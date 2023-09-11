Sau khi có 'danh phận' với Shark Bình, Phương Oanh được ông xã ủng hộ quay lại showbiz

Hậu trường 11/09/2023 08:31

Mới đây, Phương Oanh gây sự chú ý khi lần đầu xuất hiện tại một sự kiện phim ảnh sau khi kết hôn với Shark Bình và cũng là lần hiếm hoi cô nhận lời mời đi thảm đỏ từ khi tuyên bố tạm dừng đóng phim. Đáng chú ý, nữ diễn viên cho biết cô được ông xã ủng hộ trở lại showbiz.

Mới đây, Phương Oanh thu hút sự chú ý khi xuất hiện trên thảm đỏ lễ trao giải điện ảnh uy tín Cánh Diều Vàng 2023. Đây là lần đầu tiên cô xuất hiện tại một sự kiện sau khi kết hôn với doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và cũng là lần hiếm hoi cô nhận lời mời đi thảm đỏ từ khi tuyên bố tạm dừng đóng phim sau Hương Vị Tình Thân. Sự xuất hiện của Phương Oanh khiến nhiều người cho rằng cô đã được gỡ "phong sát ngầm" và sắp trở lại với phim ảnh sau khi thoát mác "tiểu tam".

Sau khi có 'danh phận' với Shark Bình, Phương Oanh được ông xã ủng hộ quay lại showbiz - Ảnh 1
Phương Oanh thu hút sự chú ý khi xuất hiện trên thảm đỏ lễ trao giải điện ảnh uy tín Cánh Diều Vàng 2023

 

Đáng chú ý, Phương Oanh cho biết cô được ông xã Shark Bình ủng hộ trở lại showbiz. Từ khi yêu nhau, anh luôn biết cô yêu nghệ thuật nhưng vì bận rộn kinh doanh nên phải gác lại đam mê. Khi thương hiệu thời trang của vợ đạt những thành tựu nhất định, anh động viên cô theo đuổi đam mê. Anh luôn muốn nhìn thấy Phương Oanh tỏa sáng và được làm những điều mình thích. Khi cô nhận lời dự sự kiện tại Nha Trang sau hai năm vắng bóng, anh còn đề nghị đi cùng.

Sau khi có 'danh phận' với Shark Bình, Phương Oanh được ông xã ủng hộ quay lại showbiz - Ảnh 2
Phương Oanh cho biết cô được ông xã Shark Bình ủng hộ trở lại showbiz

 

Được chồng ủng hộ trở lại showbiz, Phương Oanh rất hạnh phúc nhưng vẫn xác định gia đình là ưu tiên lớn nhất lúc này. Vừa kết hôn nên cô muốn dành nhiều thời gian để vun vén tổ ấm. Cô cố gắng cân đối gia đình và công việc để vừa giữ lửa cho tổ ấm, vừa có sự nghiệp riêng. Nữ diễn viên nói cô sẽ trở lại đóng phim khi có dự án phù hợp và kịch bản tâm đắc. Ngoài làm nghệ thuật và thời trang, Phương Oanh hiện còn kinh doanh bất động sản.

Sau khi có 'danh phận' với Shark Bình, Phương Oanh được ông xã ủng hộ quay lại showbiz - Ảnh 3
Được chồng ủng hộ trở lại showbiz, Phương Oanh rất hạnh phúc nhưng vẫn xác định gia đình là ưu tiên lớn nhất lúc này

 

Vào tháng 6/2023, Phương Oanh và Shark Bình đăng ký kết hôn và cuối tháng 7 cặp đôi làm đám hỏi tưng bừng, thu hút sự chú ý của mọi người. Sau khi chính thức có danh phận, Phương Oanh và Shark Bình thoải mái chia sẻ hình ảnh quấn quýt bên nhau ở mọi nơi trong và ngoài nước. Và dường như những người ném đá Phương Oanh cũng dần ít đi. 

Sau khi có 'danh phận' với Shark Bình, Phương Oanh được ông xã ủng hộ quay lại showbiz - Ảnh 4
 Vừa qua, Phương Oanh và Shark Bình đã đăng ký kết hôn và làm đám hỏi tưng bừng

 

Phương Oanh và Shark Bình trước đó đã từng có chuyện tình đầy sóng gió và ồn ào. Từng bị nghi là "tiểu tam", nay Phương Oanh đã trở thành chính thất, tự tin tận hưởng cuộc sống hạnh phúc, viên mãn.

Phương Oanh lộ diện lẻ bóng tại sự kiện sau lễ ăn hỏi với Shark Bình, chiếm trọn spotlight vì chi tiết này!

Phương Oanh lộ diện lẻ bóng tại sự kiện sau lễ ăn hỏi với Shark Bình, chiếm trọn spotlight vì chi tiết này!

Xuất hiện trong sự kiện, Phương Oanh gây sốt với nhan sắc xinh đẹp, cuốn hút. Chiếc váy đen ôm sát và cắt xẻ tinh tế góp phần giúp cô nàng khoe trọn đường con quyến rũ cùng làn da trắng của mình.

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Từ khóa:   Phương Oanh Shark Bình vbiz

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