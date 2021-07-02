SỐC: Hoàng Yến công bố con dao ‘to như chặt thịt heo’ chồng cũ rượt chém náo loạn quán ăn, nhìn bén ngót

Hậu trường 02/07/2021 08:44

Sau vụ lùm xùm ẩu đả tại quán ăn cùng chồng cũ Cao Thắng, mới đây Hoàng Yến đã chia sẻ hình ảnh con dao mà anh ta dùng hành hung cô khiến khán giả rùng mình.

Thời gian qua có lẽ Hoàng Yến là nữ diễn viên được chú ý nhất VBiz khi cô bị chồng cũ đấm thẳng vào mặt tại quán ăn. Ngoài ra cô còn bị anh cầm dao hành hung ngay sau đó khiến cô phải tháo chạy lên lầu để thoát thân. Mới đây cô đã gặp gỡ báo chí để tiếp tục thông tin về sự việc đáng tiếc vừa qua. Chia sẻ trên 2Sao cô cho biết: “Tôi không thể nào ngủ được. Cứ nhắm mắt là thấy người đàn ông đội mũ, đứng trước mặt mình rồi cầm dao tấn công mình. Tay tôi run run, người toát mồ hôi dù ngồi phòng điều hòa... Tôi luôn sống trong sợ hãi, lo lắng khi chồng cũ vẫn nhởn nhơ, hiên ngang như không có chuyện gì xảy ra".

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Sau khi bị chồng cũ đấm thẳng vào mặt Hoàng Yến còn bị anh ta xách dao rượt náo loạn quán ăn - Ảnh: Internet
 

Cô cũng khẳng định mình không hề gọi điện thách thức chồng cũ. Hoàng Yến bộc bạch: "Sau khi bị hành hung, mặt mũi tôi đầy máu nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh trước mặt con. Tôi nghĩ sau cú đấm anh ta không quay lại ngay nhưng vài phút sau anh ta cầm dao dọa giết, tấn công tôi. Với tâm lý của người vừa bị tấn công, thử hỏi tôi có còn đầu óc nào để gọi điện, nhắn tin thách thức anh ta".

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Hoàng Yến và luật sư trình bày sự việc - Ảnh: Chụp từ clip

Điều khiến khán giả hoảng sợ nhất chính là cô công bố con dao to như chặt thịt heo lúc chồng cũ rượt mình gây náo loạn quán ăn. Luật sư riêng của Hoàng Yến chia sẻ trên 2Sao: "Đây là con dao mà đối tượng Cao Xuân Thắng đã dùng rượt đuổi chị Yến. Sau khi đánh chị Yến, đối tượng quay ra phía cổng, lấy con dao tấn công, dọa giết chị Yến. Rất may có nhiều người can ngăn, ôm giữ đối tượng lại".

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Hình ảnh con dao to như chặt thịt heo khiến khán giả rùng mình - Ảnh: Chụp từ clip
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Hoàng Yến và chồng cũ có cuộc tình không mấy êm ả - Ảnh: Internet

Trước đó nữ diễn viên và chồng sau khi xảy ra vụ “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” tại quán ăn thì đã liên tục lên mạng đấu tố nhau. Hiện tại sự việc vẫn khá căng thẳng và Hoàng Yến quyết nhờ luật sư làm cho “ra ngô ra khoai” để lấy lại công bằng cho mình.

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Sau khi liên tục bị tình mới của chồng cũ, từng là fan hâm mộ của mình viết caption nói bóng gió, nữ diễn viên Hoàng Yến đã đáp trả sâu cay trên trang cá nhân.

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