Sau tất cả, Xuân Bắc và vợ vẫn 'tình bể bình' mặc dân tình nổi cơn ghen tỵ

Dù từng dính nghi án cãi vả, đánh nhau đến bật máu nhưng Xuân Bắc và vợ đã có một cái Tết đầm ấm bên nhau, xóa tan mọi tin đồn rạn nứt.

Cách đây ít tháng, vợ Xuân Bắc khiến nhiều người hoang mang khi chia sẻ clip ngồi giữa các mảnh kính vỡ ngổn ngang và liên tục kêu than bị chồng đánh. Theo chị Hồng Nhung, nguyên nhân dẫn đến xô xát là "Nam Tào" bị em gái kết nghĩa - diễn viên Kim Oanh xúi giục. Cùng thời điểm đó, vợ Xuân Bắc cũng dính phải nhiều ồn ào liên quan đến công việc giảng dạy ở trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.

Chứng kiến quá nhiều chuyện xảy ra, ai cũng lo lắng mối quan hệ vợ chồng giữa họ có nguy cơ đổ vỡ. Tuy nhiên, thời gian sau này giảng viên Hồng Nhung đã hạn chế chia sẻ những status, hình ảnh không hay lên mạng xã hội. Thay vào đó, chị đăng tải những khoảnh khắc cả gia đình sum họp, vợ chồng tình cảm bên nhau như để khẳng định tình yêu lâu bền.

Xuân Bắc và vợ khoe ảnh hạnh phúc sau một năm đầy sóng gió - Ảnh: FBNV

Hai vợ chồng thường xuyên mặc đồ cặp và chụp ảnh 'xì tin' hết nấc - Ảnh: FBNV

Sau mọi sóng gió, cặp vợ chồng nổi tiếng đang tận hưởng một cái Tết ngọt ngào bên các con. Dù đã kết hôn nhiều năm nhưng cả hai vẫn không ngại dành cho nhau những cử tình cảm như tựa đầu vào vai, nắm tay, ôm hôn rất lãng mạn.

Sau sóng gió, Xuân Bắc và vợ càng tình cảm hơn trước - Ảnh: FBNV

Đôi vợ chồng vẫn luôn lãng mạn như ngày mới yêu - Ảnh: FBNV

Hai vợ chồng tựa vào nhau trong khung cảnh lãng mạn như phim Hàn - Ảnh: FBNV

Vợ Xuân Bắc hy vọng sẽ có một năm 2018 nhiều may mắn - Ảnh: FBNV

Xuân Bắc "nịnh" vợ ngày 30 Tết sau một năm đầy bão giông Mới đây, Xuân Bắc đã có những chia sẻ về việc vợ - giảng viên Hồng Nhung với những ồn ào bị chèn ép tại nơi đang công tác trong năm 2017.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-tat-ca-xuan-bac-va-vo-van-tinh-be-binh-mac-dan-tinh-noi-con-ghen-ty-272084.html