Trước những tin đồn không hay của anti-fan về thương hiệu mỹ phẩm của mình, Hồ Ngọc Hà bức xúc đòi kiện vì bị vu khống.
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Không chỉ thành công rực rỡ khi hoạt động trong showbiz Việt, Hồ Ngọc Hà còn nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của công chúng khi lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh. Cách đây ít tháng, “Nữ hoàng giải trí” đã cho ra mắt thương hiệu son của riêng mình.
Theo những gì chân dài này đăng tải thì công việc kinh doanh của cô khá thuận lợi, sản phẩm liên tục bị "cháy hàng" ngay khi vừa ra mắt.
Đang kinh doanh thuận lợi, thời gian gần đây một số dân mạng lại có những lời bàn tán không hay về sản phẩm gây ảnh hưởng đến hình ảnh của nữ ca sĩ. Trước những thông tin này, mới đây Hồ Ngọc Hà đã lên tiếng đáp trả.
Nữ ca sĩ thẳng thắn: “Em. Đích thân chị và công ty của mình làm việc giấy tờ bộ y tế rõ ràng từ Hàn Quốc về đến Việt Nam. Chị không đôi co vì sự thật sẽ là sự thật. Có điều các em chưa biết rõ hoặc chỉ nghe truyền miệng thì khoan vội đánh giá và hô hào rằng đó là hàng Trung Quốc chuyển sang Hàn Quốc. Nghe đã thấy thiếu hiểu biết. Chi mà kỳ công quá nhiều công đoạn thuế má để lừa mọi người làm gì vậy. Làm đẹp cho đời mà các em cũng nói xấu đủ đường. Còn bạn Đức gì đó ơi. Lo cho gia đình chăm cha chăm mẹ mình đi. Đừng buông chuyện múa môi làm gì có được đồng nào đâu mà nhiệt tình quá vậy. Chị không đôi co nhưng đụng tới là không để yên em nhé. Luật pháp xử lý hết. Vu khống tội không nhẹ đâu”.
Không chỉ giải thích về tin đồn, bạn gái Kim Lý còn “chỉ mặt đặt tên” người nói xấu cho sản phẩm của mình. Chưa hết, giọng ca Cả một trời thương nhớ còn cảnh báo có thể sẽ nhờ pháp luật xử lý.