Siêu mẫu Vĩnh Thuỵ chính thức 'rước nàng về dinh' sau 2 năm hẹn hò, gia thế cô dâu 'không phải dạng vừa'!

Siêu mẫu Vĩnh Thuỵ bảnh bao, lịch lãm trong bộ vest đen, cô dâu nền nã, xinh đẹp nổi bật trong áo dài truyền thống màu đỏ.
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Vĩnh Thụy là một siêu mẫu, diễn viên đình đám của showbiz Việt. Bắt đầu làm mẫu từ năm 16-17 tuổi và nhanh chóng nổi tiếng nhờ gương mặt điển trai, vóc dáng chuẩn. Mỗi khi xuất hiện, anh luôn ở vị trí vedette các show. Tuy nhiên, những năm gần đây, anh tạm dừng hoạt động nghệ thuật mà tập trung vào sự nghiệp kinh doanh, thỉnh thoảng xuất hiện tại một số sự kiện của bạn bè thân thiết.
Sáng nay (3/10), người hâm mộ vô cùng bất ngờ khi siêu mẫu Vĩnh Thuỵ tổ chức đám cưới hoành tráng với bà xã tên Thuý sau hơn 2 năm hẹn hò. Hôn lễ của nam siêu mẫu được diễn ra riêng tư, kín đáo tại TP.HCM. Không gian đám cưới của Vĩnh Thuỵ được trang trí bằng hoa tươi. Tuy nhiên, Vĩnh Thụy vẫn quyết giữ kín dung mạo và thông tin của nửa kia trên mạng xã hội.
Theo một số nguồn tin, gia thế người bạn đời của Vĩnh Thụy "không phải dạng vừa". Cô là ái nữ của một đại gia bất động sản nổi tiếng tại Đà Lạt. Dù không hoạt động trong làng giải trí nhưng vợ Vĩnh Thuỵ sở hữu vóc dáng và nhan sắc xinh đẹp.
Không chỉ thế, học vấn của cô cũng vô cùng nổi trội khi từng du học tại Singapore và hiện đã trở về Việt Nam phát triển sự nghiệp kinh doanh. Bà xã Vĩnh Thuỵ được chồng nhập hội "chỉ follow mình em" trên mạng xã hội.
Trước đó, khi được Cường Đô La hỏi về chuyện cưới hỏi, Vĩnh Thuỵ từng thẳng thắn trả lời: "Sắp rồi nè anh, tụi em gửi thiệp anh nhất định phải đi nha". Ở tuổi 34, siêu mẫu Vĩnh Thuỵ sở hữu khối tài sản khủng đáng ngưỡng mộ, trong đó có một căn hộ sang trọng ở TP.HCM cùng hàng loạt xế xịn bạc tỷ, đồ hiệu đắt tiền.