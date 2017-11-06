Ở tuổi U60, MC Kỳ Duyên vẫn 'áp đảo' Hoa hậu Kỳ Duyên về nhan sắc lẫn độ gợi cảm

Mới đây, rất nhiều người đẹp nổi tiếng trong showbiz Việt đã có mặt trong buổi giới thiệu cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu - Miss Sea Vietnam Global 2018.

Nổi bật trong số đó là Hoa hậu đền Hùng Giáng My, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Hoa hậu Đại dương 2014 Thu Thảo, Hoa hậu biển Việt Nam 2016 Phạm Thùy Trang...