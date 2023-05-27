Sau khi tạm hoãn vụ kiện cáo, bà Đặng Thuỳ Trang bất ngờ khui lại hình ảnh thân thiết bên Thuỳ Tiên, còn bắt bẻ nàng hậu điều này!

Hậu trường 27/05/2023 13:48

Trong khi phía Thùy Tiên không nhắc gì đến vụ kiện thì phía bà Đặng Thuỳ Trang lại tiếp tục 'cà khịa' nàng hậu về chuyện quá khứ

Thời gian qua, ồn ào về về chuyện Đặng Thuỳ Trang - chị gái của Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo tố hoa hậu Thuỳ Tiên quỵt nợ 1,5 tỷ đồng vẫn gây xôn xao dư luận. Trước đó, ngày 3/11/2022, TAND quận Gò Vấp thụ lý vụ án dân sự tranh chấp hợp đồng vay tiền giữa nguyên đơn là bà Đặng Thùy Trang và bị đơn là bà Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Trong đơn, bà Trang yêu cầu hoa hậu Thùy Tiên phải trả số tiền hơn 1 tỉ đồng và công khai xin lỗi người khởi kiện.

Đến ngày 4/11/2022, TAND quận Gò Vấp tiếp tục thụ lý vụ án tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa nguyên đơn là Nguyễn Thúc Thùy Tiên và bị đơn Đặng Thùy Trang. Theo đơn này, hoa hậu Thùy Tiên kiện bà Trang đòi bồi thường 387,6 triệu đồng và yêu cầu gỡ bỏ những bài viết, hình ảnh, thông tin sai sự thật về cô.

Đến ngày 14/4, Chánh án TAND quận Gò Vấp ra quyết định nhập vụ kiện của bà Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên vào vụ kiện của bà Đặng Thuỳ Trang. Song, phía đại diện uỷ quyền của hoa hậu Thùy Tiên và bà Thùy Trang đều không đồng ý nhập các vụ án với nhau.

Sau khi tạm hoãn vụ kiện cáo, bà Đặng Thuỳ Trang bất ngờ khui lại hình ảnh thân thiết bên Thuỳ Tiên, còn bắt bẻ nàng hậu điều này! - Ảnh 1
Thời gian qua, ồn ào về về chuyện Đặng Thuỳ Trang - chị gái của Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo tố hoa hậu Thuỳ Tiên quỵt nợ 1,5 tỷ đồng vẫn gây xôn xao dư luận

Người đại diện theo ủy quyền của bà Thùy Trang yêu cầu hoãn phiên xét xử. Người này còn dẫn nhiều tình tiết cho là chưa đúng trình tự thủ tục tố tụng, thẩm quyền xét xử như thời điểm bà Thùy Tiên khởi kiện đã đi khỏi Gò Vấp, hai bên chưa tiến hành hòa giải đã đưa vụ án ra xét xử… 

Phía đại diện của hoa hậu Thùy Tiên cho rằng bà Tiên là người đã khởi kiện vụ án trước nhưng TAND quận Gò Vấp lại thụ lý sau đơn kiện của bà Trang. Từ đó, người này đề nghị toà án tách 2 vụ để xét xử độc lập.

 

Sau khi tạm hoãn vụ kiện cáo, bà Đặng Thuỳ Trang bất ngờ khui lại hình ảnh thân thiết bên Thuỳ Tiên, còn bắt bẻ nàng hậu điều này! - Ảnh 2
Bà Đặng Thùy Trang tung lên mạng xã hội giấy xác nhận mượn nợ có chữ ký Thùy Tiên và người làm chứng được ký ngày 22/7/2017

Tuy nhiên, trong thời giam chờ đợi mở phiên toà xét xử vụ án lần 2, trong khi phía Thùy Tiên không nhắc gì đến nữa thì phía bà Đặng Thuỳ Trang lại tiếp tục khịa nàng hậu về chuyện quá khứ. Cụ thể, mới đây nhất, Đặng Thuỳ Trang bất ngờ khui lại hình ảnh thân thiết bên Thuỳ Tiên vào năm 2017. Qua đó, có thể thấy đây chính là thời điểm Thuỳ Tiên trở thành Á khôi 1 của cuộc thi Hoa khôi Nam Bộ. 

