Sau nhiều biến cố trong cuộc đời, Phước Sang khiến khán giả lo lắng vì người gầy sọp, ốm yếu

Sau nhiều sóng gió, khán giả không khỏi xót xa và bày tỏ sự lo lắng khi nghệ sĩ Phước Sang xuất hiện với thân hình gầy gò, ốm yếu.

Xuất hiện với vai trò khách mời của chương trình Sao nối ngôi, Phước Sang khiến nhiều người lo lắng với thân hình gầy sọp. Đặc biệt, đạo diễn lừng lẫy một thời đi lại khá khó khăn vì bị đau khớp.

Xuất hiện tại chương trình Sao nối ngôi, Phước Sang khiến công chúng lo lắng vì thân hình gầy đi trông thấy, trên áo còn đeo tang cha - Ảnh: Hoàng Khôi

Phước Sang từng khiến nhiều người ghen tỵ khi nắm trong tay sự nghiệp thành công, tổ ấm hạnh phúc bên vợ đẹp, con ngoan. Thế nhưng, mọi thứ đổ vỡ khi anh rơi vào cảnh vỡ nợ năm 2012. Anh phải bán hết tài sản và rơi vào cảnh trắng tay. Biến cố lớn trong sự nghiệp cũng khiến gia đình Phước Sang không còn trọn vẹn.

Hạnh phúc đáng mơ ước một thời của Phước Sang và Kim Thư - Ảnh: Internet

Vượt qua nhiều thăng trầm của cuộc sống, Phước Sang dần trở lại với nghệ thuật. Đạo diễn Phước Sang tâm sự, dù đã từ chối rất nhiều lời mời tham gia chương trình nhưng khi được Hà Linh – con trai cố nghệ sĩ Thanh Nga nhờ trợ giúp cho tiết mục của mình, anh đã đồng ý ngay vì mối quan hệ thân thiết với đàn em.

Phước Sang giúp đàn em tập luyện cho bài thi - Ảnh: Hoàng Khôi

Phong thái và thân hình khác biệt rõ rệt của Phước Sang trước đây và hiện tại - Ảnh: Internet

Lê Tuấn Anh: Phước Sang từng 2 lần đột quỵ nhưng vẫn 'nung chí khôi phục lại cơ đồ' Diễn viên Lê Tuấn Anh cho biết dù sức khỏe không tốt, 2 lần đột quỵ nhưng Phước Sang vẫn lặng lẽ cố vươn về phía trước.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-nhieu-bien-co-trong-cuoc-doi-phuoc-sang-khien-khan-gia-lo-lang-vi-nguoi-gay-sop-om-yeu-288147.html