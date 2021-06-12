Sau ‘vạ miệng’ chửi tục, quán ăn NS Đức Hải bị ‘bão’ 1 sao, điều bất thường trong menu cũng bị đem ra ‘mổ xẻ’

Hậu trường 12/06/2021 08:41

Sau vụ lùm xùm phát ngôn tục tĩu, những gì liên quan đến nghệ sĩ Đức Hải bao gồm cả quán ăn của ông đều bị đem ra soi xét.

Vừa qua, hình ảnh của NSƯT Đức Hải trong mắt công chúng bỗng trở nên xấu đi sau scandal "phát ngôn tục tĩu" tai hại. Kết quả, nam nghệ sĩ đã phải trả giá cực đắt khi bị miễn nhiệm chức Phó hiệu trưởng trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và du lịch Sài Gòn.

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NSƯT Đức Hải - Ảnh: Internet

Tiếp theo, dư luận lại xôn xao trước thông tin quán phở của NS Đức Hải bị bão đánh giá 1 sao trên một ứng dụng đặt đồ ăn vì đã có phát ngôn thô tục trên MXH. Đỉnh điểm của sự phẫn nộ đến mức, một điểm kinh doanh khác ở Hà Nội chỉ vì trùng tên cũng bị vạ lây.

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Quán ăn của nam nghệ  sĩ bị đánh giá 1 sao - Ảnh: Internet
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Một quán trùng tên cũng bị 'vạ lây' - Ảnh: Internet

Có vẻ như, vận hạn vẫn chưa buông tha cho nam nghệ sĩ khi quán ăn của ông lại bị dân mạng đem ra soi mói và phát hiện nhiều chi tiết "bất tường". Cụ thể, trong menu của quán NS Đức Hải xuất hiện dòng chữ "Cảnh cáo": Tương ớt Hà Nội cay "vỡ mồm" giá 50k/chai". Theo nhiều người, từ "vỡ mồm" này có phần thiếu tế nhị và không tôn trọng thực khách.

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Menu quán ăn NS Đức Hải - Ảnh: Internet
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 Cách bày trí cũng bị đem ra soi xét - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, cũng có nhiều người cho rằng chủ quán chỉ muốn tăng thêm sự hài hước cho thực khách khi vào quán. Thêm vào đó, đa phần các món ăn ở quán đều là dân dã nên cách dùng từ ngữ bình dân thì cũng là điều hợp lý. Có lẽ, nhiều người đã quá ác cảm với nam nghệ sĩ từ sau scandal.

"Tôi đọc menu này xong chắc tôi đi về luôn quá"; "Không hiểu sao lại dùng từ "vỡ mồm" với khách nhỉ?"; "Ranh giới giữa đùa với thiếu tôn trọng mong manh lắm đó mọi người, đọc menu này tôi hoang mang quá", bình luận của một số cư dân mạng.

Tuy nhiên, đối với một số khán giả khác, họ cho rằng không nhất thiết phải "ghét ai ghét cả đường đi lối về" như thế mà hãy công tâm, phân biệt đúng sai, chuyện nào ra chuyện đó: "Mình thấy bình thường mà nhỉ, quán bán món quê thì từ ngữ cũng quê thôi"; "Người ta đã có từ lâu rồi, đến nay đụng chuyện mới vào soi mói"; "Có nhạy cảm quá không?" 

TikToker Trương Quốc Anh bàn chuyện NSƯT Đức Hải: 'Phấn đấu cả một đời rồi, chỉ vì 1 status phải trả giá quá đắt'

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Liên quan đến việc NSƯT Đức Hải bị miễn nhiệm chức Phó Hiệu trưởng Trường CĐ Văn hoá nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn, vừa qua, TikToker Trương Quốc Anh đã có những chia sẻ của mình trên sóng livestream.

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