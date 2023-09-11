Sau khi có 'danh phận' với Shark Bình, Phương Oanh được ông xã ủng hộ quay lại showbiz

Mới đây, Phương Oanh thu hút sự chú ý khi xuất hiện trên thảm đỏ lễ trao giải điện ảnh uy tín Cánh Diều Vàng 2023. Đây là lần đầu tiên cô xuất hiện tại một sự kiện sau khi kết hôn với doanh nhân Nguyễn Hòa Bình ( Shark Bình ) và cũng là lần hiếm hoi cô nhận lời mời đi thảm đỏ từ khi tuyên bố tạm dừng đóng phim sau Hương Vị Tình Thân. Sự xuất hiện của Phương Oanh khiến nhiều người cho rằng cô đã được gỡ "phong sát ngầm" và sắp trở lại với phim ảnh sau khi thoát mác "tiểu tam".

Đáng chú ý, Phương Oanh cho biết cô được ông xã Shark Bình ủng hộ trở lại showbiz. Từ khi yêu nhau, anh luôn biết cô yêu nghệ thuật nhưng vì bận rộn kinh doanh nên phải gác lại đam mê. Khi thương hiệu thời trang của vợ đạt những thành tựu nhất định, anh động viên cô theo đuổi đam mê. Anh luôn muốn nhìn thấy Phương Oanh tỏa sáng và được làm những điều mình thích. Khi cô nhận lời dự sự kiện tại Nha Trang sau hai năm vắng bóng, anh còn đề nghị đi cùng.

Được chồng ủng hộ trở lại showbiz, Phương Oanh rất hạnh phúc nhưng vẫn xác định gia đình là ưu tiên lớn nhất lúc này. Vừa kết hôn nên cô muốn dành nhiều thời gian để vun vén tổ ấm. Cô cố gắng cân đối gia đình và công việc để vừa giữ lửa cho tổ ấm, vừa có sự nghiệp riêng. Nữ diễn viên nói cô sẽ trở lại đóng phim khi có dự án phù hợp và kịch bản tâm đắc. Ngoài làm nghệ thuật và thời trang, Phương Oanh hiện còn kinh doanh bất động sản.

Được chồng ủng hộ trở lại showbiz, Phương Oanh rất hạnh phúc nhưng vẫn xác định gia đình là ưu tiên lớn nhất lúc này

Vào tháng 6/2023, Phương Oanh và Shark Bình đăng ký kết hôn và cuối tháng 7 cặp đôi làm đám hỏi tưng bừng, thu hút sự chú ý của mọi người. Sau khi chính thức có danh phận, Phương Oanh và Shark Bình thoải mái chia sẻ hình ảnh quấn quýt bên nhau ở mọi nơi trong và ngoài nước. Và dường như những người ném đá Phương Oanh cũng dần ít đi.

Vừa qua, Phương Oanh và Shark Bình đã đăng ký kết hôn và làm đám hỏi tưng bừng

Phương Oanh và Shark Bình trước đó đã từng có chuyện tình đầy sóng gió và ồn ào. Từng bị nghi là "tiểu tam", nay Phương Oanh đã trở thành chính thất, tự tin tận hưởng cuộc sống hạnh phúc, viên mãn.