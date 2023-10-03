Siêu mẫu Vĩnh Thuỵ chính thức 'rước nàng về dinh' sau 2 năm hẹn hò, gia thế cô dâu 'không phải dạng vừa'!

Vĩnh Thụy là một siêu mẫu, diễn viên đình đám của showbiz Việt. Bắt đầu làm mẫu từ năm 16-17 tuổi và nhanh chóng nổi tiếng nhờ gương mặt điển trai, vóc dáng chuẩn. Mỗi khi xuất hiện, anh luôn ở vị trí vedette các show. Tuy nhiên, những năm gần đây, anh tạm dừng hoạt động nghệ thuật mà tập trung vào sự nghiệp kinh doanh, thỉnh thoảng xuất hiện tại một số sự kiện của bạn bè thân thiết.

Vĩnh Thụy là một siêu mẫu, diễn viên đình đám của showbiz Việt

Sáng nay (3/10), người hâm mộ vô cùng bất ngờ khi siêu mẫu Vĩnh Thuỵ tổ chức đám cưới hoành tráng với bà xã tên Thuý sau hơn 2 năm hẹn hò. Hôn lễ của nam siêu mẫu được diễn ra riêng tư, kín đáo tại TP.HCM. Không gian đám cưới của Vĩnh Thuỵ được trang trí bằng hoa tươi. Tuy nhiên, Vĩnh Thụy vẫn quyết giữ kín dung mạo và thông tin của nửa kia trên mạng xã hội.