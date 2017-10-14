Sinh nhật 'độc nhất vô nhị' đáng nhớ của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh bên mâm khoai lang luộc

Hậu trường 14/10/2017 09:12

Hoa hậu Việt Nam 2016 đã có bữa tiệc đón tuổi 21 vô cùng đặc biệt với chiếc bánh sinh nhật có 1-0-2 cùng với những người dân thôn Cu Vai, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.

Tối qua, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đã chia sẻ trên trang Facebook cá nhân những khoảnh khắc chào đón tuổi mới tại núi rừng Yên Bái khiến nhiều người không khỏi xúc động. Trong ảnh, Hoa hậu Việt Nam 2016 để mặt mộc và ăn mặc giản dị, thân thiết, tươi cười chụp hình cùng người dân nơi đây.

Đặc biệt, để chúc mừng tuổi mới người đẹp sinh năm 1996, người dân trong bản đã âm thầm chuẩn bị cho cô món quà 'độc nhất vô nhị' – một chiếc bánh sinh nhật là mâm khoai lang.

Sinh nhật 'độc nhất vô nhị' đáng nhớ của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh bên mâm khoai lang luộc - Ảnh 1
Trên mâm có 21 củ khoai lang tượng trưng cho cho số tuổi của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh - Ảnh: Internet

Sinh nhật 'độc nhất vô nhị' đáng nhớ của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh bên mâm khoai lang luộc - Ảnh 2
Hoa hậu Việt Nam 2016 bất ngờ và cảm động với chiếc bánh sinh nhật "độc nhất vô nhị" này - Ảnh: Internet

Sinh nhật 'độc nhất vô nhị' đáng nhớ của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh bên mâm khoai lang luộc - Ảnh 3
Có lẽ, đây là ngày sinh nhật đặc biệt nhất nhất đối với Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh khi ở trên độ cao 2000m - Ảnh: Internet

Sinh nhật 'độc nhất vô nhị' đáng nhớ của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh bên mâm khoai lang luộc - Ảnh 4
Dù không có hoa, có quà giá trị hay bánh sinh nhật đúng nghĩa nhưng bữa tiệc đơn sơ cùng người dân thôn Cu Vai lại mang đến nhiều tiếng cười cho người đẹp - Ảnh: Internet

Sinh nhật 'độc nhất vô nhị' đáng nhớ của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh bên mâm khoai lang luộc - Ảnh 5
Đỗ Mỹ Linh xúc động chia sẻ trên trang cá nhân: “Đây là chiếc bánh sinh nhật độc lạ và ý nghĩa nhất với Mỹ Linh. Người dân, trẻ con trong bản còn chưa từng biết, chưa từng được tổ chức sinh nhật, nhưng lại rất nhiệt tình cùng ekip chuẩn bị một sinh nhật bất ngờ cho Linh. Linh thật sự hạnh phúc và biết ơn tấm lòng bà con ở bản” - Ảnh: Internet

Trước khi dự thi Miss World 2017, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cùng ê-kíp gấp rút hoàn thành dự án nhân ái Cõng điện lên bản tại thôn Cu Vai. Nhưng không may, cách đây vài ngày ở Yên Bái lại xảy ra lũ lụt, sạt lở, sập cầu do mưa lớn. Nhiều người lo lắng khi mất liên lạc tạm thời với cô.

Sinh nhật 'độc nhất vô nhị' đáng nhớ của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh bên mâm khoai lang luộc - Ảnh 6
Mỹ Linh xông xáo và tích cực tham gia các hoạt động trong dự án Cõng điện lên bản - Ảnh: Internet

Sinh nhật 'độc nhất vô nhị' đáng nhớ của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh bên mâm khoai lang luộc - Ảnh 7
Sự giản dị, gần gũi của Đỗ Mỹ Linh được nhiều người khen ngợi - Ảnh: Internet

Sau khi hoàn thành dự án, Mỹ Linh sẽ xuống bản, trở về Hà Nội. Nhưng hiện nay, giao thông vẫn còn chia cắt nên có thể cô và ê-kíp sẽ chưa trở về thủ đô được. Ngày 19/10 người đẹp sẽ lên đường tham dự Miss World 2017 tại Trung Quốc. 

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