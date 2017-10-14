Hoa hậu Việt Nam 2016 đã có bữa tiệc đón tuổi 21 vô cùng đặc biệt với chiếc bánh sinh nhật có 1-0-2 cùng với những người dân thôn Cu Vai, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.
- Từ ngày 26/8/2022, 'Trời không phụ lòng người', 3 con giáp 'hái ra tiền', may mắn trăm bề, công danh chạm đỉnh, ăn sung mặc sướng, không lo cơm áo gạo tiền
- Tử vi dự báo rằng, 3 con giáp sẽ bùng nổ tài lộc sau ngày 26/8/2022, phất lên thành đại gia bạc tỷ
Tối qua, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đã chia sẻ trên trang Facebook cá nhân những khoảnh khắc chào đón tuổi mới tại núi rừng Yên Bái khiến nhiều người không khỏi xúc động. Trong ảnh, Hoa hậu Việt Nam 2016 để mặt mộc và ăn mặc giản dị, thân thiết, tươi cười chụp hình cùng người dân nơi đây.
Đặc biệt, để chúc mừng tuổi mới người đẹp sinh năm 1996, người dân trong bản đã âm thầm chuẩn bị cho cô món quà 'độc nhất vô nhị' – một chiếc bánh sinh nhật là mâm khoai lang.
Trước khi dự thi Miss World 2017, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cùng ê-kíp gấp rút hoàn thành dự án nhân ái Cõng điện lên bản tại thôn Cu Vai. Nhưng không may, cách đây vài ngày ở Yên Bái lại xảy ra lũ lụt, sạt lở, sập cầu do mưa lớn. Nhiều người lo lắng khi mất liên lạc tạm thời với cô.
Sau khi hoàn thành dự án, Mỹ Linh sẽ xuống bản, trở về Hà Nội. Nhưng hiện nay, giao thông vẫn còn chia cắt nên có thể cô và ê-kíp sẽ chưa trở về thủ đô được. Ngày 19/10 người đẹp sẽ lên đường tham dự Miss World 2017 tại Trung Quốc.