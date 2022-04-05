Siêu mẫu đình đám Ngọc Quyên xuất hiện với môi, má sưng húp, cộng đồng mạng lại có phản ứng khác lạ thế này đây

Mới đây, nữ siêu mẫu Ngọc Quyên bất ngờ xuất hiện với nhan sắc khác lạ. Tuy nhiên, cộng đồng mạng lại đưa ra nhiều ý kiến trái chiều.
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Mới đây, trên trang cá nhân, siêu mẫu Ngọc Quyên đã đăng tải bài viết mới khiến dân tình không khỏi xôn xao. Theo đó, nữ siêu mẫu chia sẻ hình ảnh gương mặt khác lạ cùng đôi môi sưng phù khó nhận ra. Đính kèm đó là dòng trạng thái cho biết cô đã đi làm môi và má, hiện mặt đang sưng đến nổi "không ngậm được mồm". Đồng thời, cô cũng hỏi xin ý kiến của cộng đồng mạng về tình trạng của mình.
"Mới đi làm cái môi và cái má đau và sưng quá không ngậm được mồm haiz mấy ngày nữa chắc ok phải không cả nhà có ai đi làm môi với má chưa cho em biết với ạ" - Ngọc Quyên viết.
Thông tin ngay lập tức nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Bên dưới bài đăng, nhiều người đã để lại bình luận trái chiều. Trong khi một bộ phận cư dân mạng có phần gay gắt khi cho rằng "quá xấu", "sửa bị lỗi" thì số khác lại cho rằng cô đang dùng ứng dụng chỉnh sửa ảnh. Trước những ý kiến trên, Ngọc Quyên chưa đưa ra phản hồi chính thức nào.
Được biết, Ngọc Quyên là một trong những siêu mẫu đình đám của showbiz Việt. Tuy nhiên, khi đang đứng trên đỉnh cao danh vọng, Ngọc Quyên khiến nhiều người bất ngờ và tiếc nuối khi từ bỏ showbiz để kết hôn và chuyển sang Mỹ định cư. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của cô kéo dài 3 năm thì tan vỡ.
Hiện tại, cựu người mẫu đang là mẹ đơn thân và tự kinh doanh để chăm lo cho cuộc sống gia đình.