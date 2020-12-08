Sau 3 năm kết hôn, nam diễn viên Hoàng Anh và bà xã Quỳnh Như bị nghi đang gặp trục trặc tình cảm.

Sở hữu ngoại hình điển trai và khả năng diễn xuất tốt, Hoàng Anh ngày càng được khán giả yêu mến qua nhiều bộ phim truyền hình như: Cô Thắm về làng, Ký túc xá, Cuộc chiến hoa hồng, Giấc mơ cổ tích, Gạo nếp gạo tẻ… Sau thành công của “Gạo nếp gạo tẻ”, tên tuổi của Hoàng Anh ngày càng lên như diều gặp gió. Tuy nhiên, khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp, nam diễn viên tuyên bố kết hôn cùng bà xã Việt Kiều - Quỳnh Như.

Hoàng Anh và vợ Việt kiều - Ảnh: Internet Thời điểm đó, khán giả không khỏi bất ngờ và một số anti-fan đã chỉ trích Hoàng Anh ham giàu nên mới lấy vợ già. Trước mọi lời đàm tiếu, nam diễn viên vẫn một mực bảo vệ vợ. Sau đám cưới không lâu, cặp đôi vui mừng thông báo đã có “tin vui”. Thời gian đầu kết hôn, Hoàng Anh vẫn ở Việt Nam để đóng phim trong khi bà xã và con gái sống tại Mỹ. Sau 2 năm kết hôn, nam diễn viên “Gạo nếp gạo tẻ” quyết định qua xứ sở cờ hoa định cư cùng gia đình.

Gia đình hạnh phúc của nam diễn viên 'Gạo nếp gạo tẻ' - Ảnh: FB Trên mạng xã hội, cặp đôi vẫn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường đến khán giả. Quỳnh Như cũng dành nhiều lời khen cho ông xã. Tuy nhiên, vài tháng trở lại đây, cư dân mạng phát hiện Hoàng Anh không còn đăng ảnh bên vợ con như trước đây. Thay vào đó, anh chỉ cập nhật công việc kinh doanh và các buổi tụ họp cùng bạn bè đến khán giả. Thời gian gần đây, Hoàng Anh không còn đăng ảnh vợ con như trước - Ảnh: FB Trong khi đó, bà xã Hoàng Anh lại thường xuyên chia sẻ những dòng trạng thái đầy tâm trạng và luôn nhận được sự động viên của bố mẹ cũng như người thân. Những dòng trạng thái gây chú ý của bà xã Hoàng Anh - Ảnh: FB Điều này khiến nhiều người nghi ngờ cuộc hôn nhân của Quỳnh Như và Hoàng Anh đang rạn nứt. Tuy nhiên, hiện tại tất cả chỉ là đồn đoán của cư dân mạng, người trong cuộc vẫn chưa lên tiếng.

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