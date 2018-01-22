Sau khi lấy lại hạnh phúc từ tay Hà Hồ, nhan sắc vợ ‘đại gia kim cương’ có biến chuyển bất ngờ

Dù đã trải qua 3 lần sinh nở nhưng vợ "đại gia kim cương" vẫn giữ được vóc dáng thọn gọn và gương mặt trẻ trung hơn tuổi. Thời gian gần đây, chị thường chia sẻ những bức ảnh selfie lên trang cá nhân, khoe vẻ đẹp mặn mà ở tuổi U40.

Thường xuyên “đầu tắt mặt tối” với công việc kinh doanh và chăm sóc 6 đứa con (trong đó có 3 bé gái được nhận nuôi), chị Vân Anh vẫn biết sắp xếp thời gian hợp lý đi spa hoặc du lịch đây đó để tận hưởng cuộc sống.