Sau nhiều năm làm mẹ đơn thân, Hiền Thục bất ngờ ẩn ý đến việc tổ chức đám cưới ấm cúng

Tuy nhiên, đám cưới của Hiền Thục đã không hề diễn ra giống như thông báo đúng ngày Cá tháng Tư năm đó. Sau này, khi được hỏi lại, Hiền Thục chỉ chua chát trả lời: "Đã không có một đám cưới nào và mối quan hệ đó giờ đây chỉ là ký ức".

Ca sĩ Hiền Thục là một trong những giọng ca nổi tiếng cùng lứa với Mỹ Tâm, Quang Vinh, Quang Lê, Lệ Quyên,... Vốn được học ca hát từ nhỏ nên Hiền Thục cũng bén duyên nghệ thuật khá sớm. Tuy nhiên, năm 2002, khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Hiền Thục bất ngờ tuyên bố kết hôn với tay trống Tuấn Thăng - trưởng ban nhạc Sài Gòn Boys sau 2 năm yêu nhau.

Năm 2004, Hiền Thục trở lại hoạt động âm nhạc. Lúc này, khán giả bất ngờ khi thấy cô đã có một con gái nhỏ. Trước định kiến của xã hội lúc bấy giờ cùng áp lực tên tuổi chìm dần khỏi làng giải trí , Hiền Thục đã có những tháng ngày chật vật hát phòng trà, quán bar nhỏ kiếm sống.

Rồi Hiền Thục trở thành mẹ đơn thân. Cô sinh một bé gái mang tên Gia Bảo ở tuổi 21. Đúng lúc này, cha cô bị tai biến, một mình mẹ phải nuôi cha, chăm sóc 2 cô con gái đang thời kỳ sinh nở khiến gia cảnh vô cùng khó khăn. Đây cũng là khoảng thời gian Hiền Thục phải ngưng hoạt động âm nhạc để lo chuyện gia đình.

Bằng thực lực của mình, Hiền Thục đã vượt qua mọi định kiến của xã hội để vươn lên tỏa sáng một lần nữa, thậm chí đưa mình tới vị trí đỉnh cao khác của sự nghiệp. Người phụ nữ nhỏ nhắn, nhẹ nhàng mà mạnh mẽ ấy khiến cả làng giải trí bấy giờ phải cúi đầu thán phục.

Năm 2018, khi sự nghiệp đang trên đà ổn định, Hiền Thục sang Mỹ sinh sống để tìm trường học cho con gái. Cô vẫn ca hát ở hải ngoại nhưng với tần suất ít hơn. Cho tới đầu năm 2020, Hiền Thục mới trở về Việt Nam ăn Tết cùng gia đình.

Rồi Hiền Thục trở thành mẹ đơn thân. Cô sinh một bé gái mang tên Gia Bảo ở tuổi 21.

Mới đây, trên trang cá nhân, Hiền Thục bất ngờ tiết lộ viễn cảnh đám cưới trong mơ của mình. Cô dí dỏm cho biết sẽ chỉ mời 30 người với lý do đầy bất ngờ: "Mình đã nghĩ ra viễn cảnh đám cưới của mình. Mời ít người thôi, ấm cúng là đủ (khoảng 30 người luôn cả gia đình). Để khi li dị cũng ít người biết, thông báo đỡ vất vả".

Mới đây, trên trang cá nhân, Hiền Thục bất ngờ tiết lộ viễn cảnh đám cưới trong mơ của mình

Bài chia sẻ của Hiền Thục đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Phía dưới bài viết, nhiều người cho rằng nữ ca sĩ đang có tình yêu nên mới nghĩ đến việc đám cưới. Một số khác cũng bày tỏ hy vọng Hiền Thục sẽ tìm được bến đỗ hạnh phúc sau nhiều sóng gió.

Bài chia sẻ của Hiền Thục đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Phía dưới bài viết, nhiều người cho rằng nữ ca sĩ đang có tình yêu nên mới nghĩ đến việc đám cưới

Ở tuổi 41, Hiền Thục khiến nhiều người ngưỡng mộ khi vẫn sở hữu nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp, thân hình thon gọn cực đáng ngưỡng mộ. Nữ ca sĩ sinh năm 1981 thường xuyên khoe ảnh ăn mặc năng động, tươi trẻ và đầy sức sống như gái đôi mươi.

Ở tuổi 41, Hiền Thục khiến nhiều người ngưỡng mộ khi vẫn sở hữu nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp, thân hình thon gọn cực đáng ngưỡng mộ

Bé Gia Bảo hiện tại đã 20 tuổi, là sinh viên trường Quản trị sự kiện tại TP.HCM. Cô nàng thừa hưởng nét đẹp dịu dàng, lại có tính cách độc lập, mạnh mẽ giống mẹ. Cả hai coi nhau như những người bạn thân, có thể thoải mái tâm sự.

Bé Gia Bảo hiện tại đã 20 tuổi, là sinh viên trường Quản trị sự kiện tại TP.HCM

Với cuộc sống tự do, thoải mái hiện tại, Hiền Thục cho biết cô không mất niềm tin vào tình yêu. Nếu tìm được một người chồng như ý, cô sẵn sàng tìm hiểu và tiến tới hôn nhân, xây dựng một mái ấm hạnh phúc mới.