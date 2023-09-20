Nhan sắc Phương Oanh trong phim đầu tay bất ngờ 'hot rần rần' trở lại, được gọi là 'tình đầu quốc dân'?

Hậu trường 20/09/2023 08:43

Chỉ là tạo hình đơn giản, kiểu tóc không cầu kỳ, thế nhưng cô nàng vẫn nổi bật trong mọi khung hình.

Từ khi công khai chuyện yêu đương với ông xã Shark Bình, Phương Oanh dường như mất hút khỏi các hoạt động showbiz như đóng phim hay tham gia các sự kiện. Cho đến mới đây, tại Lễ trao giải Cánh diều vàng 2023, Phương Oanh bất ngờ xuất hiện tham dự. Đây cũng là dấu hiệu khiến khán giả tin rằng nữ diễn viên đã có bước "đánh tiếng" tái xuất làng phim Việt.

Nhan sắc Phương Oanh trong phim đầu tay bất ngờ 'hot rần rần' trở lại, được gọi là 'tình đầu quốc dân'? - Ảnh 1
Mới đây, tại Lễ trao giải Cánh diều vàng 2023, Phương Oanh bất ngờ xuất hiện tham dự. Đây cũng là dấu hiệu khiến khán giả tin rằng nữ diễn viên đã có bước "đánh tiếng" tái xuất làng phim Việt

Tại đây, Phương Oanh cũng chiếm spotlight khi cô diện trang phục váy đen quyền lực nhưng không kém phần quyến rũ qua những đường cắt xẻ táo bạo ở phần ngực và eo. Sắc vóc của nữ diễn viên Quỳnh búp bê cũng được đánh giá thăng hạng đáng kể.

Nhan sắc Phương Oanh trong phim đầu tay bất ngờ 'hot rần rần' trở lại, được gọi là 'tình đầu quốc dân'? - Ảnh 2
Sắc vóc của nữ diễn viên Quỳnh búp bê cũng được đánh giá thăng hạng đáng kể

Mới đây nhất, cư dân mạng bất ngờ chia sẻ trở lại loạt ảnh vai diễn đầu tay của Phương Oanh trong phim Hoa Bay. Vào vai Hoa phim này, nữ diễn viên gây sốt với nhan sắc xinh đẹp trong veo. Phương Oanh trong phim đầu tay đã nhận được vô số lời khen ngợi của khán giả.

Nhan sắc Phương Oanh trong phim đầu tay bất ngờ 'hot rần rần' trở lại, được gọi là 'tình đầu quốc dân'? - Ảnh 3
Cư dân mạng bất ngờ chia sẻ trở lại loạt ảnh vai diễn đầu tay của Phương Oanh trong phim Hoa Bay

Chỉ là tạo hình đơn giản, kiểu tóc không cầu kỳ, thế nhưng cô nàng vẫn nổi bật trong mọi khung hình. Nhiều người còn đồng ý với quan điểm rằng, Phương Oanh thời điểm này xinh đẹp xứng với biệt danh "Tình đầu quốc dân". 

Nhan sắc Phương Oanh trong phim đầu tay bất ngờ 'hot rần rần' trở lại, được gọi là 'tình đầu quốc dân'? - Ảnh 4
Nhan sắc Phương Oanh trong phim đầu tay bất ngờ 'hot rần rần' trở lại, được gọi là 'tình đầu quốc dân'? - Ảnh 5
Nhiều người còn đồng ý với quan điểm rằng, Phương Oanh thời điểm này xinh đẹp xứng với biệt danh "Tình đầu quốc dân"

Ở thời điểm hiện tại, nhan sắc của Phương Oanh đạt được độ chín muồi, mặn mà, quyến rũ và thêm phần sang hơn hẳn thời chưa động dao kéo. Diễn xuất của nữ diễn viên cũng được khen tiến bộ hơn hẳn thời mới vào nghề. Gần đây nhất là vai diễn Phương Nam trong Hương Vị Tình Thân đã giúp Phương Oanh nhận được nhiều lời khen ngợi.Nhan sắc Phương Oanh trong phim đầu tay bất ngờ 'hot rần rần' trở lại, được gọi là 'tình đầu quốc dân'? - Ảnh 6

Nhan sắc Phương Oanh trong phim đầu tay bất ngờ 'hot rần rần' trở lại, được gọi là 'tình đầu quốc dân'? - Ảnh 7
Bên dưới bài đăng, netizen khen ngợi không ngớt cho vẻ đẹp năm xưa của Phương Oanh

Phương Oanh bắt đầu hoạt động nghệ thuật với vai trò người mẫu, sau đó lấn sân sang phim ảnh. Nữ diễn viên 8x để lại được nhiều dấu ấn cho khán giả khi tham gia các bộ phim như Gái già xì tin, Giấc mơ hạnh phúc, Hoa bay, Lời thì thầm từ quá khứ, Đối thủ kỳ phùng,.... Khi sự nghiệp đang phát triển, Phương Oanh bất ngờ sang Hàn Quốc để phẫu thuật thẩm mỹ vào tháng 10/2018.

Nhan sắc Phương Oanh trong phim đầu tay bất ngờ 'hot rần rần' trở lại, được gọi là 'tình đầu quốc dân'? - Ảnh 8
Gần đây nhất là vai diễn Phương Nam trong Hương Vị Tình Thân đã giúp Phương Oanh nhận được nhiều lời khen ngợi

Chia sẻ về lý do quyết định trùng tu khi đang ở thời kỳ đỉnh cao nhan sắc, cô cho biết là người rất sợ già. Do đó, nữ diễn viên thấy là lúc thích hợp để chỉnh sửa cho các đường nét hoàn mỹ hơn ở tuổi 29 giúp tuổi xuân càng thêm kéo dài.

Shark Bình khoe mâm cơm 'thịnh soạn' được bà xã Phương Oanh chuẩn bị, để lộ một chi tiết sẵn sàng có thêm thành viên mới

Shark Bình khoe mâm cơm 'thịnh soạn' được bà xã Phương Oanh chuẩn bị, để lộ một chi tiết sẵn sàng có thêm thành viên mới

Mới đây, Shark Bình đã khiến dân tình trầm trồ khi khoe mâm cơm đủ đầy được chính tay Phương Oanh chuẩn bị. Đáng chú ý, nam doanh nhân để lộ chi tiết cho thấy đã sẵn sàng đón thêm thành viên mới cùng bà xã.

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