Đáng chú ý, bên dưới phần bình luận, Đặng Thuỳ Trang còn có chia sẻ bắt bẻ phát ngôn trước đây của nàng hậu. Cụ thể, khi có cư dân mạng hỏi rằng: “Ủa, sao bảo không biết chị Trang?”, chị gái Hoa hậu Đặng Thu Thảo liền trả lời: “Cô ấy bị bệnh mất trí nhớ chị ạ”. Hiện tại, chia sẻ này đang thu hút nhiều sự chú ý.

Sau khi tạm hoãn vụ kiện cáo, bà Đặng Thuỳ Trang bất ngờ khui lại hình ảnh thân thiết bên Thuỳ Tiên, còn bắt bẻ nàng hậu điều này! - Ảnh 3
Mới đây nhất, Đặng Thuỳ Trang bất ngờ khui lại hình ảnh thân thiết bên Thuỳ Tiên vào năm 2017.
Sau khi tạm hoãn vụ kiện cáo, bà Đặng Thuỳ Trang bất ngờ khui lại hình ảnh thân thiết bên Thuỳ Tiên, còn bắt bẻ nàng hậu điều này! - Ảnh 4
Bên dưới phần bình luận, Đặng Thuỳ Trang còn có chia sẻ bắt bẻ phát ngôn trước đây của nàng hậu

Trước đó, chia sẻ với báo Tiền Phong, đại diện pháp lý của Thùy Tiên cho biết, tài liệu của bà Đặng Thùy Trang chưa thể hiện được Thùy Tiên vay nợ hay việc hoa hậu nhận khoản tiền nào của bà Trang.

"Thực tế Tiên chưa từng nhận bất kỳ khoản tiền nào từ bà Trang. Việc khởi kiện của bà Trang đối với Tiên là không có cơ sở" - luật sư của Thùy Tiên nói thêm. 

Về phía Đặng Thùy Trang, bà tung lên mạng xã hội giấy xác nhận nợ có chữ ký Thùy Tiên và người làm chứng được ký ngày 22/7/2017. Bà Trang nói Thùy Tiên nhận đủ tiền, địa điểm giao dịch là tại một quán cà phê ở quận Tân Bình, TP.HCM.

Sau khi tạm hoãn vụ kiện cáo, bà Đặng Thuỳ Trang bất ngờ khui lại hình ảnh thân thiết bên Thuỳ Tiên, còn bắt bẻ nàng hậu điều này! - Ảnh 5
Đoạn clip Thuỳ Tiên xé giấy nợ từng gây xôn xao trên mạng xã hội

Năm 2019, sau ồn ào xé giấy nợ, Thùy Tiên tố bà Trang ra Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM. Cô đồng thời khẳng định chưa nhận tiền dù đã ký giấy.

Thời điểm đó, cơ quan chức năng xác minh không đủ cơ sở xác định Thùy Tiên có dấu hiệu tội phạm. "Lý do có tờ giấy đó, tôi đã khai báo với cơ quan công an. Khi nào có kết luận từ cơ quan điều tra, tôi sẽ đưa ra thông cáo báo chí" - Thùy Tiên nói hồi tháng 5/2019.

Bà Đặng Thùy Trang bất ngờ phủ nhận việc ‘lăng mạ’ hoa hậu Thùy Tiên, yêu cầu cô đưa bằng chứng

Bà Đặng Thùy Trang bất ngờ phủ nhận việc ‘lăng mạ’ hoa hậu Thùy Tiên, yêu cầu cô đưa bằng chứng

Mới đây, bà Đặng Thùy Trang lên tiếng vụ việc Hoa hậu Thùy Tiên kiến nghị Sở TT-TT tỉnh Lâm Đồng xử phạt hành chính vì hành vi sử dụng trái phép hình ảnh, thông tin của cô trên mạng xã hội.

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Từ khóa:   hoa hậu Thuỳ Tiên Đặng Thuỳ Trang bà Đặng Thùy Trang

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