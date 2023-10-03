Siêu mẫu Vĩnh Thuỵ chính thức 'rước nàng về dinh' sau 2 năm hẹn hò, gia thế cô dâu 'không phải dạng vừa'!

Hậu trường 03/10/2023 15:26

Siêu mẫu Vĩnh Thuỵ bảnh bao, lịch lãm trong bộ vest đen, cô dâu nền nã, xinh đẹp nổi bật trong áo dài truyền thống màu đỏ.

Vĩnh Thụy là một siêu mẫu, diễn viên đình đám của showbiz Việt. Bắt đầu làm mẫu từ năm 16-17 tuổi và nhanh chóng nổi tiếng nhờ gương mặt điển trai, vóc dáng chuẩn. Mỗi khi xuất hiện, anh luôn ở vị trí vedette các show. Tuy nhiên, những năm gần đây, anh tạm dừng hoạt động nghệ thuật mà tập trung vào sự nghiệp kinh doanh, thỉnh thoảng xuất hiện tại một số sự kiện của bạn bè thân thiết. 

Siêu mẫu Vĩnh Thuỵ chính thức 'rước nàng về dinh' sau 2 năm hẹn hò, gia thế cô dâu 'không phải dạng vừa'! - Ảnh 1
Vĩnh Thụy là một siêu mẫu, diễn viên đình đám của showbiz Việt

Sáng nay (3/10), người hâm mộ vô cùng bất ngờ khi siêu mẫu Vĩnh Thuỵ tổ chức đám cưới hoành tráng với bà xã tên Thuý sau hơn 2 năm hẹn hò. Hôn lễ của nam siêu mẫu được diễn ra riêng tư, kín đáo tại TP.HCM. Không gian đám cưới của Vĩnh Thuỵ được trang trí bằng hoa tươi. Tuy nhiên, Vĩnh Thụy vẫn quyết giữ kín dung mạo và thông tin của nửa kia trên mạng xã hội.

Siêu mẫu Vĩnh Thuỵ chính thức 'rước nàng về dinh' sau 2 năm hẹn hò, gia thế cô dâu 'không phải dạng vừa'! - Ảnh 2
Sáng nay (3/10), người hâm mộ vô cùng bất ngờ khi siêu mẫu Vĩnh Thuỵ tổ chức đám cưới hoành tráng với bà xã tên Thuý sau hơn 2 năm hẹn hò

Theo một số nguồn tin, gia thế người bạn đời của Vĩnh Thụy "không phải dạng vừa". Cô là ái nữ của một đại gia bất động sản nổi tiếng tại Đà Lạt. Dù không hoạt động trong làng giải trí nhưng vợ Vĩnh Thuỵ sở hữu vóc dáng và nhan sắc xinh đẹp.

Siêu mẫu Vĩnh Thuỵ chính thức 'rước nàng về dinh' sau 2 năm hẹn hò, gia thế cô dâu 'không phải dạng vừa'! - Ảnh 3
Vĩnh Thụy vẫn quyết giữ kín dung mạo và thông tin của nửa kia trên mạng xã hội

Không chỉ thế, học vấn của cô cũng vô cùng nổi trội khi từng du học tại Singapore và hiện đã trở về Việt Nam phát triển sự nghiệp kinh doanh. Bà xã Vĩnh Thuỵ được chồng nhập hội "chỉ follow mình em" trên mạng xã hội. 

Siêu mẫu Vĩnh Thuỵ chính thức 'rước nàng về dinh' sau 2 năm hẹn hò, gia thế cô dâu 'không phải dạng vừa'! - Ảnh 4
Vĩnh Thuỵ đã cầu hôn bạn gái vào cuối năm 2021, vợ nam siêu mẫu không hoạt động showbiz
Siêu mẫu Vĩnh Thuỵ chính thức 'rước nàng về dinh' sau 2 năm hẹn hò, gia thế cô dâu 'không phải dạng vừa'! - Ảnh 5
Siêu mẫu Vĩnh Thuỵ chính thức 'rước nàng về dinh' sau 2 năm hẹn hò, gia thế cô dâu 'không phải dạng vừa'! - Ảnh 6
Siêu mẫu Vĩnh Thuỵ chính thức 'rước nàng về dinh' sau 2 năm hẹn hò, gia thế cô dâu 'không phải dạng vừa'! - Ảnh 7
Dù không hoạt động trong làng giải trí nhưng vợ Vĩnh Thuỵ sở hữu vóc dáng và nhan sắc xinh đẹp

Trước đó, khi được Cường Đô La hỏi về chuyện cưới hỏi, Vĩnh Thuỵ từng thẳng thắn trả lời: "Sắp rồi nè anh, tụi em gửi thiệp anh nhất định phải đi nha". Ở tuổi 34, siêu mẫu Vĩnh Thuỵ sở hữu khối tài sản khủng đáng ngưỡng mộ, trong đó có một căn hộ sang trọng ở TP.HCM cùng hàng loạt xế xịn bạc tỷ, đồ hiệu đắt tiền. 

Phương Oanh trổ tài làm vợ đảm trước thềm đám cưới, dân tình liền soi ra chi tiết này

Phương Oanh trổ tài làm vợ đảm trước thềm đám cưới, dân tình liền soi ra chi tiết này

Trước thềm hôn lễ, nữ diễn viên Phương Oanh liên tục trổ tài vợ đảm khi tự tay nấu mâm cơm nhà đủ các món ngon, chế biến cầu kỳ để chiêu đãi ông xã.

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Từ khóa:   siêu mẫu Vĩnh Thụy Vĩnh Thụy bà xã Vĩnh Thụy

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