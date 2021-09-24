Sau scandal ảnh nóng với Công Vinh, Thủy Tiên từng stress đến mức muốn giải nghệ

Thì ra, lần đó ê-kíp chụp ảnh của cô nàng đã chơi chiêu "lật mặt" tung luôn bộ ảnh chưa chỉnh sửa của cô lên Internet.

Khi mà mối tình với Công Vinh vừa được xác nhận từ cách đây hơn 1 thập kỷ, Thủy Tiên lúc đó là một ca sĩ đang lên đã làm chấn động Vbiz với bộ ảnh bán nude của mình với người bạn trai cầu thủ. Nhưng mãi cho đến khi tham gia chương trình Sau Ánh Hào Quang vào năm 20017, giọng ca Giấc Mơ Tuyết Trắng mới lên tiếng về scandal này.

Thủy Tiên chia sẻ về scandal ảnh nóng trên chương trình Sau Ánh Hào Quang vào năm 2017 - Ảnh: Internet

Tại chương trình, khi nói về scandal ảnh nóng với Công Vinh, Thủy Tiên cho biết, khi ấy vị thư ký tòa soạn - người đã tác thành cho đôi trẻ đã mời cả hai tham gia vào số báo đặc biệt. Nhưng cũng chính người này đã đẩy cô vào scandal được cho là "vết nhơ" duy nhất trong sự nghiệp cô suốt nhiều năm liền.

"Bạn em nói là cởi áo ra đi để chụp ảnh, sau khi về làm hình chị ấy sẽ cắt ngang, thiết kế lại một cái áo giả ở phía sau. Em cũng nói là lỡ cởi áo chụp hình bậy bạ, chị không sửa thì sao. Rồi chị đó nói 'em phải tin chị chứ vì chị như người nhà mà'. Sau đó em tin, em cởi áo ra chụp." - Thủy Tiên nói.

Theo Thủy Tiên chia sẻ, vì lời hứa sẽ gắn thêm áo vào sau khi chụp ảnh nên cô mới đồng ý với ê-kíp - Ảnh: Internet

Vì bộ ảnh này được tung ra khi chưa chỉnh sửa, Thủy Tiên từng stress đến mức muốn giải nghệ - Ảnh: Internet

Tuy vậy, sau khi chụp ảnh xong, ê-kíp chụp ảnh này đã tung nguyên bộ ảnh chưa chỉnh sửa lên Internet, sự việc này không khỏi khiến cô bất ngờ và hoảng hốt. Thủy Tiên bộc bạch: "Em muốn giải nghệ, sáng nào tim em cũng đập hết. Lâu ngày trong cơn hoảng sợ, nó trở thành một cơn stress mà mình không tưởng tượng được".

Tuy vậy, sau nhiều năm, có thể thấy rằng scandal năm đó cũng không thể khiến Thủy Tiên bị "xô ngã" được. Nữ ca sĩ vẫn thành công trên con đường âm nhạc và có một gia đình hạnh phúc bên cầu thủ nổi tiếng Công Vinh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-scandal-anh-nong-voi-cong-vinh-thuy-tien-tung-stress-den-muc-muon-giai-nghe-426578.html