp, Nguyễn Cao Kỳ Duyên thực hiện giấc mộng làm ca sĩ - Ảnh 10
Nhạc sĩ Đức Huy vui vẻ trêu đùa cô em thân thiết - Ảnh: FBNV

Ở tuổi U60, MC Kỳ Duyên vẫn 'áp đảo' Hoa hậu Kỳ Duyên về nhan sắc lẫn độ gợi cảm

Ở tuổi U60, MC Kỳ Duyên vẫn 'áp đảo' Hoa hậu Kỳ Duyên về nhan sắc lẫn độ gợi cảm

Dù đã ngoài tuổi 50, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên vẫn trẻ trung, xinh đẹp thậm chí có phần 'vượt mặt' hoa hậu Kỳ Duyên khi cả hai cùng có mặt trong một sự kiện vừa diễn ra tại Hà Nội.

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Từ khóa:   mc nguyễn cao kỳ duyên MC Kỳ Duyên ca sĩ Thanh Hà nhạc sĩ Đức Huy

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