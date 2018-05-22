Lộ tin nhắn Hồ Ngọc Hà dằn mặt anti-fan vì bị mỉa mai 'kém sang', đọc xong ai cũng sốc

Cư dân mạng xôn xao trước tin nhắn được cho là của “Nữ hoàng giải trí” Hồ Ngọc Hà dằn mặt anti-fan giữa khuya khi bị nói xấu trong group kín.
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Trưa 21/5, Hồ Ngọc Hà đăng tải dòng trạng thái đầy ẩn ý thu hút sự chú ý của dư luận. Bạn gái Kim Lý chia sẻ: “Phụ nữ bớt nói xấu nhau chỉ vì đàn ông đi. Tự lập lên sẽ tự tôn trọng những người phụ nữ chủ động và không màng tới mấy em ưỡn ẹo nữa. Nice day. Ps: Chỉ có ở VN mới quan niệm 'phụ nữ già' bởi vì chỉ thích bị lừa và được lừa. Chứ thông minh là bị chửi quỷ cái".
Chỉ ít phút sau khi đăng tải, dòng trạng thái của giọng ca Cả một trời thương nhớ đã trở thành chủ đề bàn tán của cư dân mạng.
Đặc biệt, mới đây, trên một group kín chuyên bàn tán về chuyện của các nghệ sĩ, một dân mạng đã chụp lại status của nữ ca sĩ kèm chú thích: “Chị dạo này kém sang quá, hay là nghĩ thiên hạ quên hết ‘chuyện xưa’ rồi nên mạnh miệng hơn chăng”. Ngoài ra, trong bài chia sẻ còn kèm ảnh chụp màn hình đoạn tin nhắn được cho là của Hà Hồ dằn mặt anti-fan: “Này em, đã nói về người khác thì nhớ cẩn thận nhé. Sống nay chết mai, đừng để ân hận".
Dù Hồ Ngọc Hà vẫn chưa chính thức xác nhận nhưng nhiều người vẫn cho rằng đây chính là lời dằn mặt của mỹ nhân này và truyền tay nhau một cách chóng mặt.