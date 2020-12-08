Hiếm hoi dự sự kiện sau sinh, Đàm Thu Trang khiến fan tá hỏa với chiếc cằm nhọn hoắt khác lạ, rộ nghi vấn ‘dao kéo’

Hậu trường 08/12/2020 10:25

Hình ảnh mới nhất của bà xã Cường Đô la – Đàm Thu Trang tại một sự kiện đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Từ sau khi kết hôn với Cường Đô la và hạ sinh công chúa đầu lòng, nhất cử nhất động của Đàm Thu Trang càng được khán giả quan tâm. Dù không còn tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật nhưng bà xã Cường Đô la rất tích cực giảm cân để lấy lại vóc dáng thon gọn sau sinh.

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Đàm Thu Trang nhanh chóng gia nhập hội những bà mẹ bỉm sữa giảm cân nhanh chóng sau sinh – Ảnh: FB

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Body thon gọn của nữ người mẫu khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: FB

Trên mạng xã hội, Đàm Thu Trang thường xuyên đăng tải những bức hình khoe cận cảnh nhan sắc gái một con trông mòn con mắt của mình đến khán giả.

Mới đây, cô nàng tiếp tục gây chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc xuất hiện tại một sự kiện lên trang Facebook cá nhân. Trong ảnh, bà xã Cường Đô la tươi cười vô cùng rạng rỡ nhưng lại bị cư dân mạng soi ra chi tiết lạ trên khuôn mặt. Theo đó, chiếc cằm của người đẹp bất ngờ dài và nhọn hoắt khác thường. Điều này khiến khán giả nghi ngờ chuyện bà mẹ 1 con đã phẫu thuật thẩm mỹ để tân trang nhan sắc.

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Khoảnh khắc gây chú ý của bà xã Cường Đô la - Ảnh: FB

Tuy nhiên, nếu so sánh với những bức ảnh cô nàng đăng tải trước đó, có thể thấy Đàm Thu Trang vốn đã sở hữu cằm V-line tự nhiên.

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Một vài khoảnh khắc trước đó cho thấy rõ chiếc cằm thon dài sẵn có của Đàm Thu Trang – Ảnh: Internet

Nhiều người hâm mộ cho rằng do góc chụp nên gương mặt của cô mới trở nên khác lạ như vậy.

Cường Đô la gia nhập hội bố bỉm sữa cuồng con, cho cả bà xã Đàm Thu Trang ra rìa

Cường Đô la gia nhập hội bố bỉm sữa cuồng con, cho cả bà xã Đàm Thu Trang ra rìa

Từ ngày đón công chúa nhỏ chào đời, Cường Đô la trở thành ông bố cuồng con bậc nhất Vbiz khiến bà xã Đàm Thu Trang ghen tỵ ra mặt.

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Từ khóa:   bà xã Cường Đô la nhan sắc Đàm Thu Trang Sao Việt

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