Hoàng Yến và luật sư trình bày sự việc - Ảnh: Chụp từ clip

Điều khiến khán giả hoảng sợ nhất chính là cô công bố con dao to như chặt thịt heo lúc chồng cũ rượt mình gây náo loạn quán ăn. Luật sư riêng của Hoàng Yến chia sẻ trên 2Sao: "Đây là con dao mà đối tượng Cao Xuân Thắng đã dùng rượt đuổi chị Yến. Sau khi đánh chị Yến, đối tượng quay ra phía cổng, lấy con dao tấn công, dọa giết chị Yến. Rất may có nhiều người can ngăn, ôm giữ đối tượng lại".

Hình ảnh con dao to như chặt thịt heo khiến khán giả rùng mình - Ảnh: Chụp từ clip

Hoàng Yến và chồng cũ có cuộc tình không mấy êm ả - Ảnh: Internet

Trước đó nữ diễn viên và chồng sau khi xảy ra vụ “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” tại quán ăn thì đã liên tục lên mạng đấu tố nhau. Hiện tại sự việc vẫn khá căng thẳng và Hoàng Yến quyết nhờ luật sư làm cho “ra ngô ra khoai” để lấy lại công bằng cho mình.