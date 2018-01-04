Sau nhiều năm giấu kín, Duy Mạnh bất ngờ khoe 'con gái rượu' xinh hơn cả hoa hậu

Chỉ thường xuyên khoe ảnh con trai nên khán giả không ngờ Duy Mạnh lại có cô con gái lớn xinh xắn, thùy mị đến thế này.
- Ca sĩ Ngọc Anh phát ngôn 'Nhạc Việt như cái chợ', Duy Mạnh phản ứng khó đỡ thế này
- Ăn 'gạch đá' vì ủng hộ bảng chữ cái mới, Duy Mạnh đã tìm gặp PGS.TS Bùi Hiền để làm điều này
Là ca sĩ nổi tiếng của showbiz Việt, Duy Mạnh nhận được sự quan tâm rất lớn của công chúng. Tuy nhiên, nam ca sĩ Kiếp đỏ đen được đánh giá là một nghệ sĩ khá kín tiếng về đời tư. Anh hiếm khi chia sẻ thông tin về gia đình, đặc biệt là hình ảnh con gái đầu Thu Cầm.
Thu Cầm sinh năm 2000, hiện đang học tại Nhạc viện TP.HCM. Phát hiện con gái có năng khiếu âm nhạc từ nhỏ, Duy Mạnh đã khuyến khích con theo đuổi niềm đam mê.