Sau khi bị vợ cũ tố vô trách nhiệm, Hoàng Anh lại gây chú ý với loạt ảnh thân mật bên nữ diễn viên xinh đẹp

Hậu trường 08/12/2020 21:25

Những thông tin xoay quanh cuộc hôn nhân đổ vỡ của nam diễn viên Hoàng Anh và bà xã Việt kiều đang thu hút sự chú ý của công chúng.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, bà xã nam diễn viên Hoàng Anh – Quỳnh Như đã chính thức xác nhận việc cả hai ly hôn sau 3 năm chung sống.

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Bài đăng của bà xã Hoàng Anh - Ảnh: FB

Qua bức tâm thư dài gửi đến khán giả, Quỳnh Như tố chồng bội bạc, vô trách nhiệm với con dù bản thân cô đã cố gắng níu kéo.

Bên cạnh đó, Quỳnh Như còn cho biết cô từng phản đối chồng tham gia đóng cặp với một nữ diễn viên tại Mỹ: “Từ sự tự ti về bản thân, khi anh còn ở Việt Nam đóng chung với những diễn viên nữ khác. Đến khi anh tham gia chương trình talk show gần đây nhất, với linh cảm của một người vợ... nên em có những giây phút hờn ghen của phụ nữ thường tình khi anh quay chung với bạn diễn (một người không mấy tiếng tăm tốt)”.

Quỳnh Như còn khiến nhiều người nghi ngờ Hoàng Anh có tình mới khi viết: “Em mong anh vui với con đường anh chọn và hạnh phúc bên người mới!”.

Ngay sau đó, cư dân mạng đã đào lại loạt ảnh cũ của Hoàng Anh và phát hiện ra khoảng thời gian gần đây, anh thường xuyên chụp ảnh với nữ diễn viên hải ngoại Thắm Bebe.

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Nam diễn viên chụp ảnh thân mật bên Thắm Bebe - Ảnh: FB
Sau khi bị vợ cũ tố vô trách nhiệm, Hoàng Anh lại gây chú ý với loạt ảnh thân mật bên nữ diễn viên xinh đẹp - Ảnh 6
Hoàng Anh không ngại 'thả thính' nữ diễn viên công khai trên mạng xã hội - Ảnh: FB

Theo đó, cả hai thường xuyên đóng vai vợ chồng, người yêu trong chương trình talk show mà Hoàng Anh đang tham dự. Trên mạng xã hội, Hoàng Anh và Thắm Bebe cũng liên tục bình luận, tương tác với nhau vô cùng thân thiết. Không ít khán giả cho rằng nữ diễn viên hải ngoại chính là “người thứ 3” xen vào cuộc hôn nhân của Hoàng Anh.

Hiện tại, tất cả vẫn chỉ là đồn đoán của cư dân mạng, phía nam diễn viên “Gạo nếp gạo tẻ” vẫn giữ im lặng.

Vợ Hoàng Anh xác nhận chuyện ly hôn, tố chồng nhẫn tâm vô trách nhiệm, bỏ đi 2 tháng không gặp vợ con

Vợ Hoàng Anh xác nhận chuyện ly hôn, tố chồng nhẫn tâm vô trách nhiệm, bỏ đi 2 tháng không gặp vợ con

Quỳnh Như - vợ diễn viên Hoàng Anh vừa chính thức lên tiếng xác nhận chuyện hôn nhân đổ vỡ khiến công chúng ngỡ ngàng.

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