Cát Phượng lên tiếng về status gay gắt chửi một người chồng tồi, vô trách nhiệm

Hậu trường 27/03/2019 17:24

Diễn viên Cát Phượng vừa gây xôn xao dư luận khi gay gắt chỉ trích một người chồng vô tâm, không biết yêu thương vợ.

Ít giờ trước, diễn viên Cát Phượng thông qua trang Facebook cá nhân để chỉ trích một người chồng tồi. Bà mẹ một con khiến dư luận xôn xao khi dùng nhiều từ ngữ gay gắt, nặng nề để chửi người đàn ông vô tâm, không nhìn thấy mặt vợ nhiều ngày nhưng vẫn dửng dưng, chẳng một lời thăm hỏi, quan tâm.

Cát Phượng lên tiếng về status gay gắt chửi một người chồng tồi, vô trách nhiệm - Ảnh 1
Cát Phượng lên tiếng chỉ trích gay gắt một người em vô trách nhiệm với vợ - Ảnh: FBNV

Không chỉ vậy, những lúc ở nhà, anh chàng này cũng vô cùng ích kỷ, chỉ chăm chăm vào chiếc điện thoại. Thậm chí, khi được vợ dọn ăn xong cũng không biết dọn dẹp, xem người bạn đời của mình như giúp việc. Đến lúc người này không thể chịu đựng được và bỏ đi thì anh chàng này mới hoảng loạn và tìm đến Cát Phượng nhờ giúp đỡ.

Bà xã Kiều Minh Tuấn tỏ ra vô cùng tức giận, thậm chí đăng đàn chỉ trích. Thậm chí cô còn muốn bảo người vợ viết đơn ly hôn. Nữ diễn viên cho rằng, đây là cách trừng trị người đàn ông không biết tôn trọng phụ nữ.

Cát Phượng lên tiếng về status gay gắt chửi một người chồng tồi, vô trách nhiệm - Ảnh 2
Dù Cát Phượng đã xóa dòng chia sẻ nhưng cư dân mạng đã nhanh chóng chụp lại và lan truyền trên nhiều diễn đàn - Ảnh: Internet

Câu chuyện Cát Phượng chia sẻ nhanh chóng thu hút sự quan tâm, tò mò của cư dân mạng. Đông đảo người hâm mộ để lại bình luận hỏi thăm về người đàn ông mà cô nhắc đến. Tuy nhiên, ít lâu sau, nữ diễn viên đã xóa bài viết trên.  

Bên cạnh đó, trước thắc mắc của dư luận, Cát Phượng cho biết mình đang nói đến một người em, vì khuyên bảo nhiều lần không nghe nên đành phải lên tiếng.

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Từ khóa:   Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn Kiều Minh Tuấn

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