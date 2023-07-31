Sau nhiều yêu cầu hủy bỏ danh hiệu của hoa hậu Ý Nhi, bà Phạm Kim Dung đã chính thức lên tiếng!

Hậu trường 31/07/2023 16:31

Mới đây nhất, bà Phạm Kim Dung - CEO của Công ty Sen Vàng - đơn vị tổ chức cuộc thi Miss World Vietnam 2023 chính thức gửi lời xin lỗi sau lùm xùm phát ngôn của tân Hoa hậu Ý Nhi.

Chỉ hơn 1 tuần đăng quang, Tân Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 - Huỳnh Trần Ý Nhi là cái tên gây bão mạng xã hội vì những phát ngôn gây tranh cãi. Người đẹp Bình Định bị chê cách ứng xử, giao tiếp kém tinh tế và bị cho "mắc bệnh ngôi sao". Group anti -fan Hoa hậu Ý Nhi bất ngờ mọc lên như nấm và có nhóm lên đến số lượng người theo dõi hơn 200.000 và con số này vẫn đang không ngừng tăng lên.

Sau nhiều yêu cầu hủy bỏ danh hiệu của hoa hậu Ý Nhi, bà Phạm Kim Dung đã chính thức lên tiếng! - Ảnh 1
 Group anti -fan Hoa hậu Ý Nhi bất ngờ mọc lên như nấm và có nhóm lên đến số lượng người theo dõi hơn 200.000 và con số này vẫn đang không ngừng tăng lên

Liên quan đến ồn ào này, tân Hoa hậu Thế Giới Việt Nam 2023 đã bật khóc trên livestream và gửi lời xin lỗi đến mọi người vì phát ngôn của mình. Nàng hậu cũng cho biết sẽ cẩn trọng hơn với những phát ngôn của mình trong thời gian tới. Tuy nhiên, dường như những lời xoa dịu này của Ý Nhi không mang lại kết quả tốt.

Thậm chí sau đó, cư dân mạng còn lan truyền những bức thư điện tử được cho là gửi tới Công ty Sen Vàng với nội dung đề nghị tước bỏ danh hiệu Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 của Huỳnh Trần Ý Nhi.

Sau nhiều yêu cầu hủy bỏ danh hiệu của hoa hậu Ý Nhi, bà Phạm Kim Dung đã chính thức lên tiếng! - Ảnh 2
Liên quan đến ồn ào này, tân Hoa hậu Thế Giới Việt Nam 2023 đã bật khóc trên livestream và gửi lời xin lỗi đến mọi người vì phát ngôn của mình

Trong email, khán giả này ghi rõ rằng Huỳnh Trần Ý Nhi chưa xứng đáng với ngôi vị cao nhất, thiếu các yếu tố "tài - sắc - đức". Khán giả cũng nhận xét tư duy, tiếng Anh và khả năng ứng xử của Ý Nhi không đủ đáp ứng để có thể trở thành thí sinh đại diện Việt Nam bước ra đấu trường quốc tế Miss World.

"Xin hãy trao vương miện cho người xứng đáng hơn, xin hãy sửa chữa sai lầm bằng việc làm đúng, xin đừng chắp vá thêm. Tôi hi vọng sẽ có một hoa hậu tài sắc vẹn toàn hơn là Ý Nhi tham gia đấu trường sắc đẹp quốc tế" - trích đoạn email gửi đến Ban Tổ chức cuộc thi do dân mạng đăng tải.

Sau nhiều yêu cầu hủy bỏ danh hiệu của hoa hậu Ý Nhi, bà Phạm Kim Dung đã chính thức lên tiếng! - Ảnh 3
Trong email, khán giả này ghi rõ rằng Huỳnh Trần Ý Nhi chưa xứng đáng với ngôi vị cao nhất, thiếu các yếu tố "tài - sắc - đức"

Trước sự việc ồn ào này, mới đây nhất, bà Phạm Kim Dung - CEO của Công ty Sen Vàng - đơn vị tổ chức cuộc thi Miss World Vietnam 2023 chính thức gửi lời xin lỗi sau lùm xùm phát ngôn của tân Hoa hậu Ý Nhi.

