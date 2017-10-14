Tối qua, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đã chia sẻ trên trang Facebook cá nhân những khoảnh khắc chào đón tuổi mới tại núi rừng Yên Bái khiến nhiều người không khỏi xúc động. Trong ảnh, Hoa hậu Việt Nam 2016 để mặt mộc và ăn mặc giản dị, thân thiết, tươi cười chụp hình cùng người dân nơi đây.

Đặc biệt, để chúc mừng tuổi mới người đẹp sinh năm 1996, người dân trong bản đã âm thầm chuẩn bị cho cô món quà 'độc nhất vô nhị' – một chiếc bánh sinh nhật là mâm khoai lang.