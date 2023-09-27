Sau đám hỏi, Phương Oanh tất bật đi thử váy cưới, ngày làm cô dâu không còn xa!

Nhà thiết kế Lek Chi cho biết, cô bắt đầu hợp tác với Phương Oanh từ tháng 8 để lên ý tưởng cho trang phục của nữ diễn viên trong ngày trọng đại.

Cuối tháng 7 vừa qua, diễn viên Phương Oanh và Shark Bình đã chính thức về chung một nhà sau lễ ăn hỏi ấm cúng tại quê nhà cô dâu. Ngay sau lễ hỏi, cặp đôi đã nhanh chóng lên đường sang Mỹ để tận hưởng kì trăng mật lãng mạn. Từ khi công khai chuyện yêu đương, Phương Oanh dường như mất hút khỏi các hoạt động showbiz như đóng phim hay tham gia các sự kiện. Gần đây nhất, nữ diễn viên gây chú ý khi bất ngờ tham dự Lễ trao giải Cánh diều vàng 2023. Điều này khiến người hâm mộ mong chờ sự tái xuất của Phương Oanh trên màn ảnh Việt. Cuối tháng 7 vừa qua, diễn viên Phương Oanh và Shark Bình đã chính thức về chung một nhà sau lễ ăn hỏi ấm cúng tại quê nhà cô dâu Mới đây, sáng 27/9, trên trang cá nhân, Phương Oanh đã đăng ảnh xinh đẹp trong chiếc váy cưới và nhận nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, người hâm mộ. Nhà thiết kế Lek Chi cho biết, cô bắt đầu hợp tác với Phương Oanh từ tháng 8 để lên ý tưởng cho trang phục của nữ diễn viên trong ngày trọng đại. Thiết kế được diện trong ngày cưới vẫn chưa được hé lộ.

Mới đây, sáng 27/9, trên trang cá nhân, Phương Oanh đã đăng ảnh xinh đẹp trong chiếc váy cưới và nhận nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, người hâm mộ Phương Oanh tất bật chuẩn bị cho đám cưới từ vài tháng nay, sau khi hoàn thành lễ ăn hỏi và lễ vu quy hồi tháng 7. Cô hiện chưa tiết lộ về thời gian và địa điểm tổ chức bữa tiệc. Bên dưới bài đăng của Phương Oanh, một người bạn để lại bình luận: "Mong lắm đến ngày ngắm em rực rỡ trên lễ đường Oanh ơi!". Đáp lời người này, nữ diễn viên hào hứng gửi lời cảm ơn. Phương Oanh tất bật chuẩn bị cho đám cưới từ vài tháng nay, sau khi hoàn thành lễ ăn hỏi và lễ vu quy hồi tháng 7 Cô hiện chưa tiết lộ về thời gian và địa điểm tổ chức bữa tiệc Trước thềm làm cô dâu, Phương Oanh cũng hé lộ hình ảnh vẽ 3D không gian nhà bếp trong căn biệt thự của 2 vợ chồng trẻ đang được xây dựng. Nữ diễn viên hào hứng viết: “Một chiếc bếp mới thật chill”. Được biết, tổ ấm mới này dự kiến hoàn thiện vào cuối năm nay. Có lẽ vì là cô gái yêu thích nấu nướng cho gia đình nên Phương Oanh đã dành nhiều tâm huyết, công sức chăm chút cho không gian bếp.

Sau chuyến trăng mật, Phương Oanh cũng bất ngờ chia sẻ ảnh vẽ 3D không gian nhà bếp trong căn biệt thự của 2 vợ chồng trẻ đang được xây dựng Theo hình ảnh đăng tải, phòng bếp được trang trí bàn ăn hiện đại gồm 10 ghế. Bên trên có hệ thống đèn chùm thả, kết hợp với ánh sáng tạo nên sự ấm cúng, hiện đại. Điểm nhấn của nhà bếp là khu vực chế biến, bày trí thức ăn được thiết kế bể cá phía dưới, bên trên ốp đá rất bắt mắt. Điểm nhấn của nhà bếp là khu vực chế biến, bày trí thức ăn được thiết kế bể cá phía dưới, bên trên ốp đá rất bắt mắt Nữ diễn viên thường xuyên vào bếp, chiều theo khẩu vị của chồng. Mỗi lần họ đi nhà hàng, thấy món ngon hợp khẩu vị, diễn viên đều tìm hiểu công thức để về nhà trổ tài. Shark Bình dành nhiều lời khen về tài nấu ăn, chăm sóc nhà cửa của vợ.

Shark Bình công khai 'khóa môi' liên tục Phương Oanh trong tiệc sinh nhật Mới đây, vợ chồng Shark Bình – Phương Oanh gây chú ý khi công khai 'khóa môi' liên tục trong buổi tiệc sinh nhật.

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