Sau tang lễ tại Mỹ, ca sĩ Phương Loan cùng gia đình ra thăm mộ cố NS Chí Tài ngày đầu năm

Vượt qua nỗi đau mất đi người thân yêu nhất, bà xã cố nghệ sĩ Chí Tài - ca sĩ Phương Loan đã dần lấy lại tinh thần để trở lại cuộc sống thường nhật.

Đầu tháng 12 vừa qua, cả showbiz Việt chấn động trước thông tin nghệ sĩ Chí Tài qua đời vì đột quỵ, hưởng thọ 62 tuổi. Gần 1 tháng sau sự ra đi đột ngột của cố nghệ sĩ, bạn bè, đồng nghiệp và khán giả vẫn không khỏi tiếc thương.

Sau tang lễ tại Mỹ, hiện tro cốt của nghệ sĩ Chí Tài đã được an vị tại nghĩa trang Holy Sepulcher Cemetery. Được biết, nơi yên nghỉ của cố nghệ sĩ ở khá gần nơi ở của ca sĩ Phương Loan.

Hậu tang sự, bà xã Chí Tài đã tự tay đặt tro cốt chồng vào nơi an vị tại nghĩa trang - Ảnh: FB

Mới đây, ca sĩ Phương Loan đã cùng Chí Thiện - anh trai nghệ sĩ Chí Tài và gia đình đến thăm mộ ông xã trong ngày đầu năm mới.

Ca sĩ Phương Loan xuất hiện với gương mặt phảng phất nỗi buồn khi đến thăm mộ ông xã - Ảnh: FB

Khung ảnh của cố nghệ sĩ được đặt trang trọng ở nơi an vị - Ảnh: FB

Phương Loan cùng gia đình ra thăm mộ ngày đầu năm - Ảnh: FB

Qua loạt khoảnh khắc chia sẻ, ca sĩ Phương Loan dường như đã lấy lại tinh thần sau quãng thời gian suy sụp vì mất đi người chồng đầu ấp tay gối hơn 30 năm qua. Bà xã cố nghệ sĩ trông có vẻ tươi tỉnh, thần sắc cũng hồng hào hơn trước. Dẫu vậy, ánh mắt của cô vẫn không giấu được sự buồn bã, nỗi niềm khó nói thành lời.

Dưới bài đăng, cư dân mạng để lại nhiều bình luận an ủi, động viên ca sĩ Phương Loan. Ai nấy đều mong gia đình cố nghệ sĩ Chí Tài sẽ sớm vượt qua nỗi đau mất đi người thân.

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