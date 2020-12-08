Hiếm hoi dự sự kiện sau sinh, Đàm Thu Trang khiến fan tá hỏa với chiếc cằm nhọn hoắt khác lạ, rộ nghi vấn ‘dao kéo’

Hình ảnh mới nhất của bà xã Cường Đô la – Đàm Thu Trang tại một sự kiện đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng.
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Từ sau khi kết hôn với Cường Đô la và hạ sinh công chúa đầu lòng, nhất cử nhất động của Đàm Thu Trang càng được khán giả quan tâm. Dù không còn tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật nhưng bà xã Cường Đô la rất tích cực giảm cân để lấy lại vóc dáng thon gọn sau sinh.
Trên mạng xã hội, Đàm Thu Trang thường xuyên đăng tải những bức hình khoe cận cảnh nhan sắc gái một con trông mòn con mắt của mình đến khán giả.
Mới đây, cô nàng tiếp tục gây chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc xuất hiện tại một sự kiện lên trang Facebook cá nhân. Trong ảnh, bà xã Cường Đô la tươi cười vô cùng rạng rỡ nhưng lại bị cư dân mạng soi ra chi tiết lạ trên khuôn mặt. Theo đó, chiếc cằm của người đẹp bất ngờ dài và nhọn hoắt khác thường. Điều này khiến khán giả nghi ngờ chuyện bà mẹ 1 con đã phẫu thuật thẩm mỹ để tân trang nhan sắc.
Tuy nhiên, nếu so sánh với những bức ảnh cô nàng đăng tải trước đó, có thể thấy Đàm Thu Trang vốn đã sở hữu cằm V-line tự nhiên.
Nhiều người hâm mộ cho rằng do góc chụp nên gương mặt của cô mới trở nên khác lạ như vậy.