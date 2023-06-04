Hiền Thục bất ngờ chia sẻ về những tổn thương sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi

Mới đây, nữ ca sĩ Hiền Thục đã chia sẻ trên trang cá nhân dòng trạng thái đầy triết lý khiến nhiều người tâm đắc.

Trên trang cá nhân, Hiền Thục đã đăng tải bài viết đầy tâm trạng về những tổn thương sau chia tay, cụ thể cô nàng tâm sự: "Chuyện kết thúc ấy mà, với người mình từng yêu thương, thì người đề nghị chia tay và người bị chia tay đều phải tổn thương. Ai bị nhiều hơn thì ráng chịu". Trên trang cá nhân, Hiền Thục đã đăng tải bài viết đầy tâm trạng về những tổn thương sau chia tay. Có thể thấy, sau khi trải qua nhiều biến cố trong tình cảm đã giúp Hiền Thục có cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc sống, tình yêu. Cô nàng đã quyết định chọn việc nuôi con một mình và không đi bước nữa sau đổ vỡ hạnh phúc gia đình. Người mẹ đơn thân này đã bản lĩnh hơn rất nhiều. Dòng chia sẻ đầy triết lý của Hiền Thục khiến nhiều người hâm mộ tâm đắc và để lại nhiều bình luận đồng cảm.

Có thể thấy, sau khi trải qua nhiều biến cố trong tình cảm đã giúp Hiền Thục có cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc sống, tình yêu. Cô nàng đã quyết định chọn việc nuôi con một mình và không đi bước nữa sau đổ vỡ hạnh phúc gia đình. Hiện tại, Hiền Thục dành hầu hết thời gian để tận hưởng cuộc sống bình yên bên con gái, cô tâm sự rằng con gái chính là tình yêu lớn nhất, là động lực của cô lúc này. Trên mạng xã hội, nữ ca sĩ từng nhắn nhủ tới ái nữ rằng: "Con thân yêu, có điều này mẹ muốn con biết, dù sau này thành bà lão lụ khụ, mẹ chấp nhận đánh đổi tất cả, chỉ mong một điều mẹ sẽ không phải quên hình ảnh bé con mẹ đã từng ẵm bồng, từng đánh đổi mạng sống để sinh con ra đời. Đời thường đẹp khi mẹ có con và khi ta mãi yêu thương, lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ với nhau như thế này. Hãy luôn lạc quan và yêu đời. Cuộc đời có nhiều vẻ đẹp đang chờ con khám phá". Hiện tại, Hiền Thục dành hầu hết thời gian để tận hưởng cuộc sống bình yên bên con gái Cô tâm sự rằng con gái chính là tình yêu lớn nhất, là động lực của cô lúc này. Ca sĩ Hiền Thục sinh năm 1981 trong một gia đình bình thường giữa đất Sài Gòn, có mẹ là cô giáo. Dù gia đình không có truyền thống làm nghệ thuật nhưng Hiền Thục lại rất đam mê được diễn xuất, biểu diễn. Có thể cho rằng ở giai đoạn thăng hoa trong sự nghiệp, tên tuổi Hiền Thục sánh ngang với các đồng nghiệp như: Mỹ Tâm, Quang Vinh, Lệ Quyên,...

Dù gia đình không có truyền thống làm nghệ thuật nhưng Hiền Thục lại rất đam mê được diễn xuất, biểu diễn. Khi đang ở đinh cao của sự nghiệp vào năm 21 tuổi, Hiền Thục bất ngờ tuyên bố kết hôn với trưởng nhóm Sài Gòn Boys Tuấn Thăng. Ít lâu sau cô mang thai, thế nhưng chuyện tình cảm của cô và Tuấn Thăng tan vỡ khiến cô lâm vào cảnh "không chồng mà chửa". Sau khi cuộc hôn nhân đầu tiên thất bại, Hiền Thục ở ẩn một thời gian và sau đó nhanh chóng bắt nhịp lại với công việc. Hiền Thục trải qua những ngày bình an và thoải mái bên cô con gái. Gia Bảo hiện giờ là sinh viên một trường đại học ở TP.HCM. Sau khi cuộc hôn nhân đầu tiên thất bại, Hiền Thục ở ẩn một thời gian và sau đó nhanh chóng bắt nhịp lại với công việc. Ở độ tuổi 42 Hiền Thục được cư dân mạng nhận xét là 'mỹ nhân không tuổi', xinh đẹp và cá tính không kém đàn em nào trong showbiz Việt. Để sở hữu vòng eo 56cm, cô chăm chỉ tập thể thao và ăn uống khoa học. Ở độ tuổi 42, Hiền Thục được cư dân mạng nhận xét là 'mỹ nhân không tuổi', xinh đẹp và cá tính không kém đàn em nào trong showbiz Việt.

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