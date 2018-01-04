Sau nhiều năm giấu kín, Duy Mạnh bất ngờ khoe 'con gái rượu' xinh hơn cả hoa hậu

Chỉ thường xuyên khoe ảnh con trai nên khán giả không ngờ Duy Mạnh lại có cô con gái lớn xinh xắn, thùy mị đến thế này.

Là ca sĩ nổi tiếng của showbiz Việt, Duy Mạnh nhận được sự quan tâm rất lớn của công chúng. Tuy nhiên, nam ca sĩ Kiếp đỏ đen được đánh giá là một nghệ sĩ khá kín tiếng về đời tư. Anh hiếm khi chia sẻ thông tin về gia đình, đặc biệt là hình ảnh con gái đầu Thu Cầm.

Hình ảnh hiếm hoi của con gái được Duy Mạnh chia sẻ trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

Thu Cầm sinh năm 2000, hiện đang học tại Nhạc viện TP.HCM. Phát hiện con gái có năng khiếu âm nhạc từ nhỏ, Duy Mạnh đã khuyến khích con theo đuổi niềm đam mê.

Thu Cầm năm nay 18 tuổi, đang theo học tại Nhạc viện TP.HCM - Ảnh: Internet

Hiếm khi chia sẻ thông tin về gia đình nên nhiều người khá bất ngờ khi biết Duy Mạnh có "con gái rượu" lớn thế này - Ảnh: Internet

Thu Cầm có cuộc sống rất thoải mái. Cô thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc vui vẻ khi đi du lịch cùng bạn bè - Ảnh: Internet

Thi thoảng hai bố con lại cùng vào bếp nấu ăn - Ảnh: Internet

Ngoài việc học, Thu Cầm còn chăm sóc em trai giúp bố mẹ - Ảnh: Internet

Thu Cầm thừa hưởng nhiều nét đẹp của bố mẹ - Ảnh: Internet

Duy Mạnh phản ứng bất ngờ khi Tùng Dương hát nhạc Bolero, dân mạng gật gù thán phục Khi được hỏi về việc ca sĩ Tùng Dương hát nhạc Bolero, Duy Mạnh đã có phản ứng khá bất ngờ khiến nhiều người phải gật gù.

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