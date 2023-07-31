Sau nhiều yêu cầu hủy bỏ danh hiệu của hoa hậu Ý Nhi, bà Phạm Kim Dung đã chính thức lên tiếng!

Liên quan đến ồn ào này, tân Hoa hậu Thế Giới Việt Nam 2023 đã bật khóc trên livestream và gửi lời xin lỗi đến mọi người vì phát ngôn của mình. Nàng hậu cũng cho biết sẽ cẩn trọng hơn với những phát ngôn của mình trong thời gian tới. Tuy nhiên, dường như những lời xoa dịu này của Ý Nhi không mang lại kết quả tốt.

Chỉ hơn 1 tuần đăng quang, Tân Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 - Huỳnh Trần Ý Nhi là cái tên gây bão mạng xã hội vì những phát ngôn gây tranh cãi. Người đẹp Bình Định bị chê cách ứng xử, giao tiếp kém tinh tế và bị cho "mắc bệnh ngôi sao". Group anti -fan Hoa hậu Ý Nhi bất ngờ mọc lên như nấm và có nhóm lên đến số lượng người theo dõi hơn 200.000 và con số này vẫn đang không ngừng tăng lên.

Trong email, khán giả này ghi rõ rằng Huỳnh Trần Ý Nhi chưa xứng đáng với ngôi vị cao nhất, thiếu các yếu tố "tài - sắc - đức". Khán giả cũng nhận xét tư duy, tiếng Anh và khả năng ứng xử của Ý Nhi không đủ đáp ứng để có thể trở thành thí sinh đại diện Việt Nam bước ra đấu trường quốc tế Miss World.

Thậm chí sau đó, cư dân mạng còn lan truyền những bức thư điện tử được cho là gửi tới Công ty Sen Vàng với nội dung đề nghị tước bỏ danh hiệu Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 của Huỳnh Trần Ý Nhi.

"Xin hãy trao vương miện cho người xứng đáng hơn, xin hãy sửa chữa sai lầm bằng việc làm đúng, xin đừng chắp vá thêm. Tôi hi vọng sẽ có một hoa hậu tài sắc vẹn toàn hơn là Ý Nhi tham gia đấu trường sắc đẹp quốc tế" - trích đoạn email gửi đến Ban Tổ chức cuộc thi do dân mạng đăng tải.

Trong email, khán giả này ghi rõ rằng Huỳnh Trần Ý Nhi chưa xứng đáng với ngôi vị cao nhất, thiếu các yếu tố "tài - sắc - đức"

Trước sự việc ồn ào này, mới đây nhất, bà Phạm Kim Dung - CEO của Công ty Sen Vàng - đơn vị tổ chức cuộc thi Miss World Vietnam 2023 chính thức gửi lời xin lỗi sau lùm xùm phát ngôn của tân Hoa hậu Ý Nhi.

"Chúng tôi xin lỗi vì những phát ngôn chưa chuẩn của Hoa hậu Ý Nhi đã làm tổn thương nhiều bạn trẻ. Trong suốt những ngày qua, bản thân Ý Nhi đã có sự nhìn nhận lại và hiểu được những điều mình chưa hoàn thiện. Chúng tôi chân thành xin lỗi. Xin được cảm ơn vì đã góp ý và sẻ chia để Ý Nhi có cơ hội được hoàn thiện bản thân mình" - bà Phạm Kim Dung chia sẻ.

Mới đây nhất, bà Phạm Kim Dung - CEO của Công ty Sen Vàng - đơn vị tổ chức cuộc thi Miss World Vietnam 2023 chính thức gửi lời xin lỗi sau lùm xùm phát ngôn của tân Hoa hậu Ý Nhi

Tranh cãi chính thức bắt nguồn từ lần vạ miệng cúa tân Hoa hậu rằng: "Trong khi bạn bè đồng trang lứa với tôi chỉ dành thời gian để ngủ, để chơi, để uống trà sữa thì tôi đã tham dự cuộc thi hoa hậu. Tôi nghĩ mình trưởng thành hơn các bạn, khi mà các bạn vừa đi học vừa đi làm thì tôi đã là một hoa hậu. Từ giờ tôi sẽ giữ mình hơn để xứng đáng với cương vị của một hoa hậu".

Không chỉ vậy, trước đó, nàng hậu còn bị chỉ trích vì đề cao bản thân khi "đòi hỏi" bạn trai phải thay đổi vì mình. Ý Nhi từng chia sẻ: "Em hiện tại đã ở một cương vị mới, thật sự là một bước tiến nhảy vọt so với em của 2-3 tháng trước. Chắc chắn bạn trai của em cũng phải có những sự thay đổi nhanh chóng, tiến bộ nhiều hơn để có thể theo kịp em".