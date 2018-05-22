Lộ tin nhắn Hồ Ngọc Hà dằn mặt anti-fan vì bị mỉa mai 'kém sang', đọc xong ai cũng sốc

Trưa 21/5, Hồ Ngọc Hà đăng tải dòng trạng thái đầy ẩn ý thu hút sự chú ý của dư luận. Bạn gái Kim Lý chia sẻ: “Phụ nữ bớt nói xấu nhau chỉ vì đàn ông đi. Tự lập lên sẽ tự tôn trọng những người phụ nữ chủ động và không màng tới mấy em ưỡn ẹo nữa. Nice day. Ps: Chỉ có ở VN mới quan niệm 'phụ nữ già' bởi vì chỉ thích bị lừa và được lừa. Chứ thông minh là bị chửi quỷ cái".

Dòng trạng thái gây tranh cãi của Hồ Ngọc Hà - Ảnh: FBNV

Chỉ ít phút sau khi đăng tải, dòng trạng thái của giọng ca Cả một trời thương nhớ đã trở thành chủ đề bàn tán của cư dân mạng.