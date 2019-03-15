Hé lộ cuộc sống hiện tại của Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn sau ồn ào

Trải qua sóng gió, Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn biết trân trọng hạnh phúc hiện tại hơn bao giờ hết.

Mới đây, Cát Phượng đã chia sẻ lên trang cá nhân loạt ảnh đi du lịch cùng ông xã Kiều Minh Tuấn tại Đà Lạt. Chuyến đi còn có một số bạn bè thân thiết của cả hai. Trong không gian lãng mạn ở thành phố ngàn hoa, cặp vợ chồng không ngại trao nhau những cử chỉ ngọt ngào như nắm tay, ôm ấp tình tứ.

Qua đây, có thể thấy được mối quan hệ giữa Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng đã hoàn toàn bình thường trở lại. Nhiều người mong đôi vợ chồng sớm có baby để giữ được hạnh phúc lâu dài giữa showbiz ồn ào và lắm cạm bẫy.

Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn đăng ảnh mật ngọt bên nhau sau sóng gió - Ảnh: Internet

Cát Phượng rất trân trọng tình yêu hiện tại, quyết nắm tay Kiều Minh Tuấn thật chặt - Ảnh: Internet

Cặp đôi khoe khoảnh khắc lãng mạn như thời mới yêu - Ảnh: Internet

Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn từng được xem là mối tình đẹp của showbiz trước khi vướng phải scandal tình cảm với diễn viên An Nguy. Thời gian qua, do quá áp lực nên hai vợ chồng né tránh xuất hiện trước truyền thông.

Tuy nhiên, mới đây Cát Phượng khẳng định tình cảm giữa vợ chồng họ đã tốt đẹp lại như xưa. Bên cạnh đó, cặp vợ chồng cũng vừa tham gia một bộ phim nói về tình cảm gia đình như một cách để thắt chặt sợi dây gắn kết giữa họ.

Phim bị tẩy chay vì scandal Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn, đạo diễn Huỳnh Đông cay đắng: Tôi từng muốn dừng chiếu phim! "Có 1 giai đoạn tôi nản lòng lắm, cứ ngồi ngẫm nghĩ là tại sao mình cũng cố gắng mà ông trời toàn bày ra những chuyện không thể nào hiểu nổi. Giờ ngồi đây nói chuyện, tôi nhẹ lòng hơn nhiều, chứ thời điểm ồn ào Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn mới nổ ra, tôi sốc và không giữ được bình tĩnh" - Huỳnh Đông nói.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/he-lo-cuoc-song-hien-tai-cua-cat-phuong-va-kieu-minh-tuan-sau-on-ao-318472.html