Shark Bình ra sức nịnh vợ không ngớt lời nhưng Phương Oanh lại có phản ứng lạ thế này!

Hậu trường 13/09/2023 09:06

Động thái của Phương Oanh đang nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ.

Cuối tháng 7 vừa qua, diễn viên Phương Oanh và Shark Bình đã chính thức về chung một nhà sau lễ ăn hỏi ấm cúng tại quê nhà cô dâu. Ngay sau lễ hỏi, cặp đôi đã nhanh chóng lên đường sang Mỹ để tận hưởng kì trăng mật lãng mạn.

Từ khi công khai chuyện yêu đương, Phương Oanh dường như mất hút khỏi các hoạt động showbiz như đóng phim hay tham gia các sự kiện. Cho đến mới đây, tại Lễ trao giải Cánh diều vàng 2023, Phương Oanh bất ngờ xuất hiện tham dự với tư cách khách mời.

Shark Bình ra sức nịnh vợ không ngớt lời nhưng Phương Oanh lại có phản ứng lạ thế này! - Ảnh 1
Cuối tháng 7 vừa qua, diễn viên Phương Oanh và Shark Bình đã chính thức về chung một nhà sau lễ ăn hỏi ấm cúng tại quê nhà cô dâu

Phương Oanh diện trang phục váy đen quyền lực nhưng không kém phần quyến rũ qua những đường cắt xẻ táo bạo ở phần ngực và eo. Sắc vóc của nữ diễn viên Quỳnh búp bê cũng được đánh giá thăng hạng đáng kể. Đây cũng là dấu hiệu khiến khán giả tin rằng nữ diễn viên đã có bước "đánh tiếng" tái xuất làng phim Việt.

Shark Bình ra sức nịnh vợ không ngớt lời nhưng Phương Oanh lại có phản ứng lạ thế này! - Ảnh 2
Mới đây, tại Lễ trao giải Cánh diều vàng 2023, Phương Oanh bất ngờ xuất hiện tham dự với tư cách khách mời. Đây cũng là dấu hiệu khiến khán giả tin rằng nữ diễn viên đã có bước "đánh tiếng" tái xuất làng phim Việt

Xuất hiện tại sự kiện, cô dâu mới Phương Oanh diện váy đen được cắt xẻ táo bạo ở phần ngực và eo nhưng không kém sự quyến rũ, sang trọng. Sắc vóc của nữ diễn viên Quỳnh búp bê cũng được đánh giá thăng hạng đáng kể. Được biết, chiếc váy này do chính nữ diễn viên thiết kế.

Shark Bình ra sức nịnh vợ không ngớt lời nhưng Phương Oanh lại có phản ứng lạ thế này! - Ảnh 3
Sắc vóc của nữ diễn viên Quỳnh búp bê cũng được đánh giá thăng hạng đáng kể. Được biết, chiếc váy này do chính nữ diễn viên thiết kế

Trên trang cá nhân, diễn viên "Quỳnh búp bê" cũng đăng tải loạt hình ảnh khoe sắc tại sự kiện này và thu về lượng tương tác lớn. Đáng chú ý, phía dưới bài viết, ông xã còn nhanh chóng để lại bình luận ngọt ngào nịnh vợ rằng: "Đầm đẹp nhức mắt".

Trước hành động này, nữ diễn viên gốc Hà Nam ngại ngùng đáp lại: "Vợ hát chồng khen hay quá, hơi ố dề nha bạn Bình". Tuy nhiên, đây chỉ đơn thuần là lời trêu chọc của Phương Oanh dành cho Shark Bình. Không lâu sau đó, cô đã "quay xe" và cho biết, bản thân khá sung sướng với lời khen ngợi của chồng.

Shark Bình ra sức nịnh vợ không ngớt lời nhưng Phương Oanh lại có phản ứng lạ thế này! - Ảnh 4
Phía dưới bài viết, ông xã còn nhanh chóng để lại bình luận ngọt ngào nịnh vợ rằng: "Đầm đẹp nhức mắt". Nữ diễn viên gốc Hà Nam ngại ngùng đáp lại: "Vợ hát chồng khen hay quá, hơi ố dề nha bạn Bình"

Sau chuyến trăng mật, Phương Oanh cũng bất ngờ chia sẻ ảnh vẽ 3D không gian nhà bếp trong căn biệt thự của 2 vợ chồng trẻ đang được xây dựng. Nữ diễn viên hào hứng viết: “Một chiếc bếp mới thật chill”. Được biết, tổ ấm mới này dự kiến hoàn thiện vào cuối năm nay. Có lẽ vì là cô gái yêu thích nấu nướng cho gia đình nên Phương Oanh đã dành nhiều tâm huyết, công sức chăm chút cho không gian bếp.

Shark Bình ra sức nịnh vợ không ngớt lời nhưng Phương Oanh lại có phản ứng lạ thế này! - Ảnh 5
Sau chuyến trăng mật, Phương Oanh cũng bất ngờ chia sẻ ảnh vẽ 3D không gian nhà bếp trong căn biệt thự của 2 vợ chồng trẻ đang được xây dựng

Theo hình ảnh đăng tải, phòng bếp được trang trí bàn ăn hiện đại gồm 10 ghế. Bên trên có hệ thống đèn chùm thả, kết hợp với ánh sáng tạo nên sự ấm cúng, hiện đại. Điểm nhấn của nhà bếp là khu vực chế biến, bày trí thức ăn được thiết kế bể cá phía dưới, bên trên ốp đá rất bắt mắt.

Shark Bình ra sức nịnh vợ không ngớt lời nhưng Phương Oanh lại có phản ứng lạ thế này! - Ảnh 6
Điểm nhấn của nhà bếp là khu vực chế biến, bày trí thức ăn được thiết kế bể cá phía dưới, bên trên ốp đá rất bắt mắt

Trước đó, một người bạn của Phương Oanh cho biết, nữ diễn viên thường xuyên vào bếp, chiều theo khẩu vị của chồng. Sau khi cưới, cả hai chủ yếu dùng cơm nhà. Mỗi lần họ đi nhà hàng, thấy món ngon hợp khẩu vị, diễn viên đều tìm hiểu công thức để về nhà trổ tài. Shark Bình dành nhiều lời khen về tài nấu ăn, chăm sóc nhà cửa của vợ.

Sau khi có 'danh phận' với Shark Bình, Phương Oanh được ông xã ủng hộ quay lại showbiz

Sau khi có 'danh phận' với Shark Bình, Phương Oanh được ông xã ủng hộ quay lại showbiz

Mới đây, Phương Oanh gây sự chú ý khi lần đầu xuất hiện tại một sự kiện phim ảnh sau khi kết hôn với Shark Bình và cũng là lần hiếm hoi cô nhận lời mời đi thảm đỏ từ khi tuyên bố tạm dừng đóng phim. Đáng chú ý, nữ diễn viên cho biết cô được ông xã ủng hộ trở lại showbiz.

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Từ khóa:   Phương oanh Phương Oanh - Shark Bình Shark Bình nịnh vợ

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