Thời gian qua có lẽ Hoàng Yến là nữ diễn viên được chú ý nhất VBiz khi cô bị chồng cũ đấm thẳng vào mặt tại quán ăn. Ngoài ra cô còn bị anh cầm dao hành hung ngay sau đó khiến cô phải tháo chạy lên lầu để thoát thân. Mới đây cô đã gặp gỡ báo chí để tiếp tục thông tin về sự việc đáng tiếc vừa qua. Chia sẻ trên 2Sao cô cho biết: “Tôi không thể nào ngủ được. Cứ nhắm mắt là thấy người đàn ông đội mũ, đứng trước mặt mình rồi cầm dao tấn công mình. Tay tôi run run, người toát mồ hôi dù ngồi phòng điều hòa... Tôi luôn sống trong sợ hãi, lo lắng khi chồng cũ vẫn nhởn nhơ, hiên ngang như không có chuyện gì xảy ra".

Sau khi bị chồng cũ đấm thẳng vào mặt Hoàng Yến còn bị anh ta xách dao rượt náo loạn quán ăn - Ảnh: Internet

Cô cũng khẳng định mình không hề gọi điện thách thức chồng cũ. Hoàng Yến bộc bạch: "Sau khi bị hành hung, mặt mũi tôi đầy máu nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh trước mặt con. Tôi nghĩ sau cú đấm anh ta không quay lại ngay nhưng vài phút sau anh ta cầm dao dọa giết, tấn công tôi. Với tâm lý của người vừa bị tấn công, thử hỏi tôi có còn đầu óc nào để gọi điện, nhắn tin thách thức anh ta".