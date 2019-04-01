Sau nhiều năm mặn nồng bên Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng báo tin có em bé ở tuổi U50

Diễn viên Cát Phượng gây bất ngờ khi khoe bức ảnh que thử thai 2 vạch kèm chú thích: "Tui có em bé ở độ tuổi 50 nè trời ơi...".
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Trên Facebook cá nhân, bà xã Kiều Minh Tuấn thu hút sự chú ý từ bạn bè và người hâm mộ khi chia sẻ bức ảnh chiếc que thử thai 2 vạch đỏ. Kèm theo đó, nữ diễn viên sinh năm 1970 thảng thốt viết: "Trời ơi tin được không? Tui có em bé ở độ tuổi 50 nè trời ơi. Trên cuộc đời này có bao nhiêu người phụ nữ có em bé vào độ tuổi này không? Vậy nghen!".
Tuy nhiên, sau vài giây ngạc nhiên, cư dân mạng đã nhanh chóng nhận ra hôm nay là ngày Cá tháng tư và đây chỉ là trò đùa của bà xã Kiều Minh Tuấn.
Dưới phần bình luận, khi bị người hâm mộ "vạch trần", Cát Phượng nhanh chóng thừa nhận và để lại nụ cười sảng khoái. Nghệ sĩ Hồng Vân cũng vào góp vui: "Chị cũng đang cấn nà". Lập tức Cát Phượng tuyên bố: "Vậy 2 chị em mình cùng đẻ chế he".
Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn có mối quan hệ tình cảm gắn bó nhiều năm bất chấp sự chênh lệch về tuổi tác. Dù chưa tổ chức đám cưới nhưng cặp đôi đã đăng ký kết hôn và là vợ chồng hợp pháp về mặt pháp luật. Giữa năm 2018, Kiều Minh Tuấn vướng lùm xùm tình cảm với diễn viên An Nguy. Tuy nhiên sau tất cả, anh và Cát Phượng vẫn hạnh phúc bên nhau.