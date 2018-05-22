Lộ tin nhắn Hồ Ngọc Hà dằn mặt anti-fan vì bị mỉa mai 'kém sang', đọc xong ai cũng sốc

Hậu trường 22/05/2018 14:18

Cư dân mạng xôn xao trước tin nhắn được cho là của “Nữ hoàng giải trí” Hồ Ngọc Hà dằn mặt anti-fan giữa khuya khi bị nói xấu trong group kín.

Trưa 21/5, Hồ Ngọc Hà đăng tải dòng trạng thái đầy ẩn ý thu hút sự chú ý của dư luận. Bạn gái Kim Lý chia sẻ: “Phụ nữ bớt nói xấu nhau chỉ vì đàn ông đi. Tự lập lên sẽ tự tôn trọng những người phụ nữ chủ động và không màng tới mấy em ưỡn ẹo nữa. Nice day. Ps: Chỉ có ở VN mới quan niệm 'phụ nữ già' bởi vì chỉ thích bị lừa và được lừa. Chứ thông minh là bị chửi quỷ cái".

Lộ tin nhắn Hồ Ngọc Hà dằn mặt anti-fan vì bị mỉa mai 'kém sang', đọc xong ai cũng sốc - Ảnh 1
Dòng trạng thái gây tranh cãi của Hồ Ngọc Hà - Ảnh: FBNV

Chỉ ít phút sau khi đăng tải, dòng trạng thái của giọng ca Cả một trời thương nhớ đã trở thành chủ đề bàn tán của cư dân mạng.

Đặc biệt, mới đây, trên một group kín chuyên bàn tán về chuyện của các nghệ sĩ, một dân mạng đã chụp lại status của nữ ca sĩ kèm chú thích: “Chị dạo này kém sang quá, hay là nghĩ thiên hạ quên hết ‘chuyện xưa’ rồi nên mạnh miệng hơn chăng”. Ngoài ra, trong bài chia sẻ còn kèm ảnh chụp màn hình đoạn tin nhắn được cho là của Hà Hồ dằn mặt anti-fan: “Này em, đã nói về người khác thì nhớ cẩn thận nhé. Sống nay chết mai, đừng để ân hận".

Lộ tin nhắn Hồ Ngọc Hà dằn mặt anti-fan vì bị mỉa mai 'kém sang', đọc xong ai cũng sốc - Ảnh 2
Một anti-fan chia sẻ dòng trạng thái của Hà Hồ kèm lời nhận xét 'kém sang' - Ảnh: Internet
Lộ tin nhắn Hồ Ngọc Hà dằn mặt anti-fan vì bị mỉa mai 'kém sang', đọc xong ai cũng sốc - Ảnh 3
Ảnh chụp màn hình tin nhắn được cho là của Hà Hồ dằn mặt anti-fan - Ảnh: Internet
Lộ tin nhắn Hồ Ngọc Hà dằn mặt anti-fan vì bị mỉa mai 'kém sang', đọc xong ai cũng sốc - Ảnh 4
Trước đó, mỹ nhân này cũng không ít lần đáp trả khi bị nói xấu - Ảnh: FBNV

Dù Hồ Ngọc Hà vẫn chưa chính thức xác nhận nhưng nhiều người vẫn cho rằng đây chính là lời dằn mặt của mỹ nhân này và truyền tay nhau một cách chóng mặt.

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Gu thời trang đẳng cấp và tinh tế là thế, không ngờ Hà Hồ lại phạm sai lầm lộ nguyên vùng nhạy cảm khi diện trang phục nóng bỏng này.

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