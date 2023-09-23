Shark Bình công khai 'khóa môi' liên tục Phương Oanh trong tiệc sinh nhật

Hậu trường 23/09/2023 18:58

Mới đây, vợ chồng Shark Bình – Phương Oanh gây chú ý khi công khai 'khóa môi' liên tục trong buổi tiệc sinh nhật.

Mới đây, vợ chồng Shark BìnhPhương Oanh gây chú ý khi đã sánh đôi trong tiệc sinh nhật có hội bạn thân tham dự. Theo đó, để mừng bà xã sang tuổi mới, Shark Bình đã trổ tài hát hò khiến vợ bật cười hạnh phúc.

Shark Bình công khai 'khóa môi' liên tục Phương Oanh trong tiệc sinh nhật - Ảnh 1
Shark Bình đã trổ tài hát hò khiến vợ bật cười hạnh phúc

 

Có thể thấy, vì không thuộc lời, Shark Bình đã nhìn vào điện thoại say sưa hát và không quên tương tác tình cảm với bà xã. Về phần Phương Oanh, cô cũng nhanh tay quay lại khoảnh khắc văn nghệ lãng mạn của chồng. Nữ diễn viên cho biết ông xã hơi ngại ngùng khi hát trước đám đông.

Shark Bình công khai 'khóa môi' liên tục Phương Oanh trong tiệc sinh nhật - Ảnh 2
Shark Bình và Phương Oanh trao nhau nụ hôn ‘môi chạm môi’ ngọt ngào

 

Đáng chú ý, sau khi hát tặng vợ, Shark Bình và Phương Oanh trao nhau nụ hôn ‘môi chạm môi’ ngọt ngào. Sau đó, cặp đôi cùng tiến lên sân khấu song ca cùng nhau và tiếp tục có màn ‘khóa môi’ khiến những khách mời có mặt phải vỗ tay hò hét. Chứng kiến vợ chồng bạn thân tình tứ, hội bạn thân phải cảm thán: "Ăn cơm 'chó' no luôn".

Shark Bình công khai 'khóa môi' liên tục Phương Oanh trong tiệc sinh nhật - Ảnh 3
Cặp đôi cùng lên sân khấu song ca và tiếp tục có màn ‘khóa môi’ khiến những khách mời có mặt phải vỗ tay hò hét

 

Có thể thấy, từ khi công khai mối quan hệ tình cảm, Phương Oanh - Shark Bình không e ngại mỗi khi khoe những khoảnh khắc tình tứ hạnh phúc lên mạng xã hội. Trong nhiều video do bạn bè đăng tải, cặp đôi luôn sẵn sàng hôn môi trước máy quay. Hơn 2 tháng trở thành vợ chồng, tình cảm của cả 2 càng thêm khắng khít.

Shark Bình công khai 'khóa môi' liên tục Phương Oanh trong tiệc sinh nhật - Ảnh 4
Phương Oanh - Shark Bình hạnh phúc tận hưởng cuộc sống vợ chồng son

 

Từ khi về chung nhà, Phương Oanh - Shark Bình hạnh phúc tận hưởng cuộc sống vợ chồng son. Cả 2 dắt tay nhau vi vu hưởng tuần trăng mật tại trời Tây. Tháng 7/2023 vừa qua, sau khi hoàn tất lễ ăn hỏi ở quê nhà, cặp đôi khoe loạt ảnh tình tứ trong những ngày dạo chơi tại nước ngoài.

Shark Bình khoe mâm cơm 'thịnh soạn' được bà xã Phương Oanh chuẩn bị, để lộ một chi tiết sẵn sàng có thêm thành viên mới

Shark Bình khoe mâm cơm 'thịnh soạn' được bà xã Phương Oanh chuẩn bị, để lộ một chi tiết sẵn sàng có thêm thành viên mới

Mới đây, Shark Bình đã khiến dân tình trầm trồ khi khoe mâm cơm đủ đầy được chính tay Phương Oanh chuẩn bị. Đáng chú ý, nam doanh nhân để lộ chi tiết cho thấy đã sẵn sàng đón thêm thành viên mới cùng bà xã.

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Từ khóa:   Shark Bình Phương Oanh vbiz

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