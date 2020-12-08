Diện váy cắt xẻ táo bạo khoe chân dài miên man nhưng Kỳ Duyên lại bị ‘bóc mẽ’ chiều cao thật khi đọ sắc với bạn thân

Khoảnh khắc Kỳ Duyên và Minh Triệu tạo dáng trên thảm đỏ nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông. Màn đọ sắc của hai chân dài nổi tiếng showbiz Việt khiến nhiều khán giả thích thú. Có thể nói, nhan sắc của Kỳ Duyên và Minh Triệu là “kẻ tám lạng, người nửa cân”.

Mới đây, Hoa hậu Kỳ Duyên và siêu mẫu Minh Triệu đã cùng nhau xuất hiện tại tuần lễ thời trang Vietnam International Fashion Week 2020. Cặp bạn thân đình đám Vbiz diện trang phục cùng tông màu với những đường cắt xẻ táo bạo giúp khoe khéo lợi thế hình thể và đôi chân dài miên man không tì vết.

Cụ thể, tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014, chân dài Nam Định được đánh giá là một trong những thí sinh sở hữu hình thể nổi bật với chiều cao 1m73. Tuy nhiên chỉ một vài năm sau đó, Kỳ Duyên xác nhận chiều cao của cô đã “nhảy” lên 1m76.

Thế nhưng, khi đọ sắc cùng Minh Triệu – người sở hữu chiều cao 1m76, Kỳ Duyên rõ ràng thấp hơn cô bạn thân của mình khá nhiều trong khi giày cao gót của cả hai gần như bằng nhau.

Kỳ Duyên thấp hơn hẳn Minh Triệu trong cùng một khung hình - Ảnh: Internet

Khi đứng chung với Hoàng Thùy (1m77) có thể thấy Kỳ Duyên không cao đến 1m76 - Ảnh: Internet

Dù nói 1m76 nhưng Kỳ Duyên không hề cao hơn Hoa hậu Tiểu Vy (1m74) - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, trong những lần đọ sắc với những mỹ nhân Việt khác, Kỳ Duyên cũng để lộ chiều cao khó có thể đạt đến con số đã công khai trước đó. Chính vì vậy, nhiều người cho rằng nàng hậu đã khai gian chiều cao để giúp hồ sơ cá nhân trở nên hoàn hảo hơn.