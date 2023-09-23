Shark Bình công khai 'khóa môi' liên tục Phương Oanh trong tiệc sinh nhật

Mới đây, vợ chồng Shark Bình – Phương Oanh gây chú ý khi đã sánh đôi trong tiệc sinh nhật có hội bạn thân tham dự. Theo đó, để mừng bà xã sang tuổi mới, Shark Bình đã trổ tài hát hò khiến vợ bật cười hạnh phúc.

Có thể thấy, vì không thuộc lời, Shark Bình đã nhìn vào điện thoại say sưa hát và không quên tương tác tình cảm với bà xã. Về phần Phương Oanh, cô cũng nhanh tay quay lại khoảnh khắc văn nghệ lãng mạn của chồng. Nữ diễn viên cho biết ông xã hơi ngại ngùng khi hát trước đám đông.

Đáng chú ý, sau khi hát tặng vợ, Shark Bình và Phương Oanh trao nhau nụ hôn ‘môi chạm môi’ ngọt ngào. Sau đó, cặp đôi cùng tiến lên sân khấu song ca cùng nhau và tiếp tục có màn ‘khóa môi’ khiến những khách mời có mặt phải vỗ tay hò hét. Chứng kiến vợ chồng bạn thân tình tứ, hội bạn thân phải cảm thán: "Ăn cơm 'chó' no luôn".

Cặp đôi cùng lên sân khấu song ca và tiếp tục có màn ‘khóa môi’ khiến những khách mời có mặt phải vỗ tay hò hét

Có thể thấy, từ khi công khai mối quan hệ tình cảm, Phương Oanh - Shark Bình không e ngại mỗi khi khoe những khoảnh khắc tình tứ hạnh phúc lên mạng xã hội. Trong nhiều video do bạn bè đăng tải, cặp đôi luôn sẵn sàng hôn môi trước máy quay. Hơn 2 tháng trở thành vợ chồng, tình cảm của cả 2 càng thêm khắng khít.

Phương Oanh - Shark Bình hạnh phúc tận hưởng cuộc sống vợ chồng son

Từ khi về chung nhà, Phương Oanh - Shark Bình hạnh phúc tận hưởng cuộc sống vợ chồng son. Cả 2 dắt tay nhau vi vu hưởng tuần trăng mật tại trời Tây. Tháng 7/2023 vừa qua, sau khi hoàn tất lễ ăn hỏi ở quê nhà, cặp đôi khoe loạt ảnh tình tứ trong những ngày dạo chơi tại nước ngoài.