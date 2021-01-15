Sau tai nạn, ca sĩ Hồng Ngọc đang có cuộc sống vô cùng viên mãn bên chồng và 3 người con "đủ nếp đủ tẻ"
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Hồng Ngọc là gương mặt không còn xa lạ với khán giả yêu âm nhạc. Tuy đã sang Mỹ định cư nhiều năm, nhưng cuộc sống đời tư của giọng ca "Mắt nai cha cha cha" vẫn được khán giả hâm mộ quê nhà chú ý. Qua trang cá nhân của nữ ca sĩ, công chúng dễ dàng thấy rằng cô đang có cuộc sống vô cùng bình yên tại trời Tây.
Dù đã có 3 người con chung nhưng tình cảm của Hồng Ngọc và ông xã Thomas Tâm Nguyễn vẫn ngọt ngào như ngày mới cưới. Cách đây không lâu, nữ ca sĩ còn được chồng tặng biệt thự "khủng" gần biển. Những hình ảnh đầu tiên của căn biệt thự triệu đô được hé lộ khiến công chúng "đỏ mắt" ghen tỵ với nữ ca sĩ vì được chồng yêu chiều.
Đây là nơi gia đình Hồng Ngọc đến nghỉ dưỡng những dịp rảnh rỗi. Dù không thường xuyên tới, nhưng nơi này vẫn được dọn dẹp sạch sẽ và trang trí khá sang trọng, đầy đủ tiện nghi.
Cơ ngơi có diện tích 1.000m2 của Hồng Ngọc tại Mỹ khiến nhiều người trầm trồ. Theo chia sẻ, ngôi nhà có tới 6 phòng ngủ, 6 phòng tắm nên rất thích hợp cho những chuyến du lịch đông người. Nhìn vào loạt ảnh được đăng tải, mọi người khen ngợi bởi thiết kế hiện đại và bắt mắt vô cùng. Căn nhà có tone màu sáng toát lên vẻ lịch sự và sang trọng.
Tháng 5/2020, Hồng Ngọc gặp tai nạn kinh hoàng do nổ nồi xông hơi tại nhà. Bà mẹ 3 con bị bỏng 2/3 gương mặt và phải nằm một chỗ tịnh dưỡng. Trong suốt thời gian này, cô được sự chăm sóc ân cần của ông xã và các con. Đây là nguồn động viên tinh thần lớn giúp cô sớm hồi phục.