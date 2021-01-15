Hồng Ngọc là gương mặt không còn xa lạ với khán giả yêu âm nhạc. Tuy đã sang Mỹ định cư nhiều năm, nhưng cuộc sống đời tư của giọng ca "Mắt nai cha cha cha" vẫn được khán giả hâm mộ quê nhà chú ý. Qua trang cá nhân của nữ ca sĩ, công chúng dễ dàng thấy rằng cô đang có cuộc sống vô cùng bình yên tại trời Tây.

Vợ chồng Hồng Ngọc vừa tổ chức chuyến du lịch bên các con - Ảnh: FB

3 nhóc tỳ đáng yêu nhà Hồng Ngọc và chồng Việt kiều - Ảnh: FB

Dù đã có 3 người con chung nhưng tình cảm của Hồng Ngọc và ông xã Thomas Tâm Nguyễn vẫn ngọt ngào như ngày mới cưới. Cách đây không lâu, nữ ca sĩ còn được chồng tặng biệt thự "khủng" gần biển. Những hình ảnh đầu tiên của căn biệt thự triệu đô được hé lộ khiến công chúng "đỏ mắt" ghen tỵ với nữ ca sĩ vì được chồng yêu chiều.