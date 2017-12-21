Đăng ảnh gợi cảm nói về 'công dụng' của đàn ông, MC Kỳ Duyên nhận được phản ứng bất ngờ từ công chúng

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên bất ngờ chia sẻ hình ảnh gợi cảm của mình và để dòng trạng thái ẩn ý về tác dụng của đàn ông làm nhiều khán giả thích thú.

Mới đây, trên trang cá nhân, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên khiến cộng đồng mạng chú ý khi đăng tải bức ảnh diện bộ váy dây quyến rũ kèm với dòng chú thích đề cập đến "công dụng" của đàn ông. Dù đã 52 tuổi nhưng nhan sắc của nữ MC hải ngoại vẫn mặn mà như thiếu nữ đôi mươi - Ảnh: FBNV Cụ thể, nữ MC xinh đẹp viết: "Mới về đến nhà. Chỉ được ở nhà 2 ngày rồi phải bay show tiếp nên tranh thủ đi mua cây Noel cho có không khí Giáng Sinh một tí. Dạ! Mua cây nhỏ nhỏ thôi vì nhà không có đàn ông sức em chỉ bê được cây bằng ấy! Đấy bây giờ mới thấy đàn ông là quý trong những chuyện bê cây, đổ rác và de xe đậu chỗ chật hẹp! (cười)..."

Người đẹp hóm hỉnh nói thêm: "Và còn quý một chuyện nữa mà em quên chuyện gì rồi để nghĩ coi...?". Cây thông Noel tuy nhỏ nhưng vô cùng đáng yêu của MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên - Ảnh: FBNV Để trả lời cho câu hỏi của MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên, nhiều người hâm mộ đã để lại những bình luận hài hước rằng đàn ông có thể làm nhiều việc khác ngoài bưng bê đồ nặng hay đổ rác.

"Còn chuyện rửa chén và đưa thẻ ATM cho mình quẹt đều đều nữa chị Duyên ơi", một khán giả cho biết. Một ý kiến thú vị khác phù hợp với không khí Giáng sinh: "Đàn ông thì có nhiều tác dụng lắm... Nhưng mùa đông thì có lẽ 'chăn 37 độ' giúp Nguyễn Cao Kỳ Duyên ngủ ngon hơn nha". Nhiều khán giả cho biết các "công dụng" khác của đàn ông - Ảnh: FBNV Bên cạnh đó, nhiều người hâm mộ cũng dành những lời khen ngợi cho vẻ đẹp không tuổi của nữ MC nổi tiếng. Một khán giả viết: "Nếu tính tuổi theo năm thì chỉ mươi hôm nữa là Kỳ Duyên được thêm tuổi nữa rồi, vậy mà nhan sắc của Kỳ Duyên vẫn xinh đẹp như xưa. Xin chúc mừng!". Khán giả ngưỡng mộ với nhan sắc như thiếu nữ của nữ MC - Ảnh : FBNV

Không còn là nữ MC xinh đẹp, Nguyễn Cao Kỳ Duyên thực hiện giấc mộng làm ca sĩ Trong một sự kiện mới đây, MC nổi tiếng Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã bất ngờ xuất hiện với vai trò hoàn toàn mới: ca sĩ. Sự kiện này khiến nhiều khán giả vô cùng kinh ngạc, hiếu kỳ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dang-anh-goi-cam-noi-ve-cong-dung-cua-dan-ong-mc-ky-duyen-nhan-duoc-phan-ung-bat-ngo-tu-cong-chung-263403.html