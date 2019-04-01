Sau nhiều năm mặn nồng bên Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng báo tin có em bé ở tuổi U50

Hậu trường 01/04/2019 14:45

Diễn viên Cát Phượng gây bất ngờ khi khoe bức ảnh que thử thai 2 vạch kèm chú thích: "Tui có em bé ở độ tuổi 50 nè trời ơi...".

Trên Facebook cá nhân, bà xã Kiều Minh Tuấn thu hút sự chú ý từ bạn bè và người hâm mộ khi chia sẻ bức ảnh chiếc que thử thai 2 vạch đỏ. Kèm theo đó, nữ diễn viên sinh năm 1970 thảng thốt viết: "Trời ơi tin được không? Tui có em bé ở độ tuổi 50 nè trời ơi. Trên cuộc đời này có bao nhiêu người phụ nữ có em bé vào độ tuổi này không? Vậy nghen!".

Sau nhiều năm mặn nồng bên Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng báo tin có em bé ở tuổi U50 - Ảnh 1
Cát Phượng khoe que thử thai 2 vạch, kèm thông báo đã có em bé - Ảnh: FBNV
Sau nhiều năm mặn nồng bên Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng báo tin có em bé ở tuổi U50 - Ảnh 2
Sau nhiều biến cố, Cát Phượng đang hạnh phúc bên Kiều Minh Tuấn - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, sau vài giây ngạc nhiên, cư dân mạng đã nhanh chóng nhận ra hôm nay là ngày Cá tháng tư và đây chỉ là trò đùa của bà xã Kiều Minh Tuấn.

Dưới phần bình luận, khi bị người hâm mộ "vạch trần", Cát Phượng nhanh chóng thừa nhận và để lại nụ cười sảng khoái. Nghệ sĩ Hồng Vân cũng vào góp vui: "Chị cũng đang cấn nà". Lập tức Cát Phượng tuyên bố: "Vậy 2 chị em mình cùng đẻ chế he".

Sau nhiều năm mặn nồng bên Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng báo tin có em bé ở tuổi U50 - Ảnh 3
Nghệ sĩ Hồng Vân, Lâm Vỹ Dạ hào hứng vào góp vui - Ảnh: FBNV

Sau nhiều năm mặn nồng bên Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng báo tin có em bé ở tuổi U50 - Ảnh 4

Sau nhiều năm mặn nồng bên Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng báo tin có em bé ở tuổi U50 - Ảnh 5
Cư dân mạng vạch trần trò đùa của diễn viên Cát Phượng ngay dưới bài viết - Ảnh: FBNV

Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn có mối quan hệ tình cảm gắn bó nhiều năm bất chấp sự chênh lệch về tuổi tác. Dù chưa tổ chức đám cưới nhưng cặp đôi đã đăng ký kết hôn và là vợ chồng hợp pháp về mặt pháp luật. Giữa năm 2018, Kiều Minh Tuấn vướng lùm xùm tình cảm với diễn viên An Nguy. Tuy nhiên sau tất cả, anh và Cát Phượng vẫn hạnh phúc bên nhau.

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"Có 1 giai đoạn tôi nản lòng lắm, cứ ngồi ngẫm nghĩ là tại sao mình cũng cố gắng mà ông trời toàn bày ra những chuyện không thể nào hiểu nổi. Giờ ngồi đây nói chuyện, tôi nhẹ lòng hơn nhiều, chứ thời điểm ồn ào Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn mới nổ ra, tôi sốc và không giữ được bình tĩnh" - Huỳnh Đông nói.

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