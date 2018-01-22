Sau khi lấy lại hạnh phúc từ tay Hà Hồ, nhan sắc vợ ‘đại gia kim cương’ có biến chuyển bất ngờ

Hậu trường 22/01/2018 11:36

Nhan sắc của chị Lê Vân Anh dường như tươi trẻ hơn rất nhiều sau khi đại gia Chu Đăng Khoa trở về đoàn tụ cùng gia đình.   

Dù đã trải qua 3 lần sinh nở nhưng vợ "đại gia kim cương" vẫn giữ được vóc dáng thọn gọn và gương mặt trẻ trung hơn tuổi. Thời gian gần đây, chị thường chia sẻ những bức ảnh selfie lên trang cá nhân, khoe vẻ đẹp mặn mà ở tuổi U40.

Thường xuyên “đầu tắt mặt tối” với công việc kinh doanh và chăm sóc 6 đứa con (trong đó có 3 bé gái được nhận nuôi), chị Vân Anh vẫn biết sắp xếp thời gian hợp lý đi spa hoặc du lịch đây đó để tận hưởng cuộc sống.

Sau khi lấy lại hạnh phúc từ tay Hà Hồ, nhan sắc vợ ‘đại gia kim cương’ có biến chuyển bất ngờ - Ảnh 1
 Vợ đại gia kim cương trẻ trung ra nhiều sau khi có lại tình yêu của chồng - Ảnh: FBNV

Từ ngày đại gia Chu Đăng Khoa chia tay Hồ Ngọc Hà và trở về đoàn tụ cùng gia đình, bà mẹ trẻ ít khi chia sẻ hình ảnh chồng nhưng ai cũng hiểu rằng người phụ nữ ấy đang rất hạnh phúc.

Thi thoảng, một vài người bạn hé lộ ảnh thân thiết của họ nhưng riêng Vân Anh thì vẫn nhất quyết giữ kín những khoảnh khắc riêng tư. Chị hạn chế tối đa việc chia sẻ chia sẻ ảnh gia đình trên mạng xã hội để giữ gìn hạnh phúc mà khó khăn lắm mới tìm lại được.

Sau khi lấy lại hạnh phúc từ tay Hà Hồ, nhan sắc vợ ‘đại gia kim cương’ có biến chuyển bất ngờ - Ảnh 2
Dù đã trải qua nhiều lần sinh nở nhưng chị Vân Anh vẫn có vóc dáng thon gọn, mảnh mai - Ảnh: FBNV
Sau khi lấy lại hạnh phúc từ tay Hà Hồ, nhan sắc vợ ‘đại gia kim cương’ có biến chuyển bất ngờ - Ảnh 3
Sau khi chồng biết lỗi quay về, vợ đại gia Chu Đăng Khoa hạn chế chia sẻ mọi thông tin về gia đình - Ảnh: FBNV

 

 Sau khi lấy lại hạnh phúc từ tay Hà Hồ, nhan sắc vợ ‘đại gia kim cương’ có biến chuyển bất ngờ - Ảnh 4

Sau khi lấy lại hạnh phúc từ tay Hà Hồ, nhan sắc vợ ‘đại gia kim cương’ có biến chuyển bất ngờ - Ảnh 5
Vợ chồng đại gia Chu Đăng Khoa sinh được 2 người con trai và 1 con gái, ngoài ra chị Vân Anh còn nhận nuôi thêm 3 bé gái khác - Ảnh: FBNV
Sau khi lấy lại hạnh phúc từ tay Hà Hồ, nhan sắc vợ ‘đại gia kim cương’ có biến chuyển bất ngờ - Ảnh 6
Thời gian này, chị Vân Anh chỉ chia sẻ ảnh của mình chứ không bao giờ đăng ảnh chụp chung bên 'đại gia kim cương' - Ảnh: FBNV
Sau khi lấy lại hạnh phúc từ tay Hà Hồ, nhan sắc vợ ‘đại gia kim cương’ có biến chuyển bất ngờ - Ảnh 7
Bà mẹ trẻ được ngưỡng mộ vì giỏi kiếm tiền, khéo chăm con - Ảnh: FBNV
Sau khi lấy lại hạnh phúc từ tay Hà Hồ, nhan sắc vợ ‘đại gia kim cương’ có biến chuyển bất ngờ - Ảnh 8
Thời gian trước, mỗi lần chị Vân Anh đăng status đá xéo Hồ Ngọc Hà đều được cư dân mạng nhiệt tình hưởng ứng  - Ảnh: FBNV
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