Không chỉ thành công rực rỡ khi hoạt động trong showbiz Việt, Hồ Ngọc Hà còn nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của công chúng khi lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh. Cách đây ít tháng, “Nữ hoàng giải trí ” đã cho ra mắt thương hiệu son của riêng mình.

Đang kinh doanh thuận lợi, thời gian gần đây một số dân mạng lại có những lời bàn tán không hay về sản phẩm gây ảnh hưởng đến hình ảnh của nữ ca sĩ. Trước những thông tin này, mới đây Hồ Ngọc Hà đã lên tiếng đáp trả.



Hồ Ngọc Hà bức xúc trước những thông tin không hay gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của cô - Ảnh: Internet

Nữ ca sĩ thẳng thắn: “Em. Đích thân chị và công ty của mình làm việc giấy tờ bộ y tế rõ ràng từ Hàn Quốc về đến Việt Nam. Chị không đôi co vì sự thật sẽ là sự thật. Có điều các em chưa biết rõ hoặc chỉ nghe truyền miệng thì khoan vội đánh giá và hô hào rằng đó là hàng Trung Quốc chuyển sang Hàn Quốc. Nghe đã thấy thiếu hiểu biết. Chi mà kỳ công quá nhiều công đoạn thuế má để lừa mọi người làm gì vậy. Làm đẹp cho đời mà các em cũng nói xấu đủ đường. Còn bạn Đức gì đó ơi. Lo cho gia đình chăm cha chăm mẹ mình đi. Đừng buông chuyện múa môi làm gì có được đồng nào đâu mà nhiệt tình quá vậy. Chị không đôi co nhưng đụng tới là không để yên em nhé. Luật pháp xử lý hết. Vu khống tội không nhẹ đâu”.