Sau vụ lùm xùm ẩu đả tại quán ăn cùng chồng cũ Cao Thắng, mới đây Hoàng Yến đã chia sẻ hình ảnh con dao mà anh ta dùng hành hung cô khiến khán giả rùng mình.
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Thời gian qua có lẽ Hoàng Yến là nữ diễn viên được chú ý nhất VBiz khi cô bị chồng cũ đấm thẳng vào mặt tại quán ăn. Ngoài ra cô còn bị anh cầm dao hành hung ngay sau đó khiến cô phải tháo chạy lên lầu để thoát thân. Mới đây cô đã gặp gỡ báo chí để tiếp tục thông tin về sự việc đáng tiếc vừa qua. Chia sẻ trên 2Sao cô cho biết: “Tôi không thể nào ngủ được. Cứ nhắm mắt là thấy người đàn ông đội mũ, đứng trước mặt mình rồi cầm dao tấn công mình. Tay tôi run run, người toát mồ hôi dù ngồi phòng điều hòa... Tôi luôn sống trong sợ hãi, lo lắng khi chồng cũ vẫn nhởn nhơ, hiên ngang như không có chuyện gì xảy ra".
Cô cũng khẳng định mình không hề gọi điện thách thức chồng cũ. Hoàng Yến bộc bạch: "Sau khi bị hành hung, mặt mũi tôi đầy máu nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh trước mặt con. Tôi nghĩ sau cú đấm anh ta không quay lại ngay nhưng vài phút sau anh ta cầm dao dọa giết, tấn công tôi. Với tâm lý của người vừa bị tấn công, thử hỏi tôi có còn đầu óc nào để gọi điện, nhắn tin thách thức anh ta".
Điều khiến khán giả hoảng sợ nhất chính là cô công bố con dao to như chặt thịt heo lúc chồng cũ rượt mình gây náo loạn quán ăn. Luật sư riêng của Hoàng Yến chia sẻ trên 2Sao: "Đây là con dao mà đối tượng Cao Xuân Thắng đã dùng rượt đuổi chị Yến. Sau khi đánh chị Yến, đối tượng quay ra phía cổng, lấy con dao tấn công, dọa giết chị Yến. Rất may có nhiều người can ngăn, ôm giữ đối tượng lại".
Trước đó nữ diễn viên và chồng sau khi xảy ra vụ “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” tại quán ăn thì đã liên tục lên mạng đấu tố nhau. Hiện tại sự việc vẫn khá căng thẳng và Hoàng Yến quyết nhờ luật sư làm cho “ra ngô ra khoai” để lấy lại công bằng cho mình.