"Chúng tôi xin lỗi vì những phát ngôn chưa chuẩn của Hoa hậu Ý Nhi đã làm tổn thương nhiều bạn trẻ. Trong suốt những ngày qua, bản thân Ý Nhi đã có sự nhìn nhận lại và hiểu được những điều mình chưa hoàn thiện. Chúng tôi chân thành xin lỗi. Xin được cảm ơn vì đã góp ý và sẻ chia để Ý Nhi có cơ hội được hoàn thiện bản thân mình" - bà Phạm Kim Dung chia sẻ.

Sau nhiều yêu cầu hủy bỏ danh hiệu của hoa hậu Ý Nhi, bà Phạm Kim Dung đã chính thức lên tiếng! - Ảnh 4
Mới đây nhất, bà Phạm Kim Dung - CEO của Công ty Sen Vàng - đơn vị tổ chức cuộc thi Miss World Vietnam 2023 chính thức gửi lời xin lỗi sau lùm xùm phát ngôn của tân Hoa hậu Ý Nhi

Tranh cãi chính thức bắt nguồn từ lần vạ miệng cúa tân Hoa hậu rằng: "Trong khi bạn bè đồng trang lứa với tôi chỉ dành thời gian để ngủ, để chơi, để uống trà sữa thì tôi đã tham dự cuộc thi hoa hậu. Tôi nghĩ mình trưởng thành hơn các bạn, khi mà các bạn vừa đi học vừa đi làm thì tôi đã là một hoa hậu. Từ giờ tôi sẽ giữ mình hơn để xứng đáng với cương vị của một hoa hậu".

Không chỉ vậy, trước đó, nàng hậu còn bị chỉ trích vì đề cao bản thân khi "đòi hỏi" bạn trai phải thay đổi vì mình. Ý Nhi từng chia sẻ: "Em hiện tại đã ở một cương vị mới, thật sự là một bước tiến nhảy vọt so với em của 2-3 tháng trước. Chắc chắn bạn trai của em cũng phải có những sự thay đổi nhanh chóng, tiến bộ nhiều hơn để có thể theo kịp em".

Kình ngư Nguyễn Hữu Kim Sơn bất ngờ đăng đàn xin lỗi, muốn khép lại chuỗi ồn ào đáp trả phát ngôn Hoa hậu Ý Nhi

Kình ngư Nguyễn Hữu Kim Sơn bất ngờ đăng đàn xin lỗi, muốn khép lại chuỗi ồn ào đáp trả phát ngôn Hoa hậu Ý Nhi

Trưa ngày 31/7, kình ngư Nguyễn Hữu Kim Sơn bất ngờ lên tiếng xin lỗi về sự ồn ào trên mạng xã hội.

Xem thêm
Từ khóa:   phát ngôn của HH Ý Nhi Hoa hậu Ý Nhi Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau thứ đồ người vợ để lại ngày bị chồng đuổi khỏi nhà tay trắng

Sự thật sau thứ đồ người vợ để lại ngày bị chồng đuổi khỏi nhà tay trắng

Tâm sự Eva 1 giờ 9 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Phản ứng bình tĩnh của người vợ khi người chồng bội bạc ngỏ ý muốn quay lại

Phản ứng bình tĩnh của người vợ khi người chồng bội bạc ngỏ ý muốn quay lại

Tâm sự 1 giờ 24 phút trước
Đang khởi động, cầu thủ 35 tuổi bị xe lu cán trên sân và cái kết thót tim

Đang khởi động, cầu thủ 35 tuổi bị xe lu cán trên sân và cái kết thót tim

Video 1 giờ 39 phút trước
Phản ứng bất ngờ của con gái ngày mẹ tái hôn và quyết định hủy bỏ hôn lễ

Phản ứng bất ngờ của con gái ngày mẹ tái hôn và quyết định hủy bỏ hôn lễ

Tâm sự Eva 1 giờ 54 phút trước
Hành trình giúp chồng nhận ra bản chất của người thứ ba để cứu vãn hôn nhân

Hành trình giúp chồng nhận ra bản chất của người thứ ba để cứu vãn hôn nhân

Ngoại tình 2 giờ 9 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Sự thật sau lời tuyên bố mang thai của người nhân tình khiến người chồng hối hận

Sự thật sau lời tuyên bố mang thai của người nhân tình khiến người chồng hối hận

Tâm sự gia đình 2 giờ 24 phút trước
Sau cú va chạm trực diện, xe tải lật nghiêng văng ra khỏi đường

Sau cú va chạm trực diện, xe tải lật nghiêng văng ra khỏi đường

Video 2 giờ 39 phút trước
Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Tâm sự 2 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