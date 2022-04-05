Siêu mẫu đình đám Ngọc Quyên xuất hiện với môi, má sưng húp, cộng đồng mạng lại có phản ứng khác lạ thế này đây

Mới đây, trên trang cá nhân, siêu mẫu Ngọc Quyên đã đăng tải bài viết mới khiến dân tình không khỏi xôn xao. Theo đó, nữ siêu mẫu chia sẻ hình ảnh gương mặt khác lạ cùng đôi môi sưng phù khó nhận ra. Đính kèm đó là dòng trạng thái cho biết cô đã đi làm môi và má, hiện mặt đang sưng đến nổi "không ngậm được mồm". Đồng thời, cô cũng hỏi xin ý kiến của cộng đồng mạng về tình trạng của mình.

"Mới đi làm cái môi và cái má đau và sưng quá không ngậm được mồm haiz mấy ngày nữa chắc ok phải không cả nhà có ai đi làm môi với má chưa cho em biết với ạ" - Ngọc Quyên viết.