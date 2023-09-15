Shark Bình khoe mâm cơm 'thịnh soạn' được bà xã Phương Oanh chuẩn bị, để lộ một chi tiết sẵn sàng có thêm thành viên mới

Mới đây, trên trang cá nhân, Shark Bình đã khiến dân tình trầm trồ khi khoe mâm cơm đủ đầy được chính tay Phương Oanh chuẩn bị. Theo đó, nam doanh nhân khoe mâm cơm đầy màu sắc mà vợ chuẩn bị để tiễn tháng cô hồn.

Nhìn mâm cơm ‘thịnh soạn’, dân tình không khỏi xuýt xoa về khả năng nấu ăn của Phương Oanh. Thức ăn không chỉ ngon lành mà còn được trang trí đẹp mắt. Không chỉ thế một cư dân mạng còn gửi lời chúc cặp đôi sớm đón thêm thành viên mới: "Tháng mới shark và chị Oanh có baby nha". Đáng chú ý, Shark Bình đã nhẹ nhàng thả tim cho bình luận này. Có vẻ như nam doanh nhân cũng đã sẵn sàng để có thêm con.

Cư dân mạng còn gửi lời chúc cặp đôi sớm đón thêm thành viên mới và được Shark Bình đồng tình

Thời gian qua, Phương Oanh nhiều lần khiến dân tình xuýt xoa vì trổ tài vào bếp đảm đang. Trên trang cá nhân, cô còn tạo riêng album ‘Rảnh là cooking’ để khoe tài năng bếp núc ‘chuẩn vợ đảm’ của mình. Không ít lần, Shark Bình khoe mâm cơm ‘ngon hết nước chấm’ do bà xã chuẩn bị.

Không ít lần, Shark Bình khoe mâm cơm ‘ngon hết nước chấm’ do bà xã chuẩn bị

Có thể thấy, sau 2 tháng về chung nhà, Phương Oanh - Shark Bình thoải mái cập nhật hoạt động đời thường của gia đình. Cả 2 dần cởi mở khi chia sẻ hình ảnh các thành viên khác như 2 con riêng của Shark Bình lên mạng xã hội.

Phương Oanh - Shark Bình đang hạnh phúc tận hưởng cuộc sống vợ chồng son

Từ khi về chung nhà, Phương Oanh - Shark Bình hạnh phúc tận hưởng cuộc sống vợ chồng son. Cả 2 dắt tay nhau vi vu hưởng tuần trăng mật tại trời Tây. Tháng 7/2023 vừa qua, sau khi hoàn tất lễ ăn hỏi ở quê nhà, cặp đôi khoe loạt ảnh tình tứ trong những ngày dạo chơi tại nước ngoài.