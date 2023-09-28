Phương Oanh trổ tài làm vợ đảm trước thềm đám cưới, dân tình liền soi ra chi tiết này

Trước thềm hôn lễ, nữ diễn viên Phương Oanh liên tục trổ tài vợ đảm khi tự tay nấu mâm cơm nhà đủ các món ngon, chế biến cầu kỳ để chiêu đãi ông xã.

Trước đó, trên trang cá nhân có gần 650 nghìn người theo dõi, Phương Oanh gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh đi thử váy cưới. Diễn viên Thanh Hương, Quách Thu Phương, vợ NSND Công Lý… cùng nhiều bạn bè, người hâm mộ để lại bình luận chúc mừng. Đám cưới của diễn viên Phương Oanh và Shark Bình dự định sẽ được tổ chức vào đầu tháng 11 tới. Hiện, cặp đôi vẫn chưa chốt địa điểm tổ chức hôn lễ. Cô tất bật chuẩn bị cho đám cưới từ vài tháng nay, sau khi hoàn thành lễ ăn hỏi và lễ vu quy hồi tháng 7.

Đúng 2 tháng sau lễ ăn hỏi, Phương Oanh đăng ảnh đi thử váy cô dâu trước ngày làm đám cưới Trong ảnh, Phương Oanh mặc chiếc váy cưới trắng tinh khôi, lộng lẫy, khoe nhan sắc rạng rỡ, xinh đẹp dù chỉ trang điểm nhẹ nhàng. Nhìn chiếc váy, nhiều người dự đoán cặp đôi đầu tư không nhỏ cho ngày trọng đại. Nhà thiết kế Lek Chi sẽ thực hiện toàn bộ váy cưới cho Phương Oanh. Lek Chi cho biết, từ tháng 8 cô bắt đầu hợp tác với Phương Oanh để lên ý tưởng mẫu váy nữ diễn viên sẽ mặc trong ngày trọng đại. Tuy nhiên, hiện cô chưa tiết lộ về các thiết kế Phương Oanh sẽ diện ở tiệc cưới.

Trải qua 1 năm yêu đương nhiều sóng gió với Shark Bình, Phương Oanh đã chính thức đăng ký kết hôn với nam doanh nhân hơn 8 tuổi vào giữa tháng 6 vừa qua Trước thềm hôn lễ, nữ diễn viên Quỳnh búp bê liên tục trổ tài vợ đảm khi tự tay nấu mâm cơm nhà đủ các món ngon, chế biến cầu kỳ để chiêu đãi ông xã. Có thể thấy, đây là bữa ăn Phương Oanh nấu riêng cho 2 vợ chồng vì có 2 cái bát xuất hiện trong mâm. Thế nhưng, không ít người phải bật cười là Phương Oanh đã bày thiếu mất 1 chiếc đũa, đáng ra phải có 2 đôi (4 chiếc). Mặc dù gặp sự cố "vụng về" nho nhỏ nhưng Phương Oanh lại ghi điểm vì tự tay nấu nướng, chăm sóc chồng từng chút một. Phương Oanh khoe mâm cơm "sống ảo" trên mạng xã hội Phương Oanh thường xuyên khoe tài nấu nướng, có thể cân từ bữa ăn gia đình đến những món phức tạp Bên cạnh đó, Phương Oanh thường xuyên khoe tài nấu nướng, có thể cân từ bữa ăn gia đình đến những món phức tạp Trên trang cá nhân, Phương Oanh dành một mục riêng để khoe những món ăn, bữa tiệc cầu kỳ do đích thân cô chuẩn bị. Từ hồi yêu nữ diễn viên, Shark Bình cũng chăm chỉ khoe được vợ chiêu đãi toàn món ngon. Thậm chí, mẹ chồng của Phương Oanh từng tiết lộ bị tăng cân vì con dâu nấu ăn ngon và gửi đồ ăn để tẩm bổ cho bà.

Sau đám hỏi, Phương Oanh tất bật đi thử váy cưới, ngày làm cô dâu không còn xa! Nhà thiết kế Lek Chi cho biết, cô bắt đầu hợp tác với Phương Oanh từ tháng 8 để lên ý tưởng cho trang phục của nữ diễn viên trong ngày trọng đại.

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