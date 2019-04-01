Sau nhiều năm mặn nồng bên Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng báo tin có em bé ở tuổi U50

Trên Facebook cá nhân, bà xã Kiều Minh Tuấn thu hút sự chú ý từ bạn bè và người hâm mộ khi chia sẻ bức ảnh chiếc que thử thai 2 vạch đỏ. Kèm theo đó, nữ diễn viên sinh năm 1970 thảng thốt viết: "Trời ơi tin được không? Tui có em bé ở độ tuổi 50 nè trời ơi. Trên cuộc đời này có bao nhiêu người phụ nữ có em bé vào độ tuổi này không? Vậy nghen!".

Cát Phượng khoe que thử thai 2 vạch, kèm thông báo đã có em bé - Ảnh: FBNV

Sau nhiều biến cố, Cát Phượng đang hạnh phúc bên Kiều Minh Tuấn - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, sau vài giây ngạc nhiên, cư dân mạng đã nhanh chóng nhận ra hôm nay là ngày Cá tháng tư và đây chỉ là trò đùa của bà xã Kiều Minh Tuấn.