Ở tuổi U60, MC Kỳ Duyên vẫn 'áp đảo' Hoa hậu Kỳ Duyên về nhan sắc lẫn độ gợi cảm

Hậu trường 06/11/2017 11:12

Dù đã ngoài tuổi 50, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên vẫn trẻ trung, xinh đẹp thậm chí có phần 'vượt mặt' hoa hậu Kỳ Duyên khi cả hai cùng có mặt trong một sự kiện vừa diễn ra tại Hà Nội.

Mới đây, rất nhiều người đẹp nổi tiếng trong showbiz Việt đã có mặt trong buổi giới thiệu cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu - Miss Sea Vietnam Global 2018.

Nổi bật trong số đó là Hoa hậu đền Hùng Giáng My, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Hoa hậu Đại dương 2014 Thu Thảo, Hoa hậu biển Việt Nam 2016 Phạm Thùy Trang...

Đặc biệt, sự hội ngộ lần đầu tiên của hai mỹ nhân nổi tiếng cùng tên Nguyễn Cao Kỳ Duyên nhận được nhiều sự chú ý và thích thú từ khán giả.

Ở tuổi U60, MC Kỳ Duyên vẫn 'áp đảo' Hoa hậu Kỳ Duyên về nhan sắc lẫn độ gợi cảm
Nữ MC hải ngoại diện bộ váy đen đơn giản nhưng vẫn tôn lên được đường nét quyến rũ của cơ thể cùng với vòng 1 nóng bỏng - Ảnh: Internet

Ở tuổi U60, MC Kỳ Duyên vẫn 'áp đảo' Hoa hậu Kỳ Duyên về nhan sắc lẫn độ gợi cảm
Dù đã U60, MC Kỳ Duyên vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ về nhan sắc trẻ trung, thân hình bốc lửa như thiếu nữ đôi mươi của mình - Ảnh: Internet

Ở tuổi U60, MC Kỳ Duyên vẫn 'áp đảo' Hoa hậu Kỳ Duyên về nhan sắc lẫn độ gợi cảm
Hoa hậu Việt Nam 2014 Kỳ Duyên gây ấn tượng với đầm đuôi cá ôm sát của nhà thiết kế Đỗ Long, khoe khéo thân hình chữ S gợi cảm - Ảnh: Internet

Ở tuổi U60, MC Kỳ Duyên vẫn 'áp đảo' Hoa hậu Kỳ Duyên về nhan sắc lẫn độ gợi cảm
Khi hai người đẹp cùng tên đứng cạnh nhau, nhiều người nhận xét MC Kỳ Duyên có phần "vượt mặt" đàn em về cả nhan sắc lẫn sự quyến rũ - Ảnh: Internet 

Ở tuổi U60, MC Kỳ Duyên vẫn 'áp đảo' Hoa hậu Kỳ Duyên về nhan sắc lẫn độ gợi cảm
Khi đọ sắc cùng nhau, ai cũng nghĩ MC Kỳ Duyên và Hoa hậu Kỳ Duyên là chị em bởi nữ MC hải ngoại quá trẻ trung dù đã ở độ tuổi ngũ tuần - Ảnh: Ngoisao.net

Ở tuổi U60, MC Kỳ Duyên vẫn 'áp đảo' Hoa hậu Kỳ Duyên về nhan sắc lẫn độ gợi cảm
Dù khoảng cách hơn 30 tuổi nhưng MC Kỳ Duyên vẫn nổi bật hơn hẳn khi đứng cạnh Hoa hậu Việt Nam 2014 - Ảnh: Ngoisao.net

Ở tuổi U60, MC Kỳ Duyên vẫn 'áp đảo' Hoa hậu Kỳ Duyên về nhan sắc lẫn độ gợi cảm
Người đẹp 9x từng cho biết, bố mẹ cô rất ngưỡng mộ MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên nên đã lấy tên thần tượng để đặt cho con gái - Ảnh: Internet

Ở tuổi U60, MC Kỳ Duyên vẫn 'áp đảo' Hoa hậu Kỳ Duyên về nhan sắc lẫn độ gợi cảm
Lần đầu cùng xuất hiện bên cạnh nhau trong một cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia, hai người đẹp trùng tên vô cùng hào hứng - Ảnh: Internet

Hoa hậu Kỳ Duyên lần đầu hội ngộ thân thiết với MC Kỳ Duyên

Hoa hậu Kỳ Duyên lần đầu hội ngộ thân thiết với MC Kỳ Duyên

Hai người đẹp trùng tên của showbiz lần đầu chạm mặt tại lễ công bố Hoa hậu biển toàn cầu 2018 tại Hà Nội.

Xem thêm
Từ khóa:   MC Kỳ Duyên Hoa hậu Kỳ Duyên Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2018 hoa hậu việt nam 2014

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 1 giờ 57 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 2 giờ 42 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 3 giờ 9 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42