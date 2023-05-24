Sau khi sinh quý tử, á hậu Mâu Thuỷ để lộ tình trạng sức khoẻ sa sút khiến hội mẹ bỉm sữa đồng cảm

Kể từ khi sinh con đầu lòng, người đẹp cũng thoải mái hơn trong việc chia sẻ hình ảnh về tổ ấm nhỏ của mình và nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả.

Khoảng cuối năm ngoái, Mâu Thủy gây bất ngờ khi thông báo mang bầu con đầu lòng cùng bạn trai giấu mặt. Cô từng chia sẻ: "Khi biết có bầu, Thủy thông báo cho bạn trai. Anh ấy vui, còn mình thì lại lo vì đây đều là lần đầu làm bố mẹ của cả hai. Nhưng chúng tôi đã động viên nhau cố gắng để chăm lo gia đình tương lai". Đến tháng 2/2023 vừa qua, Á hậu Mâu Thuỷ đã thành công hạ sinh quý tử đầu lòng. Đến tháng 2/2023 vừa qua, Á hậu Mâu Thuỷ đã thành công hạ sinh quý tử đầu lòng Kể từ khi sinh con đầu lòng, người đẹp cũng thoải mái hơn trong việc chia sẻ hình ảnh về tổ ấm nhỏ của mình và nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả. Mới đây, trên trang cá nhân, Mâu Thủy khiến người hâm mộ lo lắng khi nói về tình trạng sức khoẻ của mình hậu sinh con. Cụ thể nàng hậu cho biết: "Từ khi có con ăn tối lúc 6 giờ mãi đến 9 giờ sáng mai mới ăn lại. Bụng âm ỉ đau bao tử lại nữa rồi, thiết nghĩ hôm nay mình có tập yoga nổi không? Hay nghỉ một nữa". Sau khi biết thông tin trên, đa số khán giả đều khuyên cô nên đi thăm khám sớm và nghỉ ngơi để nhanh chóng hồi phục sức khỏe.

Đa số khán giả đều khuyên cô nên đi thăm khám sớm và nghỉ ngơi để nhanh chóng hồi phục sức khỏe. Trước đó, trong suốt quá trình mang thai, Mâu Thủy luôn chú trọng duy trì việc tập luyện thể thao để nâng cao sức khỏe. Điều này cũng từng nữ người mẫu vô tình nhận về luồng ý kiến trái chiều, chỉ trích vì sợ những động tác mạnh sẽ ảnh hưởng đến em bé trong bụng. Nhờ vào việc rèn luyện cơ thể chăm chỉ mà chỉ mới vài tháng sau sinh, người đẹp đã nhanh chóng lấy lại sắc vóc sau khi tăng gần 20kg trong thời gian mang bầu Đứng trước những bình luận tiêu cực, nàng á hậu cũng thẳng thắn cho biết: "Đối với người chưa tập thể dục thì Thủy không biết chứ Thủy theo bộ môn đi bộ và chạy bộ đã được 6 - 7 năm rồi, cho nên ý thức sức khỏe ở khoảng thời gian này mới là quan trọng nhất. Các mẹ bỉm hãy nhớ, nếu như mình không khỏe thì sao con có thể khỏe được, cho nên dù mệt mỏi hay như thế nào cũng nên ráng tập tành một ít, vì việc tập thể dục có rất nhiều lợi ích như tránh bị trầm cảm, cơ thể không bị phù nề, sau sinh lấy lại vóc dáng rất là nhanh và tinh thần lúc nào cũng sẽ lạc quan".

Chia sẻ về chuyện tổ chức đám cưới với bạn trai doanh nhân, Mâu Thuỷ cũng từng cho biết, gia đình từng hối thúc nhưng phía cô lại không muốn vội vàng Có thể thấy, nhờ vào việc rèn luyện cơ thể chăm chỉ mà chỉ mới vài tháng sau sinh, người đẹp đã nhanh chóng lấy lại sắc vóc sau khi tăng gần 20kg trong thời gian mang bầu. Chia sẻ về chuyện tổ chức đám cưới với bạn trai doanh nhân, Mâu Thuỷ cũng từng cho biết, gia đình từng hối thúc nhưng phía cô lại không muốn vội vàng: "Đám cưới là kết quả tình yêu chứ không phải vì tôi có con mà buộc anh phải cưới. Tôi không phải bắt người đàn ông chịu trách nhiệm về việc có con bởi tôi cũng có trách nhiệm trong đó. Tôi muốn hôn lễ của mình là sự kết tinh tình yêu của 3 người, tôi - chồng và con". Đồng thời, người đẹp cũng mong muốn con trai có mặt trong ngày trọng đại này.

Mâu Thuỷ khoe sắc rạng rỡ bên gia đình nhỏ hậu sinh con, lộ diện cận mặt con trai 'khuôn đúc' với ông xã Tháng 2/2023 vừa qua, Á hậu Mâu Thuỷ đã thành công hạ sinh quý tử đầu lòng. Tuy nhiên, diện mạo của chồng tương lai và nhóc tỳ đến hiện tại mới được hé lộ 'Full HD'.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-khi-sinh-quy-tu-a-hau-mau-thuy-e-lo-tinh-trang-suc-khoe-sa-sut-khien-hoi-me-bim-sua-ong-cam-585393.